Пойдём по воде В Пермском крае в очередной раз озаботились развитием туризма, на этот раз — водного

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В Перми создана региональная рабочая группа, посвящённая развитию водного туризма. Поводом для создания группы стало поручение зампредседателя правительства России Ольги Голодец от 21 августа 2016 года, в котором она требовала от органов исполнительной власти субъектов Федерации и федеральных органов исполнительной власти «обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на развитие водного туризма в период до 2020 года». Водный туризм — неплохая возможность простимулировать частный бизнес, организовать рабочие места, получить дополнительный доход в муниципальную казну. Все эти шансы по максимуму используют в городках Поволжья. В Перми тоже есть перспективы для развития речного туризма. Есть на Каме и заманчивые туристические объекты, и заинтересованные в создании речного бизнеса предприниматели. Существуют и проблемы с развитием транспортной инфраструктуры. Впрочем, их можно решить.

В Пермском крае в очередной раз озаботились развитием туризма, на этот раз — водного

Фото: Константин Долгановский

На первом совещании группы присутствовали министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Константин Черёмушкин, и. о. начальника управления водных ресурсов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ирина Лопатина, министр физической культуры, спорта и туризма Олег Глызин. Краевой минтранс представляла начальник отдела транспортного обслуживания Ольга Копытова. Участвовали в совещании и представители ФБУ «Администрация «Камводпуть», муниципалитетов Усольского, Красновишерского, Осинского районов и руководство круизных компаний.

В итоге было решено, что местные органы самоуправления и администрации городов, примыкающих к водным магистралям Камского бассейна, вынесут свои предложения о возможных туристических маршрутах, а представители ведомств, отвечающих за безопасность движения судов, в частности ФБУ «Администрация «Камводпуть», проанализируют возможность организации этих маршрутов с точки зрения наличия глубин, причалов и пр.

Две пристани на край

Как выяснилось, круизные организации очень заинтересованы в развитии регионального туризма. Так, по словам директора ООО «Бюро туризма «Спутник-РМК» Леонида Маркина, в Перми начинаются круизные рейсы до Астрахани, Самары, Санкт-Петербурга и других городов России. География перевозок обширная. Туристы из Перми, Екатеринбурга, Челябинска садятся на теплоходы в Перми и отправляются в путешествие по реке.

Только у бюро «Спутник» в наличии четыре теплохода: четырёхпалубный «Маяковский» и три трёхпалубных — «Кутузов», «Бажов», «Пушкарёв». Каждый из теплоходов способен принять более 200 пассажиров. А ведь в Перми работают и другие туристические компании, и поток отдыхающих, который генерирует «Спутник», — это далеко не все туристы, заинтересованные в отдыхе на реке. Туристические компании в рамках круизных туров знакомят отдыхающих и с достопримечательностями Пермского края. И вот тут возникают проблемы.

«В Пермском крае существует всего две пристани, которые можно использовать для туристических стоянок, — это Чайковский и Пермь. На протяжении 600 км водного пути от Соликамска до Чайковского — всего две стоянки. Сравним: в Казани примерно на такой же протяжённости водного пути организовано семь стоянок. Правительство Татарстана берёт на себя заботы по обустройству пристаней и созданию экскурсионного потока. А туристические компании (и мы в том числе) платят за стоянку или пользование причальной стенкой. Платим каждый раз — где бы мы ни остановились», — рассказывает директор бюро туризма «Спутник-РМК».

По словам Леонида Маркина, популярны у иногородних и пермских туристов экскурсии в Соликамск, Чердынь, Усолье, Всеволодо-Вильву. Все эти маршруты проходят через Березники. Однако пристани и оборудованной причальной стенки в Березниках нет. «Что же мы делаем? Ставим теплоход на рейд в Березниках и маленькими корабликами довозим людей до берега. Они маловместимы, поэтому приходится делать несколько рейсов. В прошлом году мы договорились с грузовым портом города Березники и высаживали туристов в грузовом порту. Представьте: туристы — в грузовом порту. Но это всё же лучше, чем на перекладных», — сетует директор бюро.

