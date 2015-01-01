Спасаться, пока не приплыли Что стоит за заявлением о банкротстве бассейна «БМ»?

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В Арбитражный суд Пермского края 14 апреля 2017 года поступило заявление от ООО «Авангард-Сервис» о признании ООО «БМ» банкротом. Судебное разбирательство назначено на 10 мая. Таким образом, длящийся уже более 15 лет конфликт вокруг одного из самых крупных в Перми оздоровительных комплексов вышел на финишную прямую.

Фото: Константин Долгановский

Уничтожить завод и «утопить» отца

Бассейн «БМ» в советское время именовался так же, как и находящийся рядом футбольный стадион — «Звезда», и находился в собственности завода «Моторостроитель». В середине 1990-х годов объект был приватизирован. Директором комплекса и владельцем 98,2% уставного капитала ООО «БМ» был некогда хорошо известный в Перми строитель и спортсмен Геннадий Семёнов. Оставшиеся 1,8% доли он отдал своему сыну Сергею Семёнову.

Имя Сергея Геннадьевича Семёнова в начале 2000-х годов не сходило со страниц региональной прессы, а его лицо постоянно мелькало на телеэкранах. В ходе приватизации также не без помощи связей и влияния отца Семёнов-младший стал генеральным директором и совладельцем завода «Велта». Под чутким руководством Сергея Семёнова некогда процветающее районообразующее предприятие стремительно рухнуло. В период 1999—2001 годов сотрудникам перестали платить зарплату, завод погрузился в долги. К началу 2002 года Сергей Семёнов довёл «Велту» до состояния внешнего управления: кредиторская задолженность составляла более 884 млн руб.

В результате в октябре 2002 года арбитражный суд признал АО «Велта» банкротом. В отношении Сергея Семёнова и его заместителя Игоря Кожевникова были возбуждены уголовные дела по фактам присвоения и растраты имущества завода, злоупотребления служебными полномочиями. Расследование дела из 32 томов шло 1,5 года. Суд состоялся в 2004 году. Приговор за разорение огромного завода был удивительно мягок: оба фигуранта получили по пять лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре года, то есть фактически условный срок.

На фоне таких выдающихся «успехов» Сергей Семёнов вёл роскошный образ жизни, а также неоднократно предпринимал попытки войти в политику. В частности, в 2000 году он баллотировался на пост главы Перми, а три года спустя — в Государственную думу.

Именно тот факт, что Семёнов-младший вместо того чтобы нормально вести дела в бизнесе, занялся политикой, и стал причиной конфликта с отцом. Не вняв отцовским наставлениям, Сергей Семёнов решил сам преподнести папе урок. Как заявил сам Геннадий Семёнов, «он стал выдавливать меня из созданного мною бизнеса, используя самые разные методы».

Схема, по которой сын решил «выдавить» отца из бизнеса, была незамысловата, как кувалда. В апреле 2003 года от имени Геннадия Семёнова общему собранию ООО «БМ» было представлено заявление о том, что он выходит из состава участников общества. Аналогичное заявление поступило в ООО «ПКФ «Семарс» — компанию, где Геннадий Семёнов владел долей более 17%.

В мае 2003 года Сергей Семёнов как «единственный участник» общества внёс изменения в уставные документы, лишив своего отца статуса участника. 7 мая 2003 года эти изменения зарегистрировала налоговая инспекция Свердловского района Перми. Сергей Семёнов назначил нового директора бассейна, и тот поменял подписи в банке.

Власть была фактически захвачена. Но узнав о том, что его выбросил из бизнеса родной сын, Семёнов-старший решил бороться. В процедуре лишения его собственности он усмотрел целую серию грубых нарушений закона и подал в суд. «В своём иске я заявил, что никаких извещений о выходе из состава участников «БМ» и ПКФ «Семарс» не писал, доверенностей никому не выдавал. Налоговая инспекция Свердловского района внесла соответствующие изменения в учредительные документы, не проверив полномочия лица, представившего документы в регистрирующий орган. В результате подделки извещений и последующих действий мне причинён очень крупный ущерб», — так комментировал в 2003 году «Новому компаньону» свой иск Геннадий Семёнов.

