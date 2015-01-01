Суета вокруг «Дзержинца» В день судебного заседания о возврате стадиона «Дзержинец» была произведена серия арестов

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Борьба за экс-государственную собственность на минувшей неделе обросла новыми уголовно-процессуальными подробностями. Борьба за возвращение объектов недвижимости ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в очередной раз перешла из арбитражной плоскости в уголовную.

Фото: Константин Долгановский

В среду, 19 апреля, состоялся суд, посвящённый возврату заводу средств, утраченных в результате незаконной продажи стадиона «Дзержинец» в 2008 году. Вечером того же дня после допроса в УВД Перми были задержаны три фигуранта свежего уголовного дела, возбуждённого за два дня до суда — 17 апреля. Внешне уголовное и арбитражное дела почти ничего не связывает, если не считать того, что задержаны были работники предприятия, активно задействованные в процессе возврата заводу денег, полученных от продажи стадиона.

Череда совпадений

Число уголовных дел, возбуждённых в отношении работников ЗиД, с каждым годом растёт. Фигурантами их с изрядным постоянством становятся представители двух менеджерских команд предприятия: одна активно выводила имущество с завода, другая столь же активно возвращает. Арбитражные процессы идут в ногу с уголовными, а СИЗО регулярно принимает нерядовых работников ЗиД.

Олег Комаров, бывший замдиректора ЗиД по правовым вопросам, давший показания о нюансах отчуждения заводского имущества в 2000-е годы, был задержан 22 февраля 2013 года. Он полгода провёл в СИЗО, после нескольких месяцев домашнего ареста был отпущен под залог, затем всё-таки был обвинён в мошенничестве в особо крупном размере и отправлен в тюрьму, после чего — и это уже совершенно небанальная судебная коллизия — Верховный суд вынес постановление о пересмотре дела Комарова с формулировкой, которая говорит об отсутствии доказательств его вины. Уголовное преследование Комарова продолжается уже четыре года. Сейчас он находится под домашним арестом и по-прежнему до конца не оправдан, но и окончательно не обвинён…

17 июля 2015 года был задержан исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин, неоднократно заявлявший о своих планах по возврату заводских объектов, проданных за гроши: площадок №5 и №3, стадиона «Дзержинец». В феврале 2015 года Арбитражный суд Уральского округа окончательно утвердил решение Арбитражного суда Пермского края о возврате заводу площадки №5. Добившись возврата объекта заводу, Заворохин заявил о своих наполеоновских планах по возврату других объектов. Вскоре (в продолжение странной закономерности) в отношении Заворохина было возбуждено сразу два уголовных дела, и он тоже оказался в СИЗО. Впрочем, вскоре был отпущен под залог в 18 млн руб., вернулся к обязанностям исполнительного директора завода и даже был избран депутатом Законодательного собрания.

Между тем представители преступной группы, по мнению следствия, причастной к хищению имущества с завода Дзержинского в размере 1 млрд руб., — экс-исполнительный директор ЗиД Денис Бронников и бизнесмен Владислав Шинкевич (арестованы в июне 2015 года), — прошли через СИЗО «транзитом». В декабре 2016 года меру пресечения им изменили на домашний арест, чтобы ознакомиться с уголовным делом они могли в комфортных условиях.

Бывший арбитражный управляющий ЗиД Евгений Лысов, при котором реализовывались схемы по продаже заводского имущества (арестован в 2013 году), был отпущен под залог в 7 млн руб. Бывший председатель совета кредиторов ЗиД Артур Васильев, арестованный одновременно с Лысовым, отпущен под залог в 2 млн руб.

Судный день

19 апреля в арбитражном суде должна была состояться битва экспертов, предложивших свои варианты оценки стадиона «Дзержинец». Завод в своих требованиях оспорил торги и сделку по продаже стадиона «Дзержинец», состоявшиеся в 2006 году.

Напомним, стадион был реализован за 24 млн руб. и продан «Камской долине» под жилую застройку за гораздо большие деньги. Выгодоприобретателями в сделке стали ООО «Гран» и ООО «БТС Траст». Юристы ЗиД заявили о своём намерении взыскать с этих компаний рыночную стоимость стадиона в размере 550 млн руб. Именно так оценили объект эксперты ООО «Пермское представительство Центра независимых судебных экспертиз «ТехЭко». Компания «ТехЭко» была назначена экспертом по решению суда, ранее она уже проводила экспертизу площадки №5, возвращённой заводу.

