Татьяна Терентьева: Менторство — понятие некоммерческое Генеральный директор группы компаний «Бизнес-ментор» говорит, что бизнесу уже не интересно работать только ради денег

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Фонд содействия инновациям и американская компания CRDF Global в конце 2016 года запустили для менторов и представителей объектов инновационной инфраструктуры России программу технологического менеджмента. По итогам выполнения заданий и участия в образовательных мероприятиях американская сторона разыграла пять тревел-грантов на обучающую поездку в США. В число победителей вошла Татьяна Терентьева — создатель инновационного акселератора в формате телевизионного реалити-шоу «Бизнес-ментор», которая представила мировому инновационному сообществу Пермский край наряду с обладателями тревел-грантов из Самары, Татарстана и Ростова-на-Дону.

«Эта поездка стала возможной после того, как наша команда начала сотрудничать с Фондом содействия инновациям, с руководителем его пермского представительства Георгием Полетаевым. Сегодня у нас есть ряд совместных проектов, один из которых — создание на территории региона площадки для формирования «экосистемы» продвижения инноваций», — пояснила «Новому компаньону» генеральный директор группы компаний «Бизнес-ментор».

— Татьяна Анатольевна, как создатель проекта «Бизнес-ментор» вы начали сотрудничать с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Что вас привело к такому решению?

— Проект «Бизнес-ментор» заинтересовал Фонд содействия инновациям как модель акселерации бизнеса в России. Но, как показали последующие события, модель оказалась уникальной и в мировом масштабе. Нам удалось свести в нём бизнес с бизнесом, объединить бизнес и власть. Применение целого ряда инструментов нетворкинга и консалтинга идёт успешно уже четыре сезона. В последнее время мы впервые взялись за инновационную разработку, у которой есть потенциал оказаться достаточно преуспевающей.

У нас появился большой интерес именно к инновационной тематике. Наверное, потому, что наша собственная модель акселерации бизнеса тоже по своей сути инновационна. Сегодня вокруг нашей компании уже сложился пул менторов, которые готовы не просто зарабатывать деньги ради денег, а делиться с другими своим опытом, для того чтобы ситуация в стране в целом улучшалась.

— Пул менторов — это не фигура речи? В Перми он существует реально?

— В Перми пул сформировался за три сезона. Просто до сих пор эти люди работали с традиционным бизнесом, а не с инновационными разработками. Что касается инноваций, то тут более сложная история. Инновационный проект чаще всего интересен человеку, так или иначе связанному с конкретной отраслевой тематикой. Очень редко инвестор находится просто в поиске хороших идей, и ему неважно, куда именно вкладываться. Чаще всего привлекают инвесторов либо биотехнологии, либо нанотехнологии. То есть в этой сфере очень многое зависит от профессиональных интересов и компетенций заинтересованных лиц.

В моём проекте на сегодняшний день участвуют около 40 различных специалистов, которые выступили в роли менторов. Есть также участники, которые прошли акселерацию и сами стали менторами. К пятому сезону нашей деятельности они уже готовы заниматься инновационными стартапами.

Многие предприниматели находятся в поиске новых идей. Им надоела традиционная деятельность, хочется чего-то нового. И в последнее время появился хороший вариант: вначале позаниматься проектом в качестве ментора, а потом поучаствовать в активации его как бизнеса. Это очень удобная схема.

— Вы выиграли грант на поездку в США после окончания обучающих курсов CRDF Global, одного из зарубежных партнёров Фонда содействия инновациям, и вернулись оттуда буквально на днях. С какими мыслями?

— Пермский край богат на инновационные разработки, соответственно, у нас есть много того, что могло бы привлечь внимание инвесторов со всего мира. Впрочем, иностранцы неизменно проявляют большой интерес к России, поскольку она является источником креативных идей. Несмотря на то что мы имеем претензии к нашему образованию, жалуемся на различные несовершенства в инфраструктуре, на недоразвитость тех или иных отраслей, в стране много гениальных людей, которые часто «выстреливают» за рубежом. Потому что там есть почва, которая помогает быстрее активироваться.

Я встречалась в Сан-Франциско с представителями венчурного фонда, которые внимательно отслеживают наши стартапы, привлекают их в Кремниевую долину, где разработки проходят инкубацию. Потом их начинают возвращать в Россию для коммерциализации.

— Для чего им это?

— Наверное, они понимают, что в нашей стране созрели люди, готовые в этот бизнес вкладываться. Огромная проблема России в том, что мы сами себя не любим. Нам всегда кажется, что «там» всё хорошо, а «здесь» всё плохо.

— А разве это не так?

— К сожалению, пока наши учёные не уедут за рубеж, пока они там не начнут себя позиционировать, здесь их просто не замечают. Наверное, потому что их много. Россия богата не только природными ресурсами, но и человеческими, но по-прежнему «нет пророка в своём отечестве».

Сегодня Россия даёт ресурсы для развития. После поездки моё мнение на этот счёт только укрепилось.

Важное различие в том, что за рубежом система активации стартапов более отлажена. Законодательство более лояльно к бизнесам, которые занимаются инновациями. За рубежом есть культура менторства, когда крупные компании инвестируют средства в новые технологические разработки.

