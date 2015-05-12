Стратегия ориентированная на сервис Банк «Урал ФД» увеличил количество корпоративных клиентов на 20%

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Первый квартал 2017 года стал успешным для банка «Урал ФД». В марте крупнейший региональный игрок на рынке финансовых услуг вошёл в топ-100 самых надёжных банков по версии Forbes, а также по сравнению с IV кварталом 2016 года на 20% увеличил количество корпоративных клиентов, воспользовавшихся продуктом «Расчётно-кассовое обслуживание».

Как отметил Евгений Ощепков, заместитель председателя правления банка «Урал ФД», этим позитивным изменениям способствовало обновление продуктовой линейки, приемлемая ценовая политика и повышение уровня качества сервиса.

Евгений Ощепков, заместитель председателя правления банка «Урал ФД»:

— Сегодня наибольшей популярностью пользуется пакет РКО «Твой стартовый». Возможность получить всего за 490 руб. полный комплекс услуг по обслуживанию счёта делает наше предложение одним из самых выгодных на региональном рынке РКО.

Наряду со стандартными функциями (открытие и ведение счёта, интернет-банк, выписки в электронной форме, предоставление информации) пакет «Твой стартовый» включает специальные возможности: приём наличных денежных средств (через кассу или банкомат), бесплатную обработку пяти платёжных поручений ежемесячно, услугу «SMS-информирование», перечисления на счета физических лиц и другие опции.

Сегодня банк «Урал ФД» выбрал стратегию, ориентированную на сервис. Так, в начале 2017 года была запущена функция отправки платежей через мобильный телефон с операционной системой Android. Зачисление денежных средств на расчётный счёт компании через банкоматы происходит в режиме реального времени. Сократилось среднее время дозвона до контакт-центра. Теперь клиент будет ожидать ответа оператора не более 20 секунд.

Существенные изменения коснулись и скорости обработки платежей: время удалось сократить до 28 минут.

В планах банка — выход за пределы Пермского края.

«Можно с уверенностью сказать, что наши продукты конкурентоспособны. Мы готовы предложить их на новых финансовых рынках, имеющих большую ёмкость и потенциал. Именно поэтому было принято решение открыть корпоративный офис в городе Екатеринбурге», — подчеркнул Евгений Ощепков.

Открытие дополнительного офиса банка «Урал ФД» запланировано на второе полугодие 2017 года.

ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015

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