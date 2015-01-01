В погоне за легитимностью Эксперты обсудили особенности избирательной кампании по выборам губернатора

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В Прикамье в единый день голосования, 10 сентября, будет выбираться губернатор Пермского края. В последний раз всенародные выборы губернатора Пермской области состоялись в декабре 2000 года, и тогда в первом туре главой региона стал Юрий Трутнев. Как за это время изменились правила игры, что такое муниципальный фильтр и пойдут ли пермяки голосовать? Эти и другие вопросы обсудили эксперты и представители парламентских партий.

Фото: Константин Долгановский

Фильтровать в три слоя

Понятие «муниципальный фильтр» появилось в выборном законодательстве России в 2012 году. По словам члена краевой избирательной комиссии Татьяны Любарской, ряд субъектов Федерации уже опробовали его на себе, а в этом году с ним вплотную познакомятся и пермские политики.

Татьяна Любарская, член Избирательной комиссии Пермского края:

— В соответствии с законом «О выборах губернатора Пермского края» субъектом выдвижения на выборах может быть любая политическая партия либо её структурное подразделение. Эта поддержка выдвижения нужна для того, чтобы приобрести статус зарегистрированного кандидата.

Вот здесь и вступает в игру муниципальный фильтр, да не простой, а трёхслойный.

Для начала, чтобы принять участие в выборах, партии должны заручиться поддержкой 6% депутатов и глав муниципальных образований, причём только тех, кто вступил в свои полномочия в результате выборов. Те, кто стал главой, например, района по решению конкурсной комиссии, не учитываются.

Сейчас в Пермском крае 3887 депутатов и глав муниципальных образований, которые могут поставить свои подписи, чтобы поддержать того или иного кандидата. 6% от этой цифры — это 234 подписи. Но так как до сентябрьских выборов несколько глав могут занять свой пост по итогам конкурсных процедур, эта цифра может измениться. Окончательное количество необходимых подписей станет известно только в начале июня 2017 года, когда официально будет дан старт предвыборной кампании.

Второй слой фильтра: из всех собранных подписей не менее 6% должны принадлежать главам и депутатам муниципальных районов и городских округов, остальные могут быть представителями сельских поселений. 6% от 234 — это минимум 51 подпись.

Третий слой: когда партии приступят к поиску сторонников, готовых поддержать их кандидата, им нужно учитывать, что они должны представлять как минимум 3/4 от общего количества муниципальных районов и городских округов. Иными словами, партийным функционерам придётся работать почти на всей территории края. Собрать необходимое количество подписей только в тех территориях, где у них есть свои «форпосты», не получится.

Сейчас в Пермском крае 48 муниципальных образований второго уровня (муниципальные районы и городские округа), 3/4 от этого количества — 36.

Татьяна Любарская, член Избирательной комиссии Пермского края:

— По состоянию на 1 апреля 2017 года из 3887 депутатов и глав муниципальных образований 38% — это самовыдвиженцы. Представители «Единой России» — 1791 человек, 1479 — самовыдвиженцы. Другие парламентские партии: КПРФ — 108, у «Справедливой России» — 94. В принципе, любая из политических партий при таком количестве самовыдвиженцев имеет возможность заручиться поддержкой депутатов представительных органов, чтобы выдвинуть своего кандидата. Мы же с вами понимаем, что выборы должностного лица субъекта Федерации должны быть конкурентными и участие как минимум представителей парламентских партий в них необходимо.

Зачем нам фильтр?

Три оппозиционные парламентские партии (КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР) уже неоднократно выступали за смягчение или отмену муниципальных фильтров на губернаторских выборах. По их мнению, использование этой процедуры ведёт к снижению качества подбора «руководящих кадров» и частым злоупотреблениям административным ресурсом.

Своё мнение по этому вопросу высказали и региональные представители оппозиции.

Вероника Куликова, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия»:

— Парламентские партии считают, что они, уже пройдя в Государственную думу РФ, доказали свою состоятельность и имеют широкую поддержку избирателей. Поэтому надо отменить дополнительные фильтры именно для кандидатов от этих партий на губернаторских выборах. Мы считаем их излишними.

Ещё дальше пошёл представитель пермских коммунистов Владимир Гребенюк. По его мнению, муниципальный фильтр надо отменить для всех.

Владимир Гребенюк, член бюро Пермского крайкома КПРФ:

— Наша позиция: раз мы строим демократическое общество, выборы должны быть для всех и выбираться может каждый. Никаких фильтров вообще не должно быть, каждый человек в любом субъекте Федерации имеет право быть избранным, в том числе и на должность губернатора. Если даже в президенты может баллотироваться любой гражданин РФ как самовыдвиженец, почему в губернаторы он не может этого делать?

Мнение партий, у которых нет своих представителей в Государственной думе, на этом круглом столе ничем не отличалось от мнения их парламентских коллег.

Ольга Колоколова, лидер регионального отделения партии «Яблоко»:

— У «Яблока» всегда была позиция — максимум возможностей. Никаких муниципальных фильтров, никаких высоких ограничительных барьеров, минимальный сбор подписей от выборов главы сельского поселения до президента Российской Федерации. Другое дело, что мы сейчас не в Государственной думе и не обсуждаем изменения в законе, а говорим о существующей ситуации. У нас в Пермском крае, к сожалению, всего два человека, которые могут поставить подписи: депутат Пермской думы и депутат Краснокамского района. Естественно, нам придётся работать с самовыдвиженцами.

