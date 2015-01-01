1920 | Пермская «республика»

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Пленум губернского комитета ВКП(б) 1 августа 1920 года избрал своим председателем, и, по сути, первым лицом региона, Гавриила Мясникова (1889-1945). К этому времени 31-летний профессиональный революционер уже был широко известен в узких партийных кругах как делегат III съезда ВКП(б), член ВЦИК и инициатор убийства великого князя Михаила Романова, архиепископа Андроника и др.

За несколько месяцев до него губернию возглавлял «варяг» — посланец ЦК РКП(б) Емельян Ярославский (1878-1943). Спустя всего несколько лет он, став верным соратником Сталина, напишет книгу «Краткая история ВКП(б)» и войдет в немногочисленный клан неприкасаемых.

В отличие от него, Гавриил Мясников был сторонником нонконформизма. Впоследствии его именем будет назван один из расколов партии — «мясниковщина». Историк Михаил Нечаев пишет, что, придя к власти в губернии, Мясников «объявил, что в Перми будет новый политический вектор: гражданский мир, свобода союзов, партий. В общем, он объявил свободу на этой территории, по сути — Пермскую республику».

Идея либерализации большевистского режима и, особенно, того, что принято называть «свободой слова», была воспринята Москвой резко негативно. В дискуссию с Мясниковым вступил сам Ленин, поставив напротив его фамилии и еще двух человек пометку «нездоровые элементы».

В итоге, уже в декабре 1920 года Гавриила Мясникова переместили из Пермской губернии по партийной линии в Петроградскую партийную организацию для «преодоления заблуждений». Однако это не помогло: Гавриил Мясников упорно гнул свою линию. Причем, делал это виртуозно. К примеру, в дискуссии с видным пермским большевиком Александром Борчаниновым он, не стесняясь в выражениях, «крыл чуть ли не площадной бранью», — написано в монографии Надежды Аликиной «Дон Кихот пролетарской революции», которая имеет такой подзаголовок: «Документальная повесть о том, как мотовилихинский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП(б) за свободу слова и печати (1920-1922)».

ЦК, конечно, победил: сначала Мясникова исключили из партии, затем сослали в Берлин, потом арестовали. Из ссылки он бежал. Оказался во Франции, где написал мемуары «Философия убийства» или «Почему и как я убил Михаила Романова».

В 1944 году, по приглашению советского правительства, вернулся в Москву: в течение года после возвращения был арестован, осужден и расстрелян, а сама идея Пермской республики была жестоко подавлена тогда же, в 1920-е годы — административной реформой и «варягами», приезжавшими расправляться с непокорным регионом по путевке ЦК.

Корректор — Михаил Топильский