В ходе судебной тяжбы экспертно-криминалистический центр при ГУВД Пермской области сделал однозначный вывод: «Подпись от имени Семёнова Г. С. выполнена не Семёновым Геннадием Сергеевичем, а кем-то другим с подражанием какой-то его подлинной подписи».

Другую экспертизу проводила Пермская лаборатория судебной экспертизы Минюста России. Её эксперты не смогли установить, подлинная или нет подпись истца.

Арбитражный суд Пермской области удовлетворил иск Геннадия Семёнова, признав недействительным решение о внесении изменений в устав, так как суду не были представлены подлинные документы о добровольном выходе истца из общества. Однако любящий сын не сдался. Он подал апелляцию и выиграл её. Мотивировка апелляционной инстанции была затейливой: раз Семёнов-старший не смог доказать, что подпись в заявлении об отказе от доли ставил не он (эксперты разошлись во мнениях), то ему следует отказать.

Пока шли тяжбы, Семёнов-старший фактически стал инвалидом, а бассейн все долгие месяцы «безвластия» то открывался, то простаивал, накапливая долги. Впереди отчётливо маячила перспектива: под руководством талантливого менеджера Сергея Семёнова «БМ» мог повторить судьбу «Велты».

Но тут судьба подарила шанс прекратить семейную междоусобицу и восстановить нормальную работу.

Партнёры на доверии

В 2006 году 50% долей ООО «БМ» выкупило ООО «Консалтинг-Сервис» (директор и единственный участник — Дмитрий Зарецкий). На тот момент было ясно, что бассейн, построенный в конце 1970-х годов, устарел морально и физически и требовал реконструкции. При этом его расположение в центре города, имеющийся земельный участок и площадь здания позволяли задуматься о серьёзном проекте реновации. Под идею проекта развития бассейна и превращения его в современный спортивно-развлекательный комплекс Зарецкий решил стать совладельцем «БМ».

Фото: Константин Долгановский

Через ряд сделок, в результате которых у ООО «БМ» появились «добросовестные приобретатели», вторым совладельцем с долей в 50% стала жена Сергея Семёнова — Елена Семёнова. Она же являлась директором бассейна и является им по сей день.

Незадолго до этого, в том же 2006 году, Геннадий Семёнов получил окончательное решение суда, который признал: в 2003 году внесение изменений в учредительные документы было незаконным. Однако к тому времени бассейн уже охранялся ЧОП «Альфа» и полностью контролировался Семёновым-младшим. Охранники просто не пускали Геннадия Семёнова в здание, даже несмотря на решение суда.

За 50%-ную долю в ООО «БМ» «Консалтинг-Сервис» заплатил 74 млн руб. За счёт этих средств Геннадию Семёнову была выплачена компенсация в 30 млн руб., или 1 млн евро по курсу 2006 года. Многолетний конфликт с отцом Сергея Семёнова был улажен. Однако тот факт, что директором и соучредителем бассейна была Елена Семёнова, привёл к новому конфликту.

По словам представителя Дмитрия Зарецкого Андрея Головина, директор постоянно препятствовала совладельцам в доступе к документации, получать её приходилось через суд. Существует подтверждённый судом факт: было сорвано собрание учредителей по итогам 2015 года. Собрание по итогам 2016 года также не проводилось. Отсутствие доступа к текущей документации не позволяло совладельцам оценить реальное финансовое состояние предприятия.

Дивиденды участникам общества не выплачивались. Судя по имеющимся у ООО «Консалтинг-Сервис» документам, рассказывает Головин, ООО «БМ» работает с минимальной прибылью, измеряемой в десятках тысяч рублей в год. Однако простая математика посещаемости показывает, что «БМ» генерирует достаточное количество средств для того, чтобы получать прибыль и направлять её в том числе на ремонт и реконструкцию здания. Но, несмотря на значительные средства, полученные обществом от сделки с ООО «Консалтинг-Сервис», вложений в развитие бассейна и поддержание его в должном состоянии фактически не осуществлялось.