О том, что о партийной работе на местах надо было задуматься намного раньше, сказали политтехнологи и политологи.

Алексей Копысов считает, что партии только тогда станут действительно партиями, когда начнут создавать ячейки в посёлках и небольших городах

Алексей Копысов, член Избирательной комиссии Пермского края:

— Если на федеральном уровне будет принято решение освободить парламентские партии от муниципального фильтра на губернаторских выборах, я не думаю, что наша политическая картина в крае сильно поменяется. Возможно, чуть-чуть изменятся внутриэлитные интриги, но с точки зрения возможности участия этих партий в выборах не изменится ничего. Почему это до сих пор не сделано? Мне кажется, одной из причин введения фильтра была попытка подтолкнуть любые партии к участию на самом массовом уровне — на уровне муниципалитетов — в выборах. Чтобы партии действительно были партиями, чтобы боролись за власть, чтобы создавали ячейки в посёлках и небольших городах, чтобы имели районные организации и т. д.

Алексей Чусовитин, политтехнолог:

— Когда слишком «всё можно», то оказывается, что вообще ничего нельзя. К чему стремится законодатель? К сохранению некоего баланса, когда есть возможность, но ради этой возможности вы должны провести какие-то стратегические долговременные действия. Что такое муниципальный фильтр? С 2012 года любая партия могла во всех муниципалитетах края сформировать свои «пулы». Этого просто не делалось по разным причинам.

Отпуск в сентябре

Представители крайизбиркома в очередной раз напомнили, что высокая явка — это один из признаков легитимности выборов, тем более когда речь идёт о выборах главы региона. Но как показал сентябрь 2016 года, несмотря на то что тогда избирались представители трёх уровней власти, этот показатель был достаточно низким. Эксперты обсудили причины низкой явки, поделились своими рецептами её повышения и прогнозами на 10 сентября 2017 года.

Ксения Пунина, кандидат политических наук:

— Только конкуренция на этих выборах может обеспечить явку. Для этого нужно обеспечить прохождение максимального количества кандидатов. И нужна персона, потому что партии будут договариваться с муниципальными депутатами не под вывеску партии, а под конкретную кандидатуру, которую они будут выдвигать. Должна быть конкуренция политических фигур и политических стратегий. А муниципальный фильтр и все изменения в законодательстве, которые прошли пять лет назад, имели и благие цели: рекрутирование элиты и активизация внутрипартийной работы. А пока мы видим полное отсутствие вообще каких-нибудь сильных кандидатов и пустые партийные «скамейки запасных». Эта ситуация настораживает всех, кто любит Пермский край.

Николай Иванов очень хочет видеть в пермском политическом пространстве ярких личностей, таких как Евгений Ройзман

Николай Иванов, политический консультант:

— В прошлом году была конкуренция, жёсткая борьба двух политических групп, и тем не менее явка одна из самых низких. Дело, по моему мнению, не в конкуренции, а в том, насколько повестка, которая выдвигается, может людей пробудить и заставить их пойти на выборы. У нас сейчас нет ни повестки, ни фигур. Потому что у нас элита «пластилиновая». У нас было два губернатора диаметрально противоположных, но одни и те же люди сначала бегали вокруг «красных человечков», а потом аплодировали тому, что их убрали. Так о чём тут говорить, о каких фигурах? Пока наша элита не способна ничего сформулировать. Наверное, поэтому и нет у нас личностей, таких как Евгений Ройзман, например.

Алексей Чусовитин уверен: если есть желание повышать явку, то день голосования надо с сентября переносить на другую дату

Алексей Чусовитин:

— Не соглашусь. Для создания явки ни то, ни другое не нужно. Нужно понять, что 10 сентября её не будет, о чём бы мы тут ни говорили. Вот если бы выборы 1 января сделали, она бы ещё меньше была. Это показывает анализ выборов, даже маленьких, муниципальных. Вот, например, весной в этом году были выборы — там местами явка за 50% зашкаливала. Я думаю, что федеральным законодателям надо чётко понять: если есть желание повышать явку, то день голосования надо с сентября переносить на другую дату.

Владимир Гребенюк:

— Явка может быть больше, если появится фигура, которая сможет себя противопоставить представителю партии власти. Я таких людей знаю в Пермском крае. Так вот, если таким кандидатам дадут возможность пройти муниципальный фильтр, то явка может быть больше 40%. Тогда и выборы будут более интересные, и конкуренция будет на высоком уровне.

В итоге разброс цифр предполагаемой явки избирателей составил от 20% (по версии Вероники Куликовой) до 50% (по версии Алексея Чусовитина).

Основная же интрига так и осталась нераскрытой: ни одна из партий не озвучила даже примерный список своих кандидатов на выборы. Но, по мнению Алексея Копысова, все они будут вынуждены участвовать в предвыборной гонке. Хотя бы для того, чтобы не потерять лицо, то есть политический статус.