В Бостоне мы побывали в Массачусетском технологическом университете, одном из самых престижных технических учебных заведений США и мира. Около 70% его студентов работают в стартап-командах.

Посетили бизнес-акселератор MassChallenge (более 1,2 тыс. стартапов, которые собрали $1,8 млрд на финансирование, принесли более $700 млн дохода и создали более 60 тыс. прямых и косвенных рабочих мест по всему миру).

В нём одновременно проходят акселерацию до 5 тыс. компаний. Каждые полгода MassChallenge выпускает по 300 компаний. Там существует и небольшая государственная поддержка. Но в основном в эти проекты вкладываются крупные корпорации, такие как Microsoft, Apple. Они выступают как менторы, ищут инновационные идеи.

При этом они не только делятся знаниями, но и спонсируют проекты. В результате происходит развитие технологий.

Наши предприниматели в большей степени видят понятные для них деньги в продаже, в каких-то производственных услугах. До инновационного инвестирования мало кто созрел.

Это дело не стало массовой историей, недостаточно реальных примеров успеха.

Сегодня инновации как новое явление манят, но уровень инвесторов должен быть выше. Потому что венчурный инвестор из 20 проектов должен быть готов потерять 19, и только один у него теоретически может «выстрелить». Но этого может и не случиться. Такой риск может позволить себе далеко не каждый.

Американские менторы — это, можно сказать, «гости из будущего». Им всё интересно, они внутренне молоды душой. А те, кто работает с Россией, реально любят нашу страну.

Например, бизнес-ангел Кэтрин Манник рассказывала, как в 12 лет влюбилась в произведения Льва Толстого. А потом нашла своё дело именно в России, соприкоснувшись с инновационными разработками. Она тот человек, который заинтересован в развитии российских инновационных проектов.

— На каком этапе развития, на ваш взгляд, находится институт бизнес-менторства в нашей стране?

— Проекту «Бизнес-ментор» два года. Но в этой сфере я работаю уже как минимум 15 лет. На самом деле менторство возникло ещё в советские времена, а может быть, и раньше. Потому что это, по сути, наставничество. В Советском Союзе была сформирована прекрасная модель, иностранцы просто взяли наши лучшие практики, связанные с нематериальной мотивацией в бизнесе, и адаптировали к своим условиям. У нас государство было построено на том, что люди работали за идею, верили в будущее и были готовы идти в заданном направлении. И это работало.

То же самое с менторством. В США эта история активно развивается последние 40 лет. Мы же во времена смены формации от наставничества отказались. Но оно осталось в крови. Каждый наш человек, по сути, может быть наставником, делиться опытом.

Наставничество просто постепенно меняется в соответствии с требованиями времени, да и слово «ментор» для нас новое. Кстати, «ментор инновационной разработки» хорошо звучит.

— Рынок этих услуг сформировался?

— Менторство — понятие некоммерческое. Оно зарождается, когда у наставника и его подопечного совпадают ценностные интересы, когда менторы руководствуются желанием поделиться теми знаниями и опытом, которые они накопили.

Вначале они придают импульс развитию бизнеса, а на следующем этапе уже могут войти в проект как инвесторы. На первой стадии ментор может изучить проект, команду, которая над ним работает, минимизировать для себя все риски и дальше войти в него деньгами. С точки зрения идеальной модели такой подход может быть даже очень окупаемым.

— Каковы задачи вашего мероприятия, которое состоится в рамках «Дней пермского бизнеса»?

— Поскольку пермские проекты очень интересные, менторы будущего сезона должны съехаться в Пермь во всего мира, в том числе из США, Японии. Заинтересованных людей много, мы их приглашаем.

Для нас майский форум будет коммуникационной площадкой, где мы сможем посмотреть друг на друга. Понять, какие у нас есть проекты, ресурсы, возможности, и оценить уровень интереса к ним. У нас будет повод пригласить к общению широкий круг участников, в том числе представителей бизнеса. Показать им положительные примеры реализации инновационных проектов, которые уже реально существуют. Это событие позволит вывести тему на знаковый уровень, собрать круг заинтересованных людей и определить перспективы совместных действий.

Если есть разработки, которые могут быть активированы — неважно, на какой земле, в какой точке мира, — это надо сделать. Хотелось бы, чтобы это были совместные проекты с зарубежными партнёрами. Это идеальная модель, к которой надо стремиться.

Со временем, быть может, мы даже учредим премию «Ментор года».

— К сожалению, наши собственные потенциальные инвесторы очень закрыты. И эту тенденцию не удаётся переломить уже много лет. С чем это связано?

— В Сан-Франциско двухдневное мероприятие Startup World Cup 2017 было посвящено развитию стартап-движения. Среди спикеров были представители университетов Стенфорд и Беркли, сооснователь Apple Стив Возняк, основатель Garage Technology Ventures Гай Кавасаки, основатель FUBU Деймонд Джон.

