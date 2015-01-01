Старый новый бренд На Кунгурском машзаводе начались процедуры «возвратного» ребрендинга

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Как стало известно «Новому компаньону», в течение мая сотрудники ООО «УСТПК», где временно трудоустроены более 450 машзаводчан, будут официально переведены в ООО «Турбобур», которое является держателем фондов предприятия с 2001 года и вышло из НПО «Турбобур», работающего с 1975 года на производственных площадях под брендом «Кунгурский машиностроительный завод».

Теперь ООО «Турбобур» документально изменит своё название на «Кунгурский машиностроительный завод», а завод вернётся к своему историческому бренду, под которым он известен всему миру больше века.

«Кунгурский машиностроительный завод — это легенда. На Западе, если предприятие существует более 100 лет, это уже серьёзная добавочная стоимость к бренду. Нас знают и ценят именно под этим именем, поэтому и было принято решение об официальном закреплении названия. Символично, что это происходит именно в год 140-летия», — комментируют причины предстоящего «возвратного» ребрендинга в пресс-службе машзавода.

Кунгурский машзавод ведёт свою историю с первого на Урале технического училища, построенного на средства кунгурского купца первой гильдии Алексея Семёновича Губкина в 1877 году в Кунгуре. С 1945 года предприятие специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования. Сегодня завод выпускает более 20 модификаций высокотехнологичных ремонтных и буровых агрегатов грузоподъёмностью от 20 до 180 т, в том числе на шасси собственной разработки. Мобильные буровые установки и ремонтные агрегаты используются для эксплуатационного, разведочного бурения, текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, строительства скважин водоснабжения.

Производственный цикл машзавода с августа 2016 года был возобновлён в рамках нового юридического лица — ООО «Уральско-Сибирская торгово-промышленная компания» (УСТПК). Однако уже тогда планировалось, что в 2017 году коллектив будет переведён в ООО «Турбобур», которое является собственником основной части имущественного комплекса (объектов недвижимости и большей части станочного парка).

Алексей Подорога, генеральный директор ООО «УСТПК»:

— Как мы и планировали, ООО «Турбобур» было выведено из процедуры банкротства путём подписания мирового соглашения. Сейчас «Турбобур» — полноценный хозяйствующий субъект. После проведения ряда организационных мероприятий мы переведём туда весь трудовой коллектив. Сейчас вносим изменения в устав, где основным видом деятельности «Турбобура» станет производство мобильных буровых установок и запчастей к ним. Утверждается структура, штатное расписание. УСТПК, как раньше и декларировалось, — компания, которая участвовала в восстановлении производства, и она свою задачу выполнила. Восстановили производство, подписаны контракты с потребителями продукции.

В 2016 году, несмотря на вынужденный простой, связанный с сокращением штатов, и малое количество вновь набранных сотрудников, завод в два раза увеличил объём выручки по сравнению с 2014 годом (она составила 583 млн руб., что на 30% больше, чем в 2015 году). По признанию руководства, на первые месяцы 2017 года завод уже обеспечен контрактами на 650 млн руб. В данный момент на предприятии трудится 452 сотрудника. Набор работников основных специальностей продолжается и сейчас. До конца года предполагается довести численность сотрудников до 900 человек.

«По итогам первого квартала оборот предприятия составил около 170 млн руб., средняя заработная плата увеличилась по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года с 32 тыс. до 35 тыс. руб. Производительность труда с четвёртого квартала 2016 года по первый квартал 2017 года выросла практически в два раза», — сообщают в пресс-службе предприятия.

Как заявляют на предприятии, с сотрудниками завода, которые будут переведены из одного юридического лица в другое, будут заключены договоры о сдельной оплате труда. При этом зарплата работников увеличится ещё на 12%.

Несмотря на произошедшие пертурбации, конструкторы завода продолжали разработку новых продуктов. Так, в 2016 году на площадке Кунгурского машиностроительного завода была разработана мобильная буровая установка (МБУ) грузоподъёмностью 180 т на шасси собственного производства. Проект готовили около года. Новые модели российского агрегата уже сегодня имеют конкурентные преимущества перед зарубежными аналогами. В 2018 году планируется выпуск ещё более мощного агрегата — МБУ грузоподъёмностью 200 т. Создавать новые модели машзаводу позволяет собственная конструкторская база и многолетний успешный опыт.

В то же время на заводе активно обучают молодые кадры. «На заводе организовано обучение токарей, первые ученики в течение трёх месяцев осваивают токарное дело в механическом цехе. Теорию они изучают с преподавателем автотранспортного колледжа Владимиром Лущиковым, на станках работают под руководством наставников — станочников цеха», — рассказывает начальник отдела кадров Наталья Колобова.

Тот факт, что в достаточно непростых экономических условиях, когда многие машиностроительные предприятия балансируют на грани убыточности, Кунгурский машзавод продолжает производить высокотехнологичную продукцию, на предприятии считают серьёзным достижением.

«Выпуск нашей продукции — это не только обеспечение потребностей нефтяных компаний, но и замена иностранных производителей, следовательно, и деньги остаются в стране, и трудоустроены сотрудники, и не только на Кунгурском заводе, но в и компаниях, участвующих в комплектации выпускаемой техники. Для создания одной МБУ необходимо более 1000 наименований номенклатуры разных производителей», — заявляет председатель совета директоров Иван Ли.

Иван Ли, председатель совета директоров:

— В 2017 году мы должны достигнуть объёмов реализации продукции в 1,5 млрд руб. и заработать 200 млн руб. прибыли. Планируем произвести 70 буровых установок и агрегатов для ремонта скважин. В перспективе необходимо увеличивать (объёмы реализации продукции — ред.) до 3 млрд руб., чтобы обеспечить прибыльность и устойчивость предприятия. На рынке есть потребность в кунгурских агрегатах, что подтверждается прежде всего нашими заказчиками.

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