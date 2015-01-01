Горячее о тёплом В Перми прошли публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения города на 2018 год

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Представители Пермского филиала «Т Плюс» 10 апреля презентовали на общественных слушаниях проект актуализированной схемы теплоснабжения Перми на 2018 год. Приглашённые эксперты, специалисты отрасли и рядовые пермяки — потребители услуг теплоснабжения высказали своё мнение об обновлённой схеме.

С ростом мегаполиса увеличивается объём теплосетей, строятся новые микрорайоны, а значит, появляются и новые объекты теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения города столь же необходима, как корректировка данных в телефонном справочнике. Только за 2016 год в Перми появилось 7,5 тыс. новых элементов системы теплоснабжения, выросло теплопотребление. Все эти изменения должны быть отражены в схеме, скорректированной под новые жизненные реалии.

Эксперты «Т Плюс» подчёркивают, что схема теплоснабжения — документ сугубо технический и никакой политической подоплёки в нём нет. Пермская мэрия придерживается такого же мнения.

Сергей Романов, заместитель главы администрации Перми:

— Мы требуем от теплоснабжающих компаний предоставления качественных услуг населению. Поэтому ресурсоснабжающие организации ежегодно модернизируют сети и котельные, информация об этом должна быть закреплена в схеме. Кроме того, наш город развивается — появляются новые жилые комплексы, что также должно быть отражено в документе. Например, предлагается переключить потребителей от котельной НПО «Биомед» на муниципальную котельную, а от котельной ИК-32 в микрорайоне Пролетарском — также на муниципальную котельную или теплоисточник АО «ПЗСП». Сейчас оба варианта подробно просчитываются. Необходимость таких изменений вызвана тем, что владельцы теплоисточников отказались от снабжения жилых домов теплом в следующем отопительном периоде.

Дискуссия в ходе публичных слушаний, посвящённых актуализации темы теплоснабжения, была весьма эмоциональной. Жители Перми задавали волнующие их вопросы. Эксперты отрасли разъясняли спорные моменты.

Один из неизменно волнующих жителей Перми вопросов — сроки и качество проводимых теплоснабжающими организациями ремонтов теплосетей. Как сообщают в пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс», реализация программы ремонтов и программы технического перевооружения и реконструкции ведётся ежегодно. В 2017 году «Т Плюс» планирует осуществить более 80 текущих ремонтов основного энергооборудования.

«В сетях акцент будет сделан на магистральные участки теплопроводов, которые нуждаются в опережающем развитии. Речь идёт о магистральных теплосетях, проходящих по улицам Островского, Леонова, Мильчакова. Мероприятия программы предлагается синхронизировать с планами ремонта дорожной сети на этих улицах. Поэтому у пермяков будет меньше неудобств. Всего в планах на этот год — переложить в целом по краю более 15,5 км теплосетей», — рассказывают специалисты «Т Плюс».

В 2017 году Пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «ПСК» планируется вложить в ремонты оборудования почти 2 млрд руб. Ещё 1,5 млрд руб. будут направлены в виде инвестиций на развитие инфраструктуры, из них 500 млн руб. — в теплосетевой комплекс.

Отдельно был поднят вопрос о ходе модернизации системы теплоснабжения Закамского теплового узла. Как поясняют в «Т Плюс», в 2014—2016 годах в 30 зданиях Закамска было установлено современное энергосберегающее оборудование. На 2017 год запланирована установка индивидуальных тепловых пунктов ещё в 50 домах микрорайона. Перекладка сетей в рамках проекта осуществлялась за счёт тарифных источников, а установка ИТП — за счёт энергосервисных контрактов и собственных средств компании «Т Плюс».

Энергетики уверены в целесообразности продолжения проекта: в зданиях, в которых были установлены ИТП, фиксируется повышение качества услуг отопления и ГВС, при этом происходит значительная экономия ресурса — до 25% тепла и до 30% горячей воды.

Традиционно был поднят вопрос о росте тарифов на тепло в Закамске. По мнению энергетиков, в этом вопросе некоторые общественники, активно муссирующие эту тему, забывают о многих деталях, в результате чего ситуация предстаёт в глазах обывателей несколько односторонне.

«Тарифы выросли только в 34 домах, а не во всём Кировском районе. Кроме того, общественники забывают упомянуть о том, что на все 34 дома предусмотрена городская субсидия, которая компенсирует гражданам сверхпредельный рост тарифа. Следовательно, на семейном бюджете граждан рост тарифа не отражается. Важно и то, что во всех 34 домах в трёхлетний период либо уже установлены индивидуальные тепловые пункты, либо будут установлены в течение 2017 года. Таким образом, все взятые обязательства будут выполнены», — заявляют в «Т Плюс».

