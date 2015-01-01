Осознанная необходимость Депутаты Законодательного собрания увеличили бюджетные траты на социальную поддержку и ремонт дорог, а также приняли поправки в закон о выборах губернатора

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«Пленарка» краевого заксобрания началась с приятного — с поздравления депутатов, чьи дни рождения пришлись на прошлый месяц. Церемония поздравления, впрочем, прошла по-деловому быстро. Настроившись на позитивный лад, народные избранники приступили к главному — законотворческой деятельности. До 16:00 законодатели успели рассмотреть более 30 вопросов и законопроектов. Многие из этих решений можно назвать судьбоносными для жителей Пермского края.

Фото: Константин Долгановский

Соцгарантии должны быть долговременными

С докладом о положении прав человека выступила краевой омбудсмен Татьяна Марголина. В 2016 году к уполномоченному поступило 7813 обращений от 8731 жителя края, что больше по сравнению с предыдущим годом на 6%. Большая часть обращений связана с нарушением социальных прав людей, особенно жилищных, — с непредоставлением жилья малоимущим, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам и людям, которые живут в ветхом и аварийном жилье. Правда, жителям некоторых городов повезло: так, после вмешательства врио губернатора Максима Решетникова права жителей Березников, дома которых оказались в зоне провала, были восстановлены. Но в других территориях люди, которые утратили жильё при самых разных обстоятельствах, остаются без крыши над головой.

«Предоставление временного жилья нуждающимся гражданам и семьям с несовершеннолетними детьми должно стать для органов местного самоуправления одним из главных приоритетов в реализации конституционного права граждан на жилище», — отметила Татьяна Марголина.

Депутаты поинтересовались у омбудсмена, насколько правомочна программа финансовой поддержки молодых мам «Пермские первенцы». Татьяна Марголина ответила, что в программе есть юридическая коллизия: с одной стороны, она защищает права ребёнка, а с другой — нарушает права женщины, ведь на выплату смогут претендовать только женщины, состоящие в браке, или в отношении ребёнка должно быть установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребёнка. По мнению краевого омбудсмена, законопроект требует доработки.

Татьяна Марголина убеждена, что социальные гарантии в регионе должны быть долговременными. «Сейчас у нас скачущая политика поддержки семей — например, недавно отменили выплаты за третьего ребёнка», — сказала она.

Персональная ответственность за дороги

И. о. министра транспорта Николай Уханов рассказал депутатам, что по итогам прошлого года у ведомства 992 млн руб. остались неосвоенными. Причины — некачественно составленная, поздно размещённая конкурсная документация, затягивание и срыв сроков ремонта, реконструкции и строительства дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

Председатель бюджетного комитета ЗС Елена Зырянова поинтересовалась у и. о. министра, достигнуты ли плановые показатели госпрограммы «Развитие транспортной системы». Ответ был отрицательным. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Николай Уханов уверен, что главы органов местного самоуправления должны персонально отвечать за качество дорог, а для этого у них должны быть и возможности для реализации своих полномочий.

«В прошлом году деньги дорожного фонда до муниципалитетов дошли в сентябре. Какие нормальные дорожники будут зимой класть асфальт? Какие строительные работы можно начать в конце года?» — задавал риторические вопросы глава минтранса. Зато в этом году, сказал и. о. министра, все выделенные средства из дорожного фонда поступили в территории. «Сейчас финансирование распределяется по заявкам от территорий. Заявки от муниципалитетов на 1,5 млрд руб. не обеспечены финансированием. Как в министерстве определяли, каким муниципалитетам будут удовлетворять заявки, а каким нет, непонятно. Нужны чёткие и прозрачные принципы распределения средств», — подчеркнул он, добавив, что такие принципы будут разработаны до конца мая этого года.

Другая проблема, влияющая на невыполнение показателей программы и на процент освоения средств дорожного фонда, — качество проектно-сметной документации. «Из рук вон плохое», — отметил Николай Уханов. Чтобы это исправить, краевой минтранс намерен создать экспертный совет, в который войдут учёные и специалисты отрасли.

