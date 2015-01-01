Ужасный характер Тренер паралимпийцев Пётр Тимофеев хотел бы воспитывать чемпионов для Пермского края, но предлагает свою помощь спортсмену из Венесуэлы

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«Лыжника из Венесуэлы пригласили в Россию» — такие заголовки появились в российских СМИ во время чемпионата мира по лыжам в феврале 2017 года. Адриан Солано, занявший на нём последнее место и уже названный «самым неумелым лыжником в истории», не унывает: он надеется следующей зимой жить и тренироваться… в Перми!

Солано никогда прежде не видел снега, тренировался на лыжероллерах, деньги на поездку на чемпионат в Лахти собирал методом краудфандинга через интернет и во время соревнований несколько раз упал, заслужив прозвища вроде «клоун в лиловом сомбреро». Но вот парадокс: главная эмоция, которую он вызвал у многочисленных наблюдателей, — не презрение, а сочувствие. Один из спортивных обозревателей даже назвал его «шансом на спасение теряющего популярность лыжного спорта и примером для подражания».

Самую весомую, самую ценную поддержку Солано получил от пермского тренера Петра Тимофеева: «У нас снега — завались! Приезжай к нам тренироваться!» — написал ему Тимофеев в социальных сетях. Дочери тренера, отлично владеющие языками, помогли с переводом на английский. Венесуэлец не только ответил «Огромное спасибо! Очень тронут! Вернусь домой и свяжусь с вами!», но и дал телеинтервью, которое обошло все российские новостные каналы, где сообщил о лестном предложении и сказал: «Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил!»

Вот только имени радушного тренера не назвал… Между тем это имя достойно того, чтобы его знали многие. Во всяком случае, в Перми.

Петру Тимофееву недавно исполнилось 60 лет, и 40 из них он работает тренером в Пермском крае, которому патриотично предан. Пермяк он не по рождению: вырос в удмуртской деревне, где сам смастерил себе первые лыжи ещё в десятилетнем возрасте. После многолетних «тренировок» на колхозных полях поступил в Институт физкультуры в Чайковском, а оттуда был распределён в Пермь. Только тогда родители смирились с профессиональным выбором сына: они-то прочили его в председатели колхоза, и не без оснований — Тимофеев всегда был «самый правильный»: секретарь комитета комсомола в институте, политрук в армии…

Но призвание — это страшная сила: Тимофеев из тех «ужасных» людей, для которых профессия — смысл жизни, и ради неё ничего не жалко. Почему «ужасных»? Потому что семья и материальные интересы при такой системе ценностей неизбежно страдают! Судите сами: оказавшись в начале профессиональной деятельности тренером в центре адаптационного спорта при заводе им. Ленина, Тимофеев так проникся проблемами мотовилихинских детей, что стал тратить зарплату на лыжи для них и даже кормить их на свои деньги — всех, не только самых талантливых и перспективных. До сих пор к нему подходят на улице: «Вы меня не помните, Пётр Семёныч? А ведь вы меня спасли от наркомании. Вы и ваш компот с булочкой…»

Пётр Тимофеев с Тарасом Крыжановским

Так бы и отдал свою жизнь Пётр Семёныч чужим детям, а ведь уже были свои! Он уже трудился учителем физкультуры в школе в Закамске, когда школьники в сочинении «На кого из учителей я хотел бы быть похож» дружно выбрали его — учителя физкультуры. Тогда-то и сделали его директором школы… И на этом завершилась его педагогическая карьера — проработал он в директорской должности всего три месяца и понял: административная работа — это не его. А «его» — это тренировки.

Судьбоносный момент случился в 1995 году: в Черняевском лесу к Тимофееву подъехала незрячая лыжница Надежда Чиркова.

Когда Надежда попросила Тимофеева тренировать её, она уже была состоявшейся спортсменкой, но именно под его руководством она стала чемпионкой мира! Для Чирковой он сам вырубил топором трассу на Голом Мысе — три километра. Электропилы у него не было, и, когда трасса была готова, руки не сгибались. Просека, кстати, и сейчас существует и весьма популярна у лыжников-любителей микрорайона Бакинститут.

Незрячая Надежда Чиркова открыла Тимофееву глаза. Он узнал мир удивительных людей — спортсменов-паралимпийцев. Незрячие лыжники бегают за лидером: у них есть ведущий — зрячий спортсмен, бегущий впереди, за которым слепой лыжник бежит, ориентируясь на слух. Основа такого спорта — взаимовыручка и бесконечное доверие, и Петра Тимофеева поразили эти качества в спортсменах-инвалидах. Они не чувствуют себя ущербными, их нельзя жалеть. У них есть настоящая спортивная амбициозность, дружелюбие и удивительная верность друг другу. Это истинное спортивное братство, где не действуют жёсткие конкурентные нравы, которые, чего греха таить, всегда присутствуют в спорте высоких достижений.