По словам Леонида Маркина, хорошая туристическая инфраструктура существует в Осе, однако и там тоже нет оборудованной причальной стенки. Нет её и в не менее интересном Оханске, и в популярнейшей Усть-Качке. Негде сделать «зелёную стоянку» в ходе долгого, 16-часового пути «Пермь — Чайковский».

«Это вопрос не только экскурсионный. Тут важна ещё и безопасность. Случись что, мы не сможем остановиться, чтобы вызвать скорую. Стоянки должны быть оборудованы хотя бы с разрывом в 5—6 часов», — говорит эксперт.

Турфирмы заинтересованы в первую очередь в создании причальной стенки в Березниках, Осе, Усть-Качке и Соликамске.

«Если бы муниципалитеты взяли на себя эти затраты, к ним пошёл бы поток туристов. Интерес есть, только в прошлом году через нашу сеть Пермский край посетили около 3000 поволжских туристов. Люди приезжали бы, платили за экскурсии, оставляли в малых городах деньги. Туристические компании платили бы за пристань, затраты на обустройство окупились бы», — уверен Леонид Маркин.

Сегодня средний размер платы за причал составляет от 15 до 25 руб. за погонный метр длины теплохода за час стоянки. Можно представить, что в случае активного интереса туристов муниципалитеты и в самом деле со временем оказались бы в выигрыше.

Назад в СССР

История водного туризма в Пермском крае созвучна истории всех советских начинаний. В период перестройки выжили только самые рентабельные из них.

В советское время пассажирские перевозки дотировались благодаря перекрёстному финансированию — часть прибыли от грузовых перевозок перекидывалась на пассажирские. Сейчас структура пароходства распалась на мелкие составляющие — порты и судоремонтные предприятия разделились, перекрёстное финансирование стало невозможным. Тогда пригородные перевозки стали дотировать за счёт краевого бюджета. Так, благодаря дотациям ещё существуют популярные у дачников водные маршруты «Пермь — Заречная», «Березники — Быстрая», речные перевозки по Чусовой.

Проблема с причалами, о которой говорят круизные компании, действительно существует. Впрочем, по признанию речников, она существовала всегда.

Несмотря на то, что содержать пристанские участки по закону должны муниципалитеты (так было и при советской власти), денег им на это не хватало никогда. И реально содержанием причалов и пристаней занимались перевозчики (порт Лёвшино, порт Березники, порт Сарапул, пассажирское райуправление города Перми). Порты содержали пристани и дебаркадеры. На крупных пристанях — Оса, Оханск, Елово — были построены грузопассажирские причалы, которые использовали не только грузовые, но и пассажирские суда.

С прекращением транзитных пассажирских перевозок дебаркадеры исчезли, грузовые причалы в Осе, Оханске, Елово стали ветшать. «Чтобы восстановить их сегодня, необходимо обследование, возможно, где-то нужно будет провести дноуглубительные работы», — рассказывают речники.

В Перми можно организовать яхтенный туризм с участием в международных регатах

По разным причинам прекратили свою деятельность несколько причалов в крае: причал бывшей переправы в посёлке Голованово остался без хозяина, причал в Усть-Качке существует, но его просто некому обслуживать. Причал на переправе в Чусовских городках был передан в аренду сторонней организации, которая осуществляет там паромную переправу и использует причал, но на восстановление его не тратится.

Попытки восстановить в Перми туристическое судоходство стали предприниматься пару лет назад. Так, Росморречфлотом в госзадание для «Камводпути» был включён участок от промышленного порта Соликамск до пристани города Соликамска длиной 19 км, включая Боровскую воложку (подход к пристани Соликамска). На восстановление участка выделено из федерального бюджета порядка 30 млн руб. В 2016 году до города Березники уже было проведено восемь туристических рейсов. От Березников до Соликамска, Чердыни, Усолья туристов довозили уже автобусами. В этом году речные туристические маршруты, возможно, будут продлены от Березников до пристани города Соликамска.

Соликамск вполне мог бы стать одним из основных пунктов развития водного туризма на Каме, если бы не отсутствие причала, к которому могли бы безопасно приставать туристические суда. Впрочем, по признанию речников, это общая проблема для всех водных путей России.