Изначально «закамский» проект охватывал более 1100 зданий микрорайона, ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 2,4 млрд руб. Предполагалось, что для его реализации будут привлечены средства федеральной программы энергоэффективности и банковские кредиты. Однако ситуация в российской экономике внесла свои коррективы в реализацию проекта. Энергетики приняли решение «сузить» его параметры, но не отказываться от него.

«В настоящее время идёт поиск частного соинвестора для продолжения реализации проекта. Это могут быть банки, различные финансовые институты, которые могут задействовать финансовые инструменты, начиная от кредитов и заканчивая участием в государственных программах софинансирования. Этот проект нельзя останавливать — он доказал свою эффективность в первую очередь для жителей Перми», — говорят в «Т Плюс».

Активно обсуждался в ходе публичных слушаний вопрос разности тарифов «Т Плюс» и ООО «ПСК». По мнению представителей теплоснабжающих организаций, этот вопрос несколько надуман.

«Представители ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт», называя ООО «ПСК» «пустышкой», сознательно умалчивают о ряде принципиальных моментов. Во-первых, ООО «ПСК» — это полноценное производственное предприятие, в котором трудится более 1700 человек: от диспетчерской службы и службы эксплуатации до операторов ЦТП и ремонтного состава. Компанией на праве собственности, владения и пользования эксплуатируются более 1500 км магистральных и квартальных тепловых сетей, сопутствующей инфраструктуры, 306 ЦТП, посредством которых осуществляется передача 75% всего тепла в городе от источников потребителям. Теплоснабжающее предприятие выполняет текущие и капитальные ремонты трубопроводов, модернизирует теплосетевое оборудование, то есть выполняет огромный комплекс затратных инфраструктурных мероприятий», — комментируют в «Т Плюс».

Во-вторых, Пермская сетевая компания, являясь единой теплоснабжающей организацией, закупает тепловую энергию не только у теплоисточников «Т Плюс», но и у других объектов генерации — частных или ведомственных котельных. Соответственно, в тарифе учитывается закупка тепла (основная доля затрат в тарифе) с различных теплоисточников. Также в состав тарифа включаются затраты на передачу тепла по сетям сторонних транспортирующих организаций, задействованных в системе теплоснабжения.

«На колхозном рынке, фактически от производителя, килограмм картошки стоит 10 руб. А в магазине — 15 руб. И эта разница ни у кого не вызывает вопросов. Потому что все понимают, что в магазин картошку надо доставить, расфасовать, сохранить её, учесть затраты на аренду, персонал и т. д. Таким же образом, исходя из различного статуса вида деятельности (в одном случае это производство тепла, во втором — передача тепловой энергии потребителям с учётом закупки тепла, а также соответствующей финансовой нагрузки), РСТ, соответственно, устанавливает для двух компаний разные тарифы. Поэтому все заявления о якобы необоснованной разности тарифов и искусственном посредничестве компании ООО «ПСК» — не более чем громкие заявления и самопиар», — заявляют энергетики.

Аналогичное мнение высказал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов. «К сожалению, часть пришедших решила использовать эту площадку для решения своих политических задач, тезисы, которые они высказывали, не относились к тематике слушаний. Так, например, требования об отмене признания ООО «ПСК» одной из единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). Но нужно понимать, что данный вопрос не может быть решён на муниципальном уровне — это исключительная прерогатива федерального Министерства энергетики. Статус ЕТО был присвоен ООО «ПСК» в 2015 году», — говорит Романов.

Тем не менее, по словам замглавы администрации Перми, все мнения, высказанные в ходе общественных слушаний, будут приняты во внимание. «В письменном виде от лица ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» в наш адрес поступили конструктивные предложения. Все мнения, высказанные в рамках обсуждения проекта, в том числе и на публичных слушаниях, будут направлены в Министерство энергетики РФ для формирования и утверждения окончательного документа», — заявляет чиновник.

Романов напоминает о том, что в законодательстве РФ установлены ограничения, которые гарантируют гражданам «финансовую безопасность» в этом вопросе.

Сергей Романов:

— Предельный рост тарифа установлен федеральным законодательством, и его превышение недопустимо. Все изменения, которые было предложено внести в схему теплоснабжения, предлагается провести в рамках утверждённого тарифа. Мероприятия по модернизации сетей и источников теплоэнергии отражены в производственной и инвестиционной программах теплоснабжающих организаций. Они утверждаются Министерством строительства и ЖКХ Пермского края, которое и контролирует их исполнение.