С Надеждой Чирковой тренер Тимофеев впервые поехал на зимнюю Паралимпиаду — это было в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Там он и познакомился со своим самым известным воспитанником — Тарасом Крыжановским, лыжником и биатлонистом, инвалидом-«опорником», то есть человеком с поражениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня он — «тот самый», «легендарный» Тарас Крыжановский, но тогда, в 2002 году, двадцатилетний Тарас жил в Березниках с родителями и очень хотел переехать в Пермь. Когда Тимофеев и Крыжановский вернулись из Солт-Лейк-Сити, их в тот же день принял губернатор Юрий Трутнев. Тарас получил квартиру в Перми и начал тренироваться у Тимофеева.

Крыжановский — это уже новый спортивный уровень. Это спорт высочайшего престижа. Простодушный Тимофеев не готов был к тому, что включатся зависть и интриги мирового масштаба. На Паралимпиаде 2006 года — в Турине, в Италии — у Крыжановского вдруг «потерялась» винтовка, и его не выпустили на эстафету. Официальная версия для прессы — «спортсмен заболел», но Тимофеев уверен был, что это козни завистливых москвичей — слишком много медалей у какой-то там Перми! Хотя Тарас снова стал паралимпийским чемпионом, тренер разругался вдрызг с руководством соревнований и не пошёл на церемонию закрытия, чем очень огорчил жену и дочек, ждавших у телевизора его появления на экране. Ужасный характер, мы же помним.

Все российские тренеры вернулись из Турина заслуженными. Кроме Тимофеева — тренера главного чемпиона. Его документы в очередной раз потеряли, как теряли на протяжении более чем 10 лет. Сейчас-то он уже заслуженный, но сколько пришлось ждать!

С Тарасом Крыжановским было нелегко. Он любил жить на широкую ногу, у него было множество друзей, с которыми он частенько «зависал» на вечеринках. В 2015 году трёхкратный паралимпийский чемпион, факелоносец Паралимпиады-2006, гордость Пермского края умер от острой почечной недостаточности. Ему было всего 34 года.

А Тимофеев навсегда «заболел» паралимпийским движением. Среди его воспитанников была тогда Татьяна Бразгина — «опорница» из Березников. Красавица, обладательница роскошной шевелюры, она мечтала повторить историю Тараса и, по мнению тренера, могла это сделать: у неё были и физические данные, и спортивное упорство. Но... почему-то тогдашнее руководство Пермского края и краевого минспорта не заинтересовалось возможностью вырастить ещё одного чемпиона, и начались проблемы, прежде всего материальные.

Тимофеев, как всегда, начал решать их собственными силами: договорился о тренировках на стадионе «Молот», по старой дружбе сварил на заводе им. Ленина роллербоб из титана для Татьяны. Летом 2007 года они тренировались до полного изнеможения. Жара, всё выжжено, а Таня отрабатывает и отрабатывает повороты и каждый раз падает — неходячая спортсменка, начиная тренировки, никак не могла научиться поворачивать. Тимофеев всё время бежал рядом, каждый раз подхватывал её и разворачивал.

Наблюдал за этими тренировками некий сердобольный прохожий, имя которого истории, увы, неизвестно. «Сколько вам нужно денег?» — вдруг спросил он у Тимофеева, и Пётр Семёнович попросил 3000 рублей — на палки для Тани.

К зиме спортсменка освоила все хитрости паралимпийской лыжной техники и начала выступать на соревнованиях. Но... Таню «забывали» пригласить на сборы, на соревнования... Промучившись сезон, по совету тренера она ушла в другой спорт — армрестлинг, где стала чемпионкой мира.

Похожая история — с Романом Чирковым, слабослышащим лыжником, которого Пётр Семёнович тренировал с детства и который под руководством Тимофеева стал мастером спорта международного класса и... уехал в Сыктывкар. Тимофеев сам передал его другу — тамошнему тренеру Александру Поршневу, чтобы Роман мог продолжать тренироваться и достигать высот: в Перми для этого не нашлось средств.

На Сурдлимпиаде в Ханты-Мансийске у Романа Чиркова, который представлял уже Республику Коми, сломалась палка, и ни один российский тренер не помог — не подал спортсмену палку. Тимофеев, узнав об этом, бросил всё и поехал в Ханты-Мансийск к бывшему воспитаннику — помогать и поддерживать. Жил в студенческом общежитии — седьмой в комнате, зато на всех соревнованиях рядом с Романом бежал. Увы, досадный инцидент с палкой сказался на результате — обидное четвёртое место, «деревянная» медаль.

Тарас Крыжановский был последним среди спортсменов-паралимпийцев, к которому спортивное руководство региона проявляло интерес. На Паралимпиаде в Сочи не было ни одного спортсмена из Пермского края.

Ни одного. А Тимофеев уверен: талантливых много! Тот же Роман Чирков, который уже стал чемпионом России, мечтает вернуться в Пермь, выступать за Пермский край. Однако что может предложить ему Тимофеев? Нужна тренировочная база, оборудование, поездки на сборы, а у него даже на новые лыжи денег нет. Почему-то на прекрасной тренировочной базе в Чайковском для паралимпийцев места не находится...

Заслуженный тренер России Пётр Тимофеев хочет и может воспитывать паралимпийских чемпионов.

Может быть, Венесуэле он пригодится, если Пермский край им не дорожит?