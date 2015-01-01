1917 | Погром в Перми

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Ноябрь 1917 года в Перми был ознаменован событиями совсем не революционного толка. Газета «Пермская земская неделя» назвала эти события «погромной волной», которая, проносясь по всей России, докатилась и до Перми.

События начали развиваться в ночь с 3 на 4 ноября с того, что солдаты местных полков начали громить пивной склад, принадлежащий семье Поклевских-Козелл. «Солдаты начали разбивать бочки и черпать пиво вёдрами, котелками, чайниками и т.п., — написал корреспондент, — отряды милиции и воинские патрули не могли остановить пьянства и расхищения напитков, а многие из них и сами заражались страстным желанием принять участие в пьяном пиру и грабежах».

Когда спиртное вылили в канализацию, толпа пошла громить магазины, склады и рынки.

Академик Юрий Орлов, в честь которого назван Палеонтологический музей в Москве, в ноябре 1917 года работал ассистентом одной из кафедр Пермского университета. В своих воспоминаниях он пишет: «Как-то ночью нас всех разбудил дикий крик и вой на улице, звон бьющегося стекла, беспорядочная стрельба… Шел погром. Кто-то тащил целые охапки галстуков-самовязов, какие-то люди вели, с трудом справляясь, по три-четыре велосипеда одновременно».

Журналист «Пермской земской недели» пишет, что толпа прошла по всей улице Сибирской, не пропустив ни одного магазина: везде были выбиты окна, двери и разграблено имущество. Попутно били стекла и в частных квартирах. «Единственный в городе ценный магазин оптических и технических предметов Вайнера был разгромлен до основания, предметы эти, добытые с большим трудом в Лондоне, не заменимы, а владелец совершенно разорен. Также разгромлен и единственный большой книжный магазин О. Петровской».

Корреспондент с горечью пишет, что остановить это бессмысленное истребление столь ценных в наше время продуктов и товаров никто не был в силах. «Между прочим, первым пострадал магазин общества потребителей на Сибирской, который снабжал городское население предметами первой необходимости (сахар, мука, масло, яйца, крупы, колбасные товары, галоши и т.д.)», а движущей силой погрома были пьяные солдаты и «толпа женщин».

Погром пошел на убыль к вечеру 5 ноября: на охрану общественного порядка встали не только патрули, но и добровольные дружины по самообороне. Тем не менее, «Пермская земская неделя» пишет, что у Ижевского (пивного — прим. ред.) завода долго «происходили столкновения между охранявшими склад патрулями и дружинами и солдатами, приходившими к складу; здесь из дружины был убит один студент и тяжело ранен гимназист, теперь уже умерший, при отражении атаки пьяных».

При всём при этом, погром в Перми происходил под революционным лозунгом «Бей буржуев!», а очевидцы отмечали, что не разграбленными остались только магазины с железными шторами и дверями.

К утру 6 ноября порядок в городе был восстановлен.

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Корректор Михаил Топильский