В том, что бассейн нуждается в ремонте, сомнений нет. Имеющиеся документы технических обследований здания показывают: здание, построенное 40 лет назад и работающее в условиях повышенной влажности и температуры, изношено. 5 декабря 2016 года тому было наглядное подтверждение: рано утром в бассейне загорелась сауна. Прибывшие на место возгорания пожарные назвали причиной неисправность электропроводки.

В ходе разбирательств выяснилось, что в 2014 году инспекция Госпожнадзора по Свердловскому району Перми уже составляла в отношении ООО «БМ» протоколы об административном нарушении требований в области пожарной безопасности. Среди нарушений были и недостатки в электрооборудовании сауны. То есть за два года руководство бассейна не сочло нужным вложиться даже в элементарную противопожарную безопасность, уже получив об этом предписание.

В Перми хорошо помнят историю бассейна «Дельфин». 5 декабря 2004 года из-за обрушения прогнивших балок кровли там погибли 14 человек, в том числе дети. Выучили пермские предприниматели и урок «Хромой лошади». После пожара, который унёс жизни 156 человек, за решётку отправился в том числе совладелец помещения Анатолий Зак, который даже не принимал участия в управлении печально известным ночным клубом. Повторить его судьбу не хочет ни один совладелец потенциально опасного помещения, в котором постоянно находится множество людей.

Наконец, Дмитрий Зарецкий просто не терял надежды реализовать свои идеи. Всё это время принадлежащее ему ООО «Авангард-Сервис» проводило проектно-изыскательские и геодезические работы, исследования здания, привлекало зарубежных консультантов и пр. Однако, рассказывает Головин, Елена Семёнова под предлогом «денег нет» отказывалась оплачивать эти работы. В результате сумма задолженности перед «Авангард-Сервисом» превысила 3 млн руб. Зарецкому стало ясно, что перспектив в этом бизнесе у него нет.

В конце 2016 года Елена Семёнова предъявила в ООО «Консалтинг-Сервис» документы, из которых следовало, что ООО «БМ» имеет непонятно откуда взявшуюся задолженность почти в 10 млн руб. по кредиту, взятому в 2003 году у ООО «Семарс». Это то самое предприятие, доли в котором, как и в «БМ», в своё время лишился Геннадий Семёнов. На сегодняшний день на 59% «Семарс» принадлежит Елене Семёновой, ещё на 17% — Сергею Семёнову.

Также на этот долг с 2003 года начислены пени и штрафы в размере около 17 млн руб.

Наконец, в балансе предприятия числится задолженность перед физическим лицом Людмилой Лузиной в размере 13 млн руб. Стоит отметить, что Людмила Лузина — это мать Елены Семёновой.

При этом представитель Зарецкого подчёркивает, что сделка с выкупом долей ООО «БМ» в 2006 году проходила при условии, что баланс предприятия будет «чистым», а все обязательства, в том числе перед кредиторами, будут исполнены.

В совокупности долги ООО «БМ», согласно представленным документам, превышают 40 млн руб. Также имеется задолженность перед ООО «Авангард-Сервис» свыше 3 млн руб. При этом годовой баланс предприятия составляет 30—32 млн руб. Иными словами, у общества имеются все признаки банкротства.

Андрей Головин, представитель ООО «Авангард-Сервис» и Дмитрия Зарецкого:

— Поскольку доступ к документации ООО «БМ» затруднён, нам сложно оценить реальное финансовое состояние предприятия. Возникают и сомнения в реальности существующей кредиторской задолженности, так как кредиторами выступают лица и организации, так или иначе подконтрольные или аффилированные руководству ООО «БМ». К тому же срок исковой давности по требованию кредита, например 2003 года, давно прошёл. Известно, что исполнительный лист по этой задолженности неоднократно отзывался из службы судебных приставов. В этой ситуации установить истинную картину в ООО «БМ» возможно только в суде через процедуру банкротства.

Сама Елена Семёнова отказалась комментировать «Новому компаньону» ситуацию с иском о банкротстве.

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