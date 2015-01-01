Власть пригласила бизнес на встречу Единый день приёма предпринимателей пройдёт во всех городах и поселениях края

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В малом бизнесе занят почти каждый третий житель Прикамья, поэтому поддержку этого сектора экономики краевая власть считает приоритетом. Снижение административных барьеров глава Пермского края Максим Решетников признал одной из главных задач, стоящих перед его командой. И одним из новых механизмов реализации станет единый день приёма предпринимателей.

По распоряжению главы региона единый день приёма предпринимателей пройдёт 24 мая 2017 года. Его цель — повышение эффективности и оперативности работы исполнительных органов государственной и муниципальной власти в решении проблем предпринимательства. «Это будет уникальное событие не только для Прикамья, но и для России в целом», — уверены в краевом минпромторге.

В этот день каждый предприниматель сможет обратиться с любым вопросом к заместителю председателя краевого правительства, руководителям исполнительных органов государственной власти, главам муниципальных районов и руководителям департаментов районных и городских администраций. Таким образом, будут выявлены основные проблемы взаимодействия бизнеса и власти, а также разработаны меры по повышению эффективности сотрудничества.

Сегодня в Прикамье действует более 100 тыс. субъектов предпринимательства, на их долю приходится почти треть всего объёма товаров и услуг. По выручке «малышей» Пермский край занимает четвёртое место в Приволжском федеральном округе.

О том, что это направление бизнеса является для региональной власти приоритетом, говорят цифры. Объём его финансирования из бюджетов всех уровней превышает 730 млн руб.

Одна из важнейших задач, сформулированных главой региона Максимом Решетниковым, — это создание необходимых условий для развития предпринимательства не только в краевом центре, но и в муниципалитетах. Край субсидирует муниципальные программы развития малого предпринимательства. В прошлом году свыше 150 бизнес-проектов из территорий получили 184 млн руб. и благодаря этому смогли создать порядка 600 новых рабочих мест. В 37 территориях региона действуют 38 центров поддержки предпринимательства, где ведётся обучение и бесплатно предоставляются консультационные услуги. В последние несколько лет в этой сфере создано почти 4 тыс. рабочих мест.

Активно задействованы и основные звенья инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Так, Пермский гарантийный фонд в 2016 году выдал гарантийных обязательств по 90 договорам на сумму более чем 0,5 млрд руб. За последние пять лет Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предоставила свыше 1300 микрозаймов на сумму почти 1 млрд руб.

При этом краевые власти постоянно активизируют эту работу, в первую очередь за счёт снижения процентных ставок путём докапитализации микрофинансовой организации. На начало текущего года капитализация фонда составляла свыше 370 млн руб., а в ближайшее время она увеличится ещё на 86 млн руб. Прикамская микрофинансовая организация входит в пятёрку лучших в стране по объёму выданных средств.

Продолжается активное развитие франчайзинга. На базе проекта «Пермская франшиза» создано уже 18 успешных бизнесов, которые проданы более 300 раз не только на территории Прикамья, но и в другие российские регионы (Екатеринбург, Уфу, Челябинск, Набережные Челны, Красноярск, Новосибирск).

Пермский край входит в тройку лидеров среди 53 регионов, принимающих участие в поддержке молодых предпринимателей. Через проект «Ты — предприниматель» за три года прошли 5 тыс. потенциальных бизнесменов. Они создали 550 новых бизнесов и только за минувший год — более 270 новых рабочих мест.

Кроме того, край поддерживает имидж передового в развитии инновационных технологий и производств за счёт активного участия молодёжи в проектах Фонда содействия инновациям («УМНИК», «Старт», «Коммерциализация», «Развитие»). За последние пять лет прикамские компании получили четверть миллиарда рублей на реализацию своих инновационных проектов. Многие из инноваторов сегодня ведут свои разработки на базе Сколково.

Прикамье — один из регионов, где для бизнеса введены «налоговые каникулы». По итогам прошлого года край получил почти 6 млрд руб. налогов, поступающих от применения специальных налоговых режимов.

Помимо социальных и экономических задач (рабочие места, налоги) малый бизнес решает и стратегические задачи. Одна из основных — возрождение промышленного потенциала. Пермские инновационные и промышленные кластеры реализуют сегодня целый ряд важнейших для страны проектов в самых разных отраслях экономики. В этом процессе на условиях аутсорсинга и субконтрактинга задействован и малый бизнес.

Например, Центр субконтрактинга действует уже два года. За это время при его содействии было заключено около 120 договоров, а в кооперации с более чем десятком промышленных гигантов задействовано более 40 предприятий малого и среднего бизнеса.

По этой схеме работают «Протон-ПМ», Краснокамский ремонтно-механический завод, «Сибур-Химпром», НПО «Искра», «Уралкалий», «Мотовилихинские заводы». «Протон-ПМ» закупает целый спектр необходимой продукции именно у малых предприятий (запорную арматуру, приборы, стройматериалы).

Кроме того, малый бизнес играет роль серьёзного кадрового ресурса для средних и крупных предприятий.

Поддержка края ведёт к активному созданию новых производств и развитию существующих, к увеличению количества рабочих мест, к росту налоговых отчислений в краевой бюджет.

В свою очередь, у малого бизнеса, получившего такую поддержку, уже есть свои истории успеха. Многие бренды известны пермякам. Например, производство натуральных ягодных джемов в Очёрском районе. За счёт инвестиций в 2,5 млн руб. компания смогла увеличить производственную мощность и поставлять продукцию в другие российские регионы и даже страны (в частности в Германию).

Компания из Нытвенского района, занимающаяся производством латофлекса и деталей для ортопедической мебели, получила субсидию на закупку оборудования и теперь продвигается на рынки Удмуртии, в Сибирь, на Дальний Восток и даже в Румынию.

Частный детский сад в Соликамске, получив поддержку, смог увеличить количество мест для детей в три раза и создать спортивно-оздоровительный центр, предоставив работу 25 соликамцам. Сейчас этот центр посещают уже свыше 200 детей.

Пермский край — единственный регион в ПФО, где реализуется госзаказ на оказание социальных услуг в крупном масштабе: более половины всех поставщиков работают с госзаказом. Совет по развитию социальных инноваций при Совете Федерации признал модель Прикамья экономически и социально эффективной и рекомендовал её для распространения.

Результатом комплекса мер, предпринимаемых краевой властью, стало то, что по итогам прошлого года Пермский край в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата резко поднялся с 56-го на 30-е место. При этом конструктивный диалог всех ветвей власти и бизнеса продолжается, повышается эффективность механизмов улучшения делового климата.

Единый день приёма предпринимателей станет ещё одним инструментом, позволяющим оптимизировать взаимодействие заинтересованных сторон.

Приём предпринимателей будет проходить по предварительной записи или в порядке живой очереди с 10:00 до 20:00 в администрациях муниципальных районов (городских округов) и сельских поселений.

Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края, член президиума правления «Опоры России», председатель Пермского регионального отделения «Опоры России»:

— Как предприниматель, который не один год занимается бизнесом, могу точно сказать, что единый день приёма для бизнесменов является уникальной возможностью обратиться с насущными проблемами к представителям органов исполнительной власти, повысить свой уровень информированности о мерах господдержки, а также указать на нарушение прав предпринимателей. Уверен, что данный приём, который в этом году по инициативе главы региона Максима Геннадьевича Решетникова проводится впервые, станет регулярным и поможет выстроить прямой диалог между предпринимательским сообществом и властью.