Я без проблем взяла интервью у Гая Кавасаки. Это богатейший человек, один из мэтров Кремниевой долины. Там эти люди более открыты, охотно идут на контакт. А у нас, как говорится, «деньги любят тишину». Крупный бизнес, как правило, не принадлежит одному человеку, имеет свои особенности. Возможно, в силу этого никто из его представителей не выходит на публику.

Кроме того, в сознании предпринимателей живёт стандартная схема: «это выгодно, а это — непонятно». До них только сейчас начинает доходить, что там, где непонятно, на самом деле может быть очень даже классно. Постепенно этот тренд, который задают наши бывшие соотечественники из Кремниевой долины, как хороший жест и тон, начинает приносить эффект. Когда есть положительный опыт, люди задумываются, почему бы тоже не попробовать.

Очень важен ещё один момент. Чтобы активировать классную разработку, требуется много денег. Их часто не хватает, поэтому проще вложиться в то, что понятно, что принесёт гарантированный доход.

В Перми есть инвесторы, но их не так много. Те, что вкладываются, делают это из расчёта, чтобы каждый проект приносил доход. Соответственно, выбирают гарантированные доходные рынки. Но кто в инновационную тему попал, тому это нравится: в этой сфере размах крыльев больше.

Думаю, что постепенно эту ситуацию мы будем менять. Потому что уже есть такие моменты, когда срастаются совместные истории, когда появляется некрупный инвестор инновационной разработки, начинает её двигать как технологический брокер, дальше привлекается пул инвесторов и речь идёт уже о соучредительстве. Бизнесмен, который взялся за инновационную разработку, может выступить как меценат, как соучредитель.

Чем больше мы будем об этом говорить, тем больше будет положительных действий.

— Кризис не помешает?

— Он в головах. Экономическая ситуация как раз побуждает деловых людей обращать внимание на какие-то новые схемы. Кризис показал: старые схемы не работают, а новые надо искать и принимать.

Ментор и инвестор ходят рядом

В конце мая в Перми пройдёт форум «Бизнес-ментор» с инновационной повесткой дня. Это будет уникальное мероприятие, не имеющее аналогов на территории России, по крайней мере на протяжении последних лет. Первый и единственный форум бизнес-менторов состоялся в начале 2000-х годов под эгидой Сколково. Больше к этой теме деловое сообщество не обращалось.

Организаторы мероприятия полагают, что наступил переломный момент: отечественный бизнес дорос до того, чтобы заинтересоваться инновационной тематикой.

Менторов как таковых у нас практически нет, полагают эксперты. Они вспоминают, что в своё время американский фонд «Новая Евразия» заходил на российский рынок с великолепными лекциями, которые рассказывали о смысле деятельности менторов. «Профессора читали классные лекции, поясняя, что менторы работают не за деньги. Они говорили: «Если Господь дал возможность заработать денег, дал команду и хорошие идеи, то после настаёт пора отдавать долги, передавать этот опыт дальше. И тогда кто-то начинает строить церкви, а кто-то — безвозмездно учить других», — вспоминает постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Перми Георгий Полетаев.

Правда, теперь этот фонд признан иностранным агентом и прекратил работу на территории России. А сама идеология менторства, которую попытался продвинуть руководитель фонда содействия инновациям в регионе, отклика не получила. «Мне говорили: «Нет, бесплатно у нас никто работать не будет», — сожалеет Полетаев.

Он уверен, что в клубах, имеющих слово «ментор» в названии, настоящих менторов нет вообще. Поскольку ментор — это бизнесмен, который имеет реальный опыт построения успешного бизнеса. Это не теоретик, не чиновник, не вузовский преподаватель, не учёный. Это человек, который создал свою модель бизнеса и знает, как её реализовать, чтобы она работала успешно.

«Опыта менторства в России практически нет. Фонду содействия инновациям эта тема интересна, поскольку проекты, которые он курирует, часто «зависают».

Поэтому он поддерживает идею развития этой культуры», — поясняет Георгий Полетаев.

Он надеется, что форум станет дискуссионной площадкой, которая позволит выявить запрос на эту повестку дня. «Согласятся люди, что эта тема актуальна, или нет, это не так важно. Главное — люди узнают, что такая культура существует», — говорят организаторы.

Георгий Полетаев, постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Перми:

— У нас давно была мечта провести форум «Бизнес-ментор» в Перми. Чтобы люди узнали, что здесь существуют инновационные проекты, чтобы сделать Пермь значимой в этом пространстве. Чтобы выступили приглашённые, в том числе из-за рубежа, и мы определились с какими-то понятиями. Чтобы наш бизнес увидел, какие тренды есть в мире. Мы планируем показать проекты, которые развиваются на нашей территории. Мы ориентируемся и на те, что могут быть осуществлены в России, и на те, у которых есть шанс реализоваться за рубежом, чтобы помочь нашим предприятиям выйти на мировые рынки. Мы пригласили на форум инвесторов, потому что ментор и инвестор ходят рядом.

Надеюсь, что наша инициатива будет также шагом к созданию на территории края акселератора, который займётся подготовкой к реализации инновационных проектов.

Это реально, было бы желание. Если город и край поддержит эту идею, то у нас будет уникальное преимущество по отношению к другим городам. Мало у кого в регионах сформирована такая база, как у нас.