Да, это скандал! Театр кукол «Карабаска» поставил спектакль по Достоевскому

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Не лишне будет напомнить любителям театра, что один из лидеров этого вида искусства в Перми, да и во всём Пермском крае, — маленький частный театрик «Карабаска». Этот кукольный коллектив, состоящий из двух артистов — Натальи Красильниковой и Андрея Тетюрина, стал первым в Пермском крае, кто был выдвинут на «Золотую маску» в «кукольных» номинациях. Национальную театральную премию «Карабаска», правда, не получил, но спектакль-номинант — «Ночь перед Рождеством» — был очарователен; впрочем, как и прочие спектакли этого коллектива, включая его недавнюю премьеру — «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил».

Наталья Красильникова и Андрей Тетюрин — ведущие актёры Пермского театра кукол, и «Карабаска» «квартирует» в малом зале муниципального театра. Худрук Театра кукол Дмитрий Вихрецкий ничего против не имеет: он вообще поддерживает актёрские творческие инициативы. Последняя премьера «Карабаски» вообще его восхитила: «Когда я читал повесть Достоевского «Крокодил», я с трудом представлял, как это можно сделать в театре, а тем более в кукольном. Но замечательный белорусский режиссёр Олег Жюгжда сумел придумать!»

«Крокодил» полон режиссёрской выдумки. От актёров требуется умение мгновенно перевоплощаться, потому что Тетюрин и Красильникова исполняют вдвоём шесть ролей, а если считать заглавного персонажа — крокодила, то и все семь. Иногда одному человеку приходится управлять несколькими куклами одновременно; мгновенная смена голоса, манер, динамики — недаром Андрей и Наталья считаются актёрами исключительно пластичными, способными «оживить» самых разных кукол с самыми разными характерами.

Иногда кажется, что они переигрывают, оказываясь на грани кривляния, но в этом есть какая-то особая логика: спектакль-то кукольный, и живые актёры тоже должны быть немного куклами, не совсем человеками; поэтому Красильникова и Тетюрин особенно преувеличенно комикуют именно тогда, когда они не управляют куклами, а сами превращаются в персонажей — парочку карикатурных немцев, которые показывают в Пассаже крокодила. Когда же на сцене — персонажи-марионетки, то актёрские голоса становятся абсолютно человеческими, достоверными.

Да, одни и те же актёры управляют одними персонажами — и «в полный рост» играют других. Спектакль может претендовать на звание чемпиона по количеству использованных сценических техник, особенно учитывая небольшой актёрский состав. Художник-постановщик и автор кукол Вера Задорожная задействовала и теневой театр, и «перекладки», и, как уже было сказано, кукол-людей, и, наконец, самых подвижных, самых «живых» и одновременно самых сложных в управлении кукол — марионеток. Все они активно взаимодействуют, и при этом никакого ощущения неправды, условности происходящего у зрителя не возникает. Ну и что, что «поводырь» марионеток не прячется за ширмой, а стоит рядом с куклой? Марионетки настолько живые, что об актёре тут же забываешь, тем более что свет в спектакле, выстроенный очень тонко, ненавязчиво помогает зрителям правильно фокусировать внимание.

На протяжении всего спектакля зрители хохочут, словно смотрят театральный капустник. Инсценировка повести Достоевского сделана так, что кажется, будто это абсурдистская пьеса ХХ века, этакий русский кукольный Ионеско или Кафка. Олег Жюгжда, оставаясь верным тексту классика, сделал спектакль остроумной пародией на современность, на людские нравы, которые со времён Достоевского, судя по всему, изменились не очень.

У «Крокодила» очень насыщенная сценическая судьба. Едва презентованная в Перми премьера уже побывала на двух фестивалях: в Челябинске на фестивале кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» и в Кургане на Международном фестивале «Мечта о полёте». Из Челябинска «Карабаска» привёз специальную премию жюри за механику кукол, а теперь собирается в Оренбург, где 21 мая «Крокодил» будет показан в рамках театрального фестиваля «Гостиный двор».