Про падших женщин в пермском законотворчестве

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После истории с печально известным сюжетом на НТВ возникло ощущение временной воронки.

Как будто не прошло полутора веков со времен трагедий Анны Карениной и Ларисы Огудаловой. Первая, как мы помним, превратившись, по мнению света, в презренную женщину, убила себя сама. Вторая, попав в тиски греха, поблагодарила за выстрел своего убийцу, между прочим — вполне ответственного жениха.

Сто пятьдесят лет прошло! Но даже оскароносная Катя Тихомирова, сумевшая придать статусу матери-одиночки советскую гордость, ничего не изменила в отношении мужчин к женщине, решившейся родить ребенка без мужа. Она по-прежнему падшая, и, конечно же, не заслуживает не то что государственной поддержки, а даже сочувствия.

Заметьте, голосование в ЗС было практически единогласным!

Что в головах у этих мужчин? Неужели, правда, вера в то, что 60 тысяч рублей мотивируют девочек в возрасте «19-24» вести себя в соответствии с их представлениями о морали? Что они, трезво обсудив со своим партнером по «корпоративчику» возможность получить пирожок от государства, не побегут перед сексом в аптеку?

Есть ощущение, что такими решениями, как пермское, не просто не поощряется создание ответственного брачного союза, а стимулируется потребительское отношение к нему. И без того нынешние юные девичьи головы снесены запретом смотреть в сторону мужчин с доходом ниже 50 тысяч и стремлением найти себе обеспеченного «папика». А тут еще законодатели масла в огонь добавляют.

Может, исходя из этого принципа и пособие для пермских первенцев назначено в 60?

Какую психологию поощряет новый закон? Точно семейные ценности? Ни минуты не верю, чтобы тысяча долларов стала последним аргументом для молодой пары, решающей оформить отношения и произвести на свет «законорожденного» ребенка. Вообще плохо представляю себе такую пару. Скорее наоборот, молодые мамы узнают о подарке от пермской власти уже после того, как забеременели. И решаются на малыша по любви, а не из-за пособия.

Я, прости Господи за негосударственное мышление — за таких. За влюбленных дур. За Анну, Ларису и Катерину, которые на фоне предпочтений современных расчетливых красавиц просто лузерши. Отдались чувству, не посчитав перед этим наличность в кошельке.

Но почему-то именно они и формируют тот удивительный и ценимый во всем мире образ русской женщины, готовой ради любви в Сибирь.

И еще я за тех детей, которые зачаты в любви.

Что знают о ней депутаты? Похоже, принимая закон, они руководствовались нормами морали полуторавековой давности. Исходя из нее современным барышням нужно ходить на дискотеки со сборником законов Пермского края и кузнецом.