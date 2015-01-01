«Они просто хотят нас уничтожить» Способы расправы с предпринимателями в Перми приобретают инновационный характер

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Поддержка малого бизнеса официально признана трендом по всей вертикали российской власти. Регионы соревнуются в оценке регулирующего воздействия, рапортуют о сокращении внеплановых проверок контрольно-надзорных органов. Но бизнес всё равно недоволен. В Пермском крае, по данным института уполномоченного по защите прав предпринимателей, численность субъектов предпринимательской деятельности в прошлом году уменьшилась на 1,2% по сравнению с 2015 годом. При этом количество жалоб, напротив, растёт. Наведение порядка в сфере регулирования вызвало к жизни новые подходы в борьбе с неугодными конкурентами: чиновники поняли, что «гибридные» технологии по удушению противника отлично работают не только в больших сражениях, но и в местных локальных конфликтах.

Рекламное агентство Circus Maximus (в частности, его подразделение ООО «Ц. М. Продакшн») работает в партнёрстве с МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) с 2004 года, выигрывая аукционы по размещению рекламы на транспорте. За всё минувшее время стороны не имели друг к другу никаких претензий.

Во второй половине 2015 года МУП «Пермгорэлектротранс» официально объявило открытый аукцион на право заключения договора на размещение рекламы и информации на бортах транспортных средств (трамваев, троллейбусов, автобусов). Претендентов на эту работу не нашлось, несмотря на продление срока приёма заявок.

Очевидно, сыграл роль тот факт, что сумма договора была внушительной — 4 млн руб. в год, которые контрагенту нужно было платить вне зависимости от наличия или отсутствия рекламы. Это в два раза больше, чем МУП собирало в предыдущие периоды.

Поскольку конкурсная процедура не состоялась, 29 февраля 2016 года транспортное предприятие заключило договор с ООО «Ц. М. Продакшн», которое не побоялось взять на себя финансовые риски. Договор гарантировал предоставление рекламному агентству в аренду бортов транспортных средств городского пассажирского транспорта, находящегося на балансе арендодателя на срок до середины 2019 года.

В соответствии с условиями агентство могло расторгнуть этот договор через год, а у ПГЭТ такого права зафиксировано не было. В таком режиме стороны работали вполне успешно более года.

Баланс был нарушен в конце 2016 года, когда в муниципальном предприятии сменился руководитель. Уже в феврале он потребовал от ООО «Ц. М. Продакшн» расторгнуть договор. Причины ультиматума он не назвал, к работе арендатора фактически не было никаких претензий. Более того, как раз в минувшем году рекламное агентство крупно вложилось в этот проект, на трамваях и троллейбусах начала появляться реклама, некоторые образцы которой можно было бы назвать даже произведениями искусства.

«Наш рекламный продукт сезонный, он наиболее востребован летом: заказчики хотят размещать рекламу на транспорте с мая по сентябрь, когда она наиболее заметна горожанам. Мы провели переговоры, в том числе с иногородними заказчиками, они к нам пошли, появились запросы на размещение из Москвы и Санкт-Петербурга. И тут мы получаем предложение о расторжении договора. Обоснование формальное: якобы есть распоряжение департамента имущественных отношений Перми, который недоволен тем, что такая крупная сделка не была с ними согласована», — рассказывает генеральный директор Circus Maximus Илья Терещенко.

По его словам, на предложение действовать по закону новый директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дербенёв пообещал: «Мы вам сейчас по закону устроим».

Обещание оказалось исполнить нетрудно. По договору рекламщики должны согласовывать макеты с руководством МУП, которое подписывает не только сами макеты, но и заявки на предоставление под рекламу транспортных средств.

Илья Терещенко, генеральный директор РА «Circus Maximus»:

— Нам сказали, что не будут согласовывать макеты и заявки. И действительно, с 22 февраля текущего года их либо не согласовывают, либо согласовывают с большим опозданием. Директор перестал подписывать наши документы. Это началось 14 марта, когда мы дали окончательный ответ, что не готовы расторгать договор. В этот день Дербенёв позвонил в охрану и дал устное указание, чтобы наших работников не пускали на территорию для производства работ. Больше месяца мы просто не могли попасть в депо, имея на руках законный договор, разрешение, подписанное начальником службы эксплуатации, начальником службы безопасности «Пермгорэлектротранса», на работу наших монтажников, которые должны монтировать рекламу, реставрировать её, мыть. На наши запросы получали отписки, говорили, что мы лжём, что допуск есть. Но у нас есть записи, где охрана ссылается именно на распоряжение «сверху». Есть письмо от охранного предприятия «Одиссей-СБ», в котором подтверждается, что это действительно «устное распоряжение руководства».

