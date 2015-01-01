Андрей Борисов займётся созданием финансовых потоков… …А Теодор Курентзис подарил свою «Золотую маску» на день рождения другу

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Собрание коллектива Пермского театра оперы и балета 21 апреля было посвящено двум важным событиям, почти совпавшим по времени: награждению участников пермской постановки «Травиаты» Национальной театральной премией «Золотая маска» и вступлению в должность нового исполнительного директора. Своё выступление перед коллегами художественный руководитель Теодор Курентзис начал с поздравления Надежды Павловой — солистки оперной труппы, получившей «Золотую маску» за роль Виолетты Валери.

Теодор Курентзис и Андрей Борисов

Фото: Константин Долгановский

По словам худрука, дело не в самой награде, а в том, что Павлова абсолютно ей соответствует: «Как она пела эту «Травиату»! Я в антракте ей сказал: «Ты сейчас получила «Золотую маску», потому что для меня она её уже тогда получила. Она потрясающе талантливая, но ещё она — рабочая лошадка. Сейчас она уже первая российская звезда и скоро будет мировой».

В ответ Надежда Павлова поблагодарила всех, кто радуется вместе с ней, и в свою очередь поздравила и назвала «лучшим в мире» Курентзиса, который тоже получил «Золотую маску» — за дирижёрскую работу в той же постановке. Как рассказал источник в театре, эту — седьмую по счёту в его карьере — «Золотую маску» (не саму, конечно, премию, а её материальное воплощение, красивую разноцветную маску в рамочке) дирижёр в тот же день подарил великому танцовщику, художественному руководителю конкурса артистов балета «Арабеск» Владимиру Васильеву, который накануне, 18 апреля, отметил день рождения.

Третий лауреат — Роберт Уилсон, который выдвигался на «Маску» в трёх номинациях и получил награду как художник по свету, прислал Курентзису особенное — рисованное — письмо. По словам худрука театра, он очень доволен своей наградой.

Успех с «Травиатой» дал Курентзису повод ещё раз сказать коллегам — музыкантам оркестра и хора MusicAeterna — о том, какие они молодцы: «Вас во всём мире знают по именам, а это большая редкость. Совершенству нет предела, и это хорошо, потому что, если всего достигнешь, больше не к чему стремиться. Недостижимое — самый большой стимул для достижений».

На этой философской ноте торжественный момент завершился, и началась деловая часть встречи.

Художественный руководитель объяснил необходимость кадровых изменений в администрации театра сложностью процесса строительства нового здания: «Это огромный сюжет, очень тяжёлый. Мы прошли много сценариев и, наконец, вышли на финишную прямую. Сейчас должен быть человек, который полностью в это погрузится, — наша любимая Галина Кирьяновна, которая как никто в этом разбирается. Она остаётся нашим другом и спутником, и я хотел бы поблагодарить её за путь, проделанный вместе». Таким образом, увольнение Галины Полушкиной с поста исполнительного директора театра худрук обосновал её востребованностью в важном для театра процессе.

Нового исполнительного директора — бывшего директора Государственного архива Пермского края Андрея Борисова — Курентзис охарактеризовал как «искусствоведа, известного в городе человека».

«Я — поклонник этого места силы, — начал свою «инаугурационную» речь Андрей Борисов, жестом показав, что речь идёт о театре. — Оно меня грело и заставляло жить здесь. Я не думал, что мне выпадет честь, привилегия и ответственность работать здесь. Театр знаменит и творческими достижениями, и сильным менеджментом. Мне надо не уронить, а повысить эту планку, сохранить лучшие традиции и внести изменения». По словам топ-менеджера, его задача — «чтобы все чувствовали себя в театре как дома».

В своём комментарии «Новому компаньону» Андрей Борисов конкретизировал свои обязанности и объяснил, какие задачи ставит перед ним Теодор Курентзис.

По его словам, главное, что он должен сделать, — уравновесить бюджетную и небюджетную составляющую финансовых вливаний в театр. В настоящее время основную нагрузку по финансированию творческих проектов несёт бюджет Пермского края, но его возможности недостаточны для того, чтобы обеспечить всё, что хотелось бы создать творческим лидерам театра. Поэтому на Борисова возлагаются надежды на нахождение финансовых источников за пределами региона, налаживание контактов с российским олигархатом и т. д. «Творческая планка театра высока, задачи разнообразны. Это не регионального уровня театр, а российского и даже мирового. Невозможно рассчитывать только на региональный бюджет», — считает Андрей Борисов.

Надежда Павлова

Фото: Константин Долгановский

Это не первая попытка создать в театре что-то вроде попечительского совета или клуба меценатов. Все прежние усилия в этом направлении проваливались. Есть немало успешных примеров меценатства — так, новый «Стейнвей» театру подарила компания «Прогноз», переживавшая в то время подъём, однако стабильное внебюджетное финансирование по-прежнему остаётся мечтой.

Ещё одна задача нового директора — улучшить материальное положение и исполнительский состав Большого симфонического оркестра и хора театра, усовершенствовать оснащение цехов.

Наконец, особые надежды возлагаются на Борисова, который является опытным и популярным у студентов преподавателем и даже возглавлял в своё время кафедру в Высшей школе экономики, во всём, что касается образовательных программ и взаимодействия театра с учебными заведениями. Теодор Курентзис не оставляет намерений создать в Перми собственную школу.

Встреча руководства театра с коллективом завершилась ещё одним поздравлением: Курентзис поздравил Алексея Мирошниченко и всю балетную труппу с успешными гастролями в Санкт-Петербурге. Пермский балет выступал не где-нибудь, а на сцене Мариинского театра, и отзывы были самыми лестными.