Победил свет Пермская «Травиата» получила три «Золотые маски»

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Вручение Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2015/16 состоялось 19 апреля в Московском музыкальном театре им. Станиславского. Церемония всем понравилась. Её украсил хорошо знакомый пермякам Московский ансамбль современной музыки; было много шуток, понятных театралам: так, Евгений Миронов слова Ленина, сказанные по поводу бетховенской «Аппассионаты», — «Вот какие чудеса могут делать люди» — отнёс к опере Вагнера «Тангейзер», которая в последние годы в России символизирует артистическую дерзость и сопротивление цензуре. Началось всё, правда, невесело: минутой молчания почтили память многолетнего президента Национальной театральной премии Георгия Тараторкина.

Результатами работы жюри большинство наблюдателей тоже довольны. Распределение наград называют взвешенным и справедливым.

Пермским театралам есть чему радоваться. Да, пермская «Травиата» не стала официально признанной «лучшей оперой сезона», но три главных героя этой постановки были награждены по справедливости.

Опера Верди «Травиата» Пермского театра оперы и балета претендовала на награды в семи номинациях: «Опера/Спектакль», «Опера/Работа дирижёра — Теодор Курентзис», «Опера/Работа режиссёра — Роберт Уилсон», «Опера/Женская роль — Надежда Павлова», «Работа художника в музыкальном театре — Роберт Уилсон», «Работа художника по свету в музыкальном театре — Роберт Уилсон» и «Работа художника по костюмам в музыкальном театре — Yashi».

Результат — менее впечатляющий, чем можно было надеяться, но всё равно внушительный. «Травиата» получила три «Золотые маски», из которых особенно радует награда Надежды Павловой — первая в её карьере. Кроме того, в своей номинации получил «Золотую маску» Теодор Курентзис (она у него уже седьмая), а Роберт Уилсон получил награду как художник по свету.

Лариса Барыкина, музыкальный и театральный критик, арт-директор фестиваля современной хореографии «На грани» (Екатеринбург):

— Надо поздравить Пермский театр оперы и балета: всё так, как и должно быть! Награждены главные участники главной оперной постановки сезона. Особенно рада за Надежду Павлову — наша Ассоциация критиков музыкального театра тоже присудила ей свою ежегодную награду. Недавно она триумфально выступила в Москве с сольным концертом, и можно сказать, что певица из Перми уже вышла в самый топ, стала международной звездой.

Теодор Курентзис в своей номинации был абсолютным лидером, по его поводу никто ни секунды не сомневался.

По поводу премии Роберта Уилсона я должна сказать, что не надо пре­уменьшать значение награды за свет. Как режиссёр он в этой постановке узнаваем, работает в своём стиле, но в качестве художника по свету он на недосягаемой высоте, всем нашим — бежать и бежать! В «Травиате» свет — главное, он связан с музыкой и драматургией и поднимает их на новые уровни восприятия. Именно из-за сложной световой партитуры оперу не смогли перевезти в Москву, и открытие фестиваля «Золотая маска» состоялось в Перми.

Что касается оперы Генделя «Роделинда» в постановке Большого театра, которая получила «Маску» как лучший оперный спектакль, — это добротная, нестыдная работа. Видимо, жюри музыкального театра решило отметить все достойные оперы, а не отдавать все «Маски» в одни руки. Помню, в 2015 году все премии достались пермской «Королеве индейцев», и, хотя это был действительно лучший спектакль в конкурсе, наверное, такое решение не совсем правильное. Было много упрёков.

Нынешнее решение жюри — ожидаемое и логичное.

На три «Золотые маски» — «Драма/Спектакль большой формы», «Драма/Работа режиссёра — Борис Мильграм» и «Драма/Работа художника — Виктор Шилькрот» — претендовал спектакль Театра-Театра «На всякого мудреца довольно простоты», но на сей раз Театр-Театр остался без награды. Это тоже никого не удивило: в России театральный сезон был удивительно урожайным на яркие, сенсационные драматические спектакли, конкуренция была огромной.

Лучшим режиссёром драматического театра признан Андрей Могучий за сенсационную «Грозу», поставленную в БДТ им. Георгия Товстоногова (Санкт-Петербург), а лучшим спектаклем большой формы — «Русский роман» Театра им. Вл. Маяковского (Москва). Могучий выиграл свою награду в самой остроконкурентной номинации в истории «Маски»: в ней присутствовало 28 имён! Ведущему церемонии Евгению Миронову голос из зала предложил не мучиться и просто наградить всех.

Среди лауреатов немало имён, близких пермским театралам: так, лучшим балетом стал «Ромео и Джульетта», поставленный в Екатеринбурге Вяче­славом Самодуровым, который в настоящее время ставит в Перми «Поцелуй феи» Стравинского. Спектакль «Три сестры» Тимофея Кулябина, совсем недавно ставшего главным героем пермского фестиваля «Пространство режиссуры», получил специальный приз жюри за актёрский ансамбль, который, как знают пермяки благодаря видеопросмотру спектакля, состоит из слабослышащих актёров.

Невозможно не заметить, что театры из провинции всё активнее наступают на пятки столичным. Так, лучшим мюзиклом стал спектакль Красноярского ТЮЗа «Биндюжник и король» (режиссёр Роман Феодори), конкурс «Эксперимент» выиграла «Снегурочка» из Новосибирска, а лучшим балетом, как уже было сказано, был признан «Ромео и Джульетта» из Екатеринбурга.

Кроме того, среди лауреатов в разных номинациях присутствуют спектакли и артисты из таких городов, как Новокуйбышевск или Шарыпово, не говоря уже об Уфе, Петрозаводске, Самаре... А в лонг-листе встречаются такие топонимы, о которых большинство россиян даже не слышали.

Одну претензию пермяки всё же могут высказать нынешнему экспертному совету «Золотой маски»: ни балетная труппа Пермского театра оперы и балета, ни театр «Балет Евгения Панфилова» не присутствуют ни в одной номинации, связанной с балетом и современным танцем. Лишь в лонг-листе можно найти «Лебединое озеро» в постановке Алексея Мирош­ниченко.

Лариса Барыкина считает, что экспертный совет «Маски» по музыкальному театру многого не учёл: среди номинантов нет и других заметных танцевальных спектак­лей, например спектакля «После нас» екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» в постановке француза Фабриса Ламбера. Впрочем, как говорит Лариса Барыкина, список номинантов ежегодно вызывает вопросы.