С 10 февраля по 13 марта в адрес руководства МУП было направлено восемь писем по поводу согласования заявок, и лишь 14 марта арендодатель сделал заключение, что представленные материалы соответствуют закону о рекламе (ранее на эту процедуру уходило всего два дня).

Но этим дело не закончилось. От рекламного агентства потребовали график производства размещения рекламы, затем документы, удостоверяющие знание сотрудниками требований охраны труда, электробезопасности, допуски к работе на высоте и т. д.

Общество предоставило все запрашиваемые документы, но пропусков от арендодателя специалисты по монтажу не получили, сроки проведения инструктажа им не были озвучены. График монтажа рекламных материалов на момент подготовки публикации не был согласован.

Не помогло и неоднократное обращение к начальнику департамента дорог и транспорта администрации Перми Илье Денисову: три письма, направленные чиновнику 21, 22 марта и 6 апреля 2017 года, остались без ответа.

«У нас очередь из заказчиков, получены предоплаты, мы вынуждены возвращать им деньги. 300 тыс. руб. вернули компании «Стеклодом» (их реклама теперь на автобусе катается). «Авиадвигатель» снял заявку на размещение великолепного макета с самолётом. Ему тоже придётся вернуть деньги. Мы терпим серьёзные убытки, которые, кстати, нужно будет предъявлять МУП «Пермгорэлектротранс», — сожалеет Илья Терещенко.

«Изюминка» заключается в том, что эти «боевые» действия разворачиваются по закону гибридной войны. Арендатор не получил никакого официального письма с требованием расторжения договора, нет никакого документального предупреждения, что людям закрывают доступ на территорию транспортного предприятия. Нет вообще никаких требований, которые были бы предъявлены не на словах. Общение между сторонами договора — только устное.

«Нас не пускают регистрировать наши письма к секретарю директора, говоря, что работают только через курьера. Ничего не значащие отписки отправляют только почтой, чтобы потянуть время. Мы писали письма в департамент дорог и транспорта администрации города. Ответа нет до сих пор», — жалуется Илья Терещенко, предъявляя в качестве свидетельства пухлую стопу собственного бумаготворчества.

Пока же ООО «Ц. М. Продакшн» фиксирует убытки, несёт репутационные издержки, а иногородние клиенты уходят в другие регионы. «Мы пытаемся буквально вытянуть из МУП, чего бы они от нас хотели для эффективной работы, бежим «впереди паровоза». Сделали удостоверения всем работникам по технике безопасности. Три раза направляли график производства работ. Макеты нам согласовывают частично и с опозданием, а ответа на заявки о предоставлении конкретных транспортных средств для монтажа рекламы не дают. И говорят: «Месяц продержитесь, а потом сами откажетесь от договора, иначе привет вашему бизнесу». Они просто хотят нас уничтожить», — делает вывод арендатор.

У Терещенко есть основания для пессимизма: независимо от того, размещается реклама или нет, по договору ООО «Ц. М. Продакшн» должно платить МУП более 300 тыс. руб. ежемесячно. На сегодняшний день его специалисты не могут ни обслуживать уже размещённые рекламные изображения, ни монтировать новые. При том, что деньги они собирают за счёт аренды и производства рекламы.

От финансовых убытков не застраховано и само муниципальное предприятие. В прошлом году уже был подобный прецедент, когда фирма «Порфира», которая продавала рекламу на транспорте, при принудительном расторжении договора с «Пермгорэлектротрансом» отсудила у этого убыточного предприятия 1,8 млн руб. упущенной выгоды.

«В связи с тем, что длительное время продолжается вызывающе противоправное поведение подведомственного департаменту предприятия в отношении ООО «Ц. М. Продакшн», предполагаем возможное наличие сговора между департаментом и предприятием, направленного на понуждение субъекта малого предпринимательства к отказу от договора от 29 февраля 2016 года. С учётом вышеизложенного извещаем, что в случае непринятия департаментом действенных мер по отношению к МУП «Пермгорэлектротранс» мы вынуждены будем обратиться за защитой своих законных прав к и. о. губернатора Пермского края, главе администрации города Перми и в прокуратуру Пермского края», — цитата из последнего письма предпринимателей в адрес департамента дорог и транспорта.

Как выяснилось, МУП «Пермгорэлектротранс» тоже собирается судиться. В основе иска, который они собираются предъявить подрядчику, будут претензии по поводу «неоднократных грубых нарушений правил охраны труда и техники безопасности». «На протяжении года сотрудники подрядчика подвергали риску жизнь и здоровье работников», — заявляют в ПГЭТ.

При такой ситуации разрешения конфликта не приходится ждать в скором времени. Выигравшего в нём тоже не будет — как и полагается в любой «гибридной» спецоперации.