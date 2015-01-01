Соперница Мартина Марджелы Пермский дизайнер впервые сотрудничает с концептуальным бутиком

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Возможно, самая модная коллаборация сезона в Перми — новая коллекция молодого, но уже весьма популярного пермского дизайнера Полины Кельдибековой (Polina Benefit) для бутика концептуальной одежды Dress Code. Презентация проекта состоялась в минувшую пятницу, и пропустить такое мы никак не могли. Теперь одежда Polina Benefit висит рядом с коллекциями KENZO, Martin Margielа, Stella Jen. Ну, правда, очень круто.

Не сказать чтобы российские дизайнеры никогда не появлялись в дорогих бутиках — было такое и есть, но с московскими брендами. А вот чтобы с пермским — кажется, впервые.

Концептуальные бутики всегда подчёркивают свою требовательность, придирчивость в отборе коллекций, всегда нажимают на интеллектуальность и качественный дизайн; соблазняют народ тем, что никто не узнает в их покупателе русского на улице европейской столицы... Ну, хорошо — никто не отличит вас от европейца. И вдруг — пермский дизайнер, да рядом с Дрисом ван Нотеном. Это что же должно было случиться?

Причин тут несколько. Руководители бутика два года приглядывались к Полине, которая заходила к ним с завидной регулярностью, потому что… училась дизайну: ходила и рассматривала, как сшита одежда мастеров, которых она любит, уважает, а некоторых даже боготворит. Вот, например, о Мартине Марджеле она говорит: «Он мой учитель. Я всегда смотрела на его вещи и думала, что это потрясающе, что я хочу делать такой же умный и сложный дизайн».

На эти «лабораторные работы» Полина всегда ходила в вещах собственного производства, которые продавцам и директору показались жутко интересными. Они такого нигде не видели — а красота! И модно-то как! Когда директор бутика Любовь Сергеева съездила на Неделю моды в одну из европейских столиц в Полининых вещах, она заработала кучу комплиментов; барышня в Миланском шоу-руме даже требовала «адресок», чтобы купить такую же юбочку. В общем, стало понятно — пора: Европу Полинины вещи уже удивили, пора бы этому успеху вернуться бумерангом в Пермь.

Вообще-то Пермь Полину знает: модные девушки любят её пальто и пуховики, юбки и штаны-трансформеры — вещи, в которых можно не только слиться с цивилизованной европейской толпой, но и заставить её восхищённо вас разглядывать.

В прошлом году Полина победила на знаковом конкурсе молодых дизайнеров в Грузии. В этой стране сейчас настоящая дизайнерская революция; Полина не в дремучую провинцию ездила, но к весьма компетентному жюри из европейских стран, и соперничать ей пришлось с очень талантливой и неробкой молодёжью. Победила: ей помогли с европейскими байерами и онлайн-презентацией вещей, поэтому Полинины платья сейчас заказывают по всей стране и во многие города мира. Дизайнер признаётся, что онлайн-клиентов у неё сейчас больше, чем «физических» покупателей в Перми.

Получается интересная коллаборация: дизайнер приходит в бутик не только со своими идеями, но и со своей покупательской базой. Магазин и модельер очень интересны друг другу не только потому, что сходятся во взглядах на моду, предпочитая концептуальные, сложные вещи, но и в стремлении к успешной коммерции.

«У нас не дизайнерская коллаборация, — объясняет Полина. — Это скорее слияние двух брендов с целью плодотворного сотрудничества и обмена опытом. Мне нужен был опыт работы с настоящими продвинутыми байерами, с объёмами, серьёзными долгосрочными заказами. Бутику, думаю, интересно расширить границы, дополнить ассортимент новыми свежими брендами и расширить клиентскую базу, в том числе и за пределами Перми — в онлайн-продажах».

Покупатели считают, что Полина Кельдибекова — дизайнер, у которого есть собственная «ДНК»: очень сложно придумать что-то новое в моде, но у Полины свой почерк, свой неповторимый стиль. Её вещи всегда можно узнать по верёвочным, шнурочным, ниточным историям, сложным переплетениям, завязкам. Этот дизайн даёт возможность трансформации, когда у человека есть выбор, с чем, куда, когда и как всё это носить.

Верных пермских клиентов Полина на произвол судьбы не бросит — она работает и за пределами бутика. Пермская тема у неё любимая: «Я люблю Пермь, я горжусь тем, что я пермский дизайнер, и я, наверное, тот человек, которого клише «пермский дизайнер» не пугает. Неважно, где ты живёшь, — важно, что ты делаешь. Важно, что ты вообще что-то делаешь».