Представители ООО «Гран» и ООО «БТС Траст» представили два экспертных мнения, которые оценивают стадион значительно дешевле. Так, ООО «СБ-Ресурс», зарегистрированное по тому же адресу, что и ООО «Гран» (ул. Ленина, 60), оценило стадион в 113 млн руб., а специалист ООО «Пермский центр оценки» Елена Старцева — в 64 млн руб.

Начальник юридической службы ЗиД Василий Шепелев за день до суда заявил «Новому компаньону»: «И тот, и другой отчёты, представленные выдвинутыми компанией «Гран» оценщиками, не соответствуют действительности, поскольку не учитывают принцип наиболее эффективного использования имущества, что ведёт к занижению его стоимости. В данном случае наиболее эффективный способ использования — это перевод земли из одного вида разрешённого использования в другой и строительство на его месте жилых домов. В этом случае реальная оценка стоимости объекта — 550 млн руб.». Похожее мнение высказал и заместитель директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов. По словам Сентябова, в 2008 году половина стадиона уже была продана АО «Камская долина» по стоимости порядка 271 млн руб. «Если умножить эту сумму на два, получается вполне реальная рыночная стоимость этого объекта, которую и имеет смысл учитывать в суде», — заявил замдиректора ЗиД.

Суд прошёл в закрытом режиме, и было решено провести дополнительную экспертизу, которую поручили центру оценки при Торгово-промышленной палате.

Как выяснилось позже, за два дня до суда, 17 апреля, УВД города Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере). По странному совпадению, именно в день суда в заводской типографии и на квартире замдиректора ЗиД Александра Сентябова прошли обыски, а вечером после судебного заседания в рамках нового уголовного дела были задержаны юрист ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Анастасия Пятунина, Александр Сентябов и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. Анастасию Пятунину через сутки отпустили. Александр Сентябов решением Свердловского райсуда был оставлен под стражей на два месяца и направлен в СИЗО, привычно принявшее очередного топ-менеджера ЗиД.

Ответный удар

В 2013 году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года. «Это старые хозяйственные документы, информация о сотрудниках», — рассказывает пресс-секретарь ЗиД Константин Кякинен. Достаточно высокую стоимость оказанных услуг по архивации документов — порядка 46 млн руб. — на заводе объясняют объёмом проведённых работ.

«Документы занимали несколько комнат, каждый из них нужно было архивировать, реставрировать, каталогизировать, довести до состояния, соответствующего требованиям госархива. Наконец, порядка 10 млн руб. было отдано в госархив за то, что они взяли на себя хранение этих документов», — рассказывает Константин Кякинен. Все работы были выполнены коммерческой фирмой в 2013—2014 годах, бумаги уже несколько лет находятся в госархиве.

В 2014 году была организована прокурорская проверка, оценившая законность реализации «архивного» договора. Нарушений выявлено не было.

И вдруг тема архивации всплыла в день суда, посвящённого стадиону «Дзержинец». На мысль о некоторой «нарочитости» совпадений этого дня наводит такой факт: задержанная после допроса в УВД 34-летняя Анастасия Пятунина, рядовой сотрудник юротдела ЗиД, не имела никакого отношения к заключённому в 2013 году типографскому договору с ООО «Финанс-Консалтинг», зато активно занималась возвратом предприятию стадиона «Дзержинец» и площадки №3 — собирала и анализировала документы по этой теме.

Александр Сентябов незадолго до своего ареста дал чёткую оценку событий:

Александр Сентябов, заместитель директора ЗиД по безопасности:

— В преддверии важнейшего заседания арбитражного суда по вопросу о возвращении в государственную собственность имущества со стороны силовиков началась новая атака на завод. Последовательность развития событий не может не вызывать негодования у работников завода имени Дзержинского и является ничем иным, как способом воздействия на руководство предприятия для изменения принципиальной позиции в суде. Однако нас запугать не удастся, мы продолжим борьбу за стадион «Дзержинец» и промышленную площадку №3. И никакие силовые акции не смогут эту позицию изменить.

Между тем на заводе им. Дзержинского прошло заседание председателей цеховых комитетов, на котором большинством голосов было принято решение о проведении митинга. «Наше требование простое: дайте работать заводу. Все эти междоусобицы нарушают рабочий процесс», — высказывает свою позицию председатель профкома Рим Галимзянов.