Деньги, деньги и ещё раз деньги

Одним из ключевых вопросов прошедшей «пленарки» стал бюджет. Откуда взять деньги и куда их в первую очередь направлять в условиях жёсткого дефицита? Зампредседателя краевого правительства Ольга Антипина отметила, что доходы регионального бюджета увеличатся на 87,5 млн руб. «Это субсидия на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства», — сказала она.

Зато расходы государственной казны составят 4 млрд руб. в 2017 году, 2,3 млрд руб. — в 2018-м и 892 млн руб. — в 2019-м. В этом году большую сумму денег планируется потратить на инфраструктуру: краевой дорожный фонд (2,3 млрд руб.), объекты капитального строительства, ремонт учреждений здравоохранения и ремонт автомобильных дорог общего пользования, а также на развитие программного обеспечения объектов IT-инфраструктуры. Вместе с этим увеличатся инвестиции в человеческий капитал. Так, средства будут вложены в создание новых мест в школах и детских садах, предоставление жилых помещений детям-сиротам и поддержку предпринимательства.

Краевой минтранс попросил увеличить финансирование транспортной инфраструктуры на — ни много ни мало — 1,7 млрд руб. Средства будут найдены из неиспользуемых остатков бюджета, транспортных налогов и акцизов на топливо.

На три ближайших года будет увеличено финансирование реконструкции шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино, Восточного обхода Перми, трасс Пермь — Березники (участок в Добрянском районе) и Кунгур — Соликамск (в Усольском районе); и, наконец, строительства обхода посёлка Куеда.

Краевое министерство строительства тоже хочет денег — на капитальное строительство. В ближайшие три года бюджетные инвестиции на эти цели будут увеличены на 751 млн руб. На эти деньги дополнительно будут реконструированы тренировочный комплекс Центра спортивной подготовки и главный корпус Пермского авиационного техникума.

Не очень хорошие новости: на более поздний срок предлагается перенести сроки окончания проекта строительства нового здания Пермской галереи. Планируется, что её построят не в следующем году, а в 2019-м.

Зато перспективы здания Речного вокзала совершенно ясны: там откроется исторический парк «Россия — моя история». «Реконструкция идёт с опережением графика и уже в этом году будет завершена», — бодро рассказал депутатам министр строительства Михаил Сюткин. По его словам, пермский исторический парк будет аналогичным московскому, который располагается на территории ВДНХ. Проект будет финансироваться компанией «Газпром».

Гласность и открытость выборов

Ещё одно важное решение касалось выборов губернатора. Поправки в закон внёс краевой крайизбирком. Все изменения обусловлены необходимостью приведения регионального избирательного законодательства в соответствие с федеральным. Инициатива вполне здравая — обеспечить гласность и открытость деятельности избирательных комиссий, порядок информирования избирателей о выборах и ведения предвыборной агитации.

К чему это приведёт? По мнению крайизбиркома, усиление открытости и гласности избирательных комиссий создаст благоприятные условия для работы наблюдателей и представителей СМИ, а также обеспечит равные права кандидатов и избирательных объединений. Поправки также защитят права людей от незаконного использования в предвыборной агитации их изображений и высказываний.

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин уверен, что изменения нацелены на удобство и комфорт избирателя. Он также прокомментировал предложение партий об отмене муниципального фильтра: «Это приведёт к либерализации законодательства. Считаю логичным предоставить упрощённую процедуру регистрации кандидата на выборах губернатора парламентским партиям, которым население уже оказало поддержку и выразило доверие. Аналогичная форма принята и действует при регистрации выдвигаемых ими кандидатов и списков кандидатов на выборах в представительные органы власти всех уровней», — сказал Игорь Вагин.

Здесь есть множество «но». Часть предложений пермских депутатов не соответствует федеральному законодательству. «Одно из предложений — чтобы в выборах смогли принять участие самовыдвиженцы. Но тогда, в соответствии с федеральным законодательством, им нужно будет собирать от 10,5 до 40 тыс. подписей избирателей. Это не упростит процедуру регистрации кандидатов и не обеспечит либерализацию этого процесса. Муниципальный фильтр создан для того, чтобы в избирательной кампании участвовали наиболее состоявшиеся и популярные в территориях кандидаты. Те, которые могут предложить уже зрелую программу для избирателя, кого знают и могут поддержать избранные на прямых выборах депутаты и главы. А дальше выбор будет делать уже избиратель», — уверен Игорь Вагин.