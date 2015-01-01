Из жизни анекдотической провинции Главной темой конкурса театральных капустников «Солёные уши» стала покупка рояля Театром-Театром, а главной героиней — новый министр культуры

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В истории пермского «капустного» движения это был, наверное, самый добрый, мирный и патриотичный по отношению к Пермскому краю конкурс. Актёры по-доброму троллили театральных худруков, с надеждой Архив семьи Чудиновых старались привлечь внимание нового министра культуры, а самой популярной темой стал «рояль-рояль». И даже распределение призовых мест, пожалуй, впервые не вызвало протестов, а жюри голосовало всегда единогласно.

«Прожектор худсовета» Пермского театра кукол, в центре — специальный гость Анатолий Пичкалёв

Фото: Константин Долгановский

Наверное, на общем настроении благотворно сказались тема нынешнего конкурса — «Провинциальные анекдоты» — и посвящение юбилею Александра Вампилова. Будто сговорившись, актёры театров Кудымкара, Лысьвы, Чайковского, Губахи и Перми дружно доказывали, что капустник вовсе не должен быть злым, чтобы быть смешным. Хохот на гала-концерте был громогласный!

Ответственный секретарь Пермского отделения СТД Софья Ляпустина, зачинщик конкурса капустников, которые в театральной среде не зря называют «ляпустниками», в этом году рискнула, собрав жюри из руководителей театров-участников. Вопреки опасениям, ни один из директоров не тянул на себя «капустное» одеяло. Наверное, вняли призыву режиссёра и ведущей конкурса Татьяны Жарковой, которая в начале отборочного тура заявила со сцены: «Жюри из руководителей — это так по-вампиловски! Пусть на своей шкуре узнают, что такое толерантность!» «Толерантность» — слово-то какое! — подхватил постоянный соведущий Жарковой Александр Калашниченко. — Почти «метранпаж»!»

Вампиловская «История с метранпажем» стала сюжетной основой по крайней мере двух удачных капустников. Чайковский театр драмы и комедии разыграл сюжет почти полностью, заменив метранпажа на флориста, а гостиницу в качестве места действия — на театр. Миниатюра получилась крепкая, но забавных реплик маловато. Разве что по поводу современного искусства прошлись: «Это же не театр, а музей! Здесь каждый сантиметр требует реставрации. Вот здесь штукатурка обсыплется — будет перформанс, а там немного потолок обрушится — получится инсталляция, а вот тут гвоздиками к брусчаточке кое-что прибьём...»

В лидеры Чайковский театр не выбился, но диплом «За верность драматургии Вампилова» получил.

Приз Театра-Театра получает автор капустника Вера Салеева

Фото: Константин Долгановский

Иное дело — камерный театр «Новая драма» из Перми, который с приходом талантливого Сергея Толстикова стал одним из бессменных лидеров конкурса. Там «История с метранпажем» стала основой для совершенно оригинального сюжета, очень смешного и очень вампиловского, а миниатюра буквально вся состояла из остроумных реплик! Её герой, провинциальный театральный худрук, получил записку, где его предупреждали о визите некоего killer of scene. Испугавшись киллера, герой много чего наговорил, а когда выяснилось, что по-английски это значит «монтировщик», даже разочаровался: «Как это — не хотят убивать? Что значит «кому надо убивать режиссёра»? А что с ними ещё делать? В Москве худрука облили кислотой, в Новосибирске чуть не посадили, а в Оренбурге вообще съели!» — «Собаки?» — спрашивает Толстикова второй участник репризы Алексей Корсуков. «Хуже! Критики», — отвечает «худрук».

«Новая драма» многим порадовала. Напомнила, что «судьба культуры решается в детских библиотеках», намекнув на сборище защитников министра Игоря Гладнева в библиотеке имени Кузьмина; сообщила о новых постановках «Сцены-Молот» — «Уголовный кодекс РФ» и «Правила дорожного движения», поиронизировав над спектаклем #конституциярф; прошлась и по «Калигуле» в Театре-Театре: «Хреновый император, маньяк-убийца, но как поёт!» Даже будущие постановки немного потроллили: с явным намёком на скорую премьеру спектакля Владимира Гурфинкеля «НеРомео, НеДжульетта, НеШекспир» упомянули спектакль «Без Ромео, без Джульетты, без Безрукова, бескозырка белая». Но больше всего досталось театру «У Моста»: герой оказывается автором серии книг «Дружба с МакДонахом, или Как поставить спектакль и не заплатить за авторские права».