Необычно решили вопрос со строительством и обслуживанием причала в городе Елабуге (Татарстан). Сейчас городские власти Елабуги, относящейся к Камскому водному бассейну, активно решают с ФБУ «Администрация «Камводпуть» вопрос о строительстве причала для туристических судов. При этом денег в городской казне нет ни на проектирование причала, ни на его строительство, ни на дальнейшее обслуживание. Однако местным властям удалось найти организацию, которая готова все эти траты взять на себя взамен на налоговые льготы по ведению своего речного бизнеса. Это может быть, например, организация платной стоянки судов.

Соседние с Пермским краем территории активно вовлекаются в тему водного туризма. Так, недавно из Федерального агентства морского и речного транспорта пришёл запрос в город Бирск на реке Белой и в «Камводпуть» о возможности создать в этом старинном купеческом городе остановку для туристов.

В Перми тоже предпринимаются попытки расширить «зону комфорта» для туристических судов. Сегодня Камводпуть планирует восстановить полноценное судоходство на реке Чусовой. «Для того чтобы восстановить судоходство, не требуется больших затрат. Мы хотим в этом году получить поддержку общественного совета Камского бассейна, чтобы получить деньги на восстановление судоходства на реке Чусовой. Цена вопроса — 5,7 млн руб. в год, необходимых для обслуживания водных путей. Интерес у частных перевозчиков к реке Чусовой есть. У частного бизнеса были даже идеи организовать здесь поездки туристов на катамаране», — рассказывает первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Камводпуть» Владимир Калюжный.

По признанию речников, непосредственно до города Чусового наладить движение водным транспортом невозможно, конечным пунктом этого маршрута будут Чусовские городки.

Интересен с точки зрения туризма город Кунгур, однако, по признанию речников, организовать до Кунгура речные перевозки невозможно — нет достаточных глубин.

Причал ищет хозяина

Нетрудно будет организовать стоянки в Осе, Оханске, Елово, Усть-Качке. Причалы в них есть, однако для их полноценной работы нужно найти хозяев, которые оплатили бы их содержание, а потом могли бы взимать плату за стоянки и привлекли бы на берег производителей сувенирной продукции и традиционной кухни.

В Росимуществе нет специалистов, отвечающих за водный транспорт, и своих хозяйских обязанностей по отношению к водным объектам эта организация, к сожалению, не выполняет.

Речники считают, что сегодня вопрос с региональным водным туризмом следует начать с передачи объектов речной инфраструктуры — причальных стенок и пристаней — из федеральной собственности в собственность муниципалитетов. Те, в свою очередь, нашли бы управляющую компанию, которая взялась бы обслуживать объекты инфраструктуры. Так, попытка передать пристань из собственности Росимущества муниципалитету предпринята сейчас в Добрянке. Пока этот вопрос не разрешился.

«Хорошо бы муниципалитетам найти организацию или частное лицо, предложить ему организовать водную стоянку. Возможно, частный бизнес на дебаркадере откроет своё дело. На Волге подобные инициативы в порядке вещей. Заинтересованные частники организуют на реке продажу сувениров, деликатесов», — говорит источник «Нового компаньона» на водном транспорте.

В Перми можно организовать даже яхтенный туризм с участием в международных регатах. По словам речников, в водно-транспортном законодательстве нет никаких препятствий, которые ограничивали бы движение яхт и даже их проход через шлюзы. Практически отсутствуют и ограничения по габаритам яхт. Более того, в настоящее время постановлением правительства России порт Пермь открыт для захода иностранных судов, а по Каме от самого устья до Перми разрешено движение иностранных яхт.

Тема водного туризма безгранична. Только вот и в этой теме необходима поддержка краевых и муниципальных властей. А порой нужны и дотации смельчакам-предпринимателям.

Так, несколько лет назад пермский предприниматель, капитан теплохода «Урал» Антон Бузмаков возил пассажиров по реке Чусовой на теплоходе озёрного класса. Однако, не получив обещанных ему дотаций из краевого бюджета, в конце концов стал терпеть убытки, «залез» в долги и продал теплоход. Теперь перевозки по Чусовой осуществляют теплоходы речного класса, а это значит, что их маршрут ограничен — до Лёвшино они дойти уже не могут, границы маршрута намного уже.

Главная проблема водного туризма в Пермском крае — отсутствие причалов в прибрежных городах