Все эти и многие другие ироничные отсылки к пермской театральной ситуации зал принимал с благодарным хохотом.

Коми-Пермяцкий драматический театр

Фото: Константин Долгановский

Капустники Театра-Театра всегда отличаются остроумием и актуальностью благодаря блестящим текстам Веры Салеевой и очень искренней игре актёров: как правило, речь в этих миниатюрах идёт о непростой актёрской судьбе, о трагедии актёрской невостребованности. Несколько лет подряд их капустники были наполнены тоской по настоящему драматическому театру и довольно едкой иронией по отношению к доморощенным мюзиклам. Нынешняя тема — провинциальный анекдот — оказалась «театр-театровцам» очень близка.

Трое героев — Андрей Дюженков, Михаил Орлов и Иван Лубягин — провинциальные актёры, мечтающие о настоящей востребованности, об интересной, содержательной работе. В театре, где они служат, ситуация безнадёжная, и они мечтают уехать в какой-нибудь настоящий театр. Но куда? «В Кудымкар!» — «Не выйдет: они ждут целевую группу из Санкт-Петербурга», — «В Березники?» — «Я что-то читал в газетах о березниковском провале...» — «В Пермь?» — «Да ты что?! С суконным рылом да в культурную столицу Европы?» — «Там есть театр, в который берут всех и ставят всё, — называется «У Моста»! Надо только как-то наши паспорта у директора забрать...» Завершается капустник прямо-таки по-чеховски: «В Пермь! В Пермь! В Пермь!» — после чего выясняется, что герои коротали время в ожидании выхода на сцену в ролях... трёх поросят.

Надо заметить, что один из главных адресатов актёрских острот — театр «У Моста» — в конкурсе, как всегда, участия не принимал, что не сделало эти остроты менее востребованными публикой, отлично разбирающейся в театральной ситуации.

Чемпионами по аплодисментам и количеству хохота стали многолетние лидеры «капустного» движения — Театр кукол и ТЮЗ.

Олег Иванов в роли Зевса в капустнике Пермского театра оперы и балета

Фото: Константин Долгановский

«Куклы» спародировали «Прожекторперисхилтон», а в качестве гостя пригласили на сцену ничего не подозревавшего председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей Анатолия Пичкалёва, который достойно подыграл четырём «ведущим» — куклам Михаилу Скоморохову, Борису Мильграму, Теодору Курентзису и Дмитрию Вихрецкому. Последний ведущий в самом начале «передачи» был заменён — начинали ещё с Александром Янушкевичем. «Я вам не Димон!» — представился новый «кукольный» худрук. «По итогам аттестации артистов в театре сменили директора и худрука», — прокомментировали ситуацию в кукольном театре. Тут же отозвался кукла-Мильграм: «А у нас по итогам аттестации сменили министра культуры! Театр лучше жизни!»

По каждому из «ведущих» авторы «кукольного» капустника прошлись очень смешно. «Чем это пахнет?» — «Это пахнет Теодором! Он выпустил новый аромат с запахом слёз!» Остальные худруки не отстали: Скоморохов выпустил шампунь с ароматом дождя и стал «Продавцом дождя», Мильграм выпустил средство для мужской активности «Восемь женщин», а Вихрецкий — пену для ванн «Муму».

Но самым смешным в капустнике Театра кукол было видео, где артист Максим Максимов интервьюировал юных посетителей театра в жанре «Устами младенца»: «Кто такой худрук?» — «Это такая кукла...» — «А у кого она в руках?» — «У актрисы...»

Завершая капустник в полном соответствии с форматом «Прожекторперисхилтона», четыре куклы спели песню «Мой новый бюджетный рояль» и провозгласили полное надежд видение пермской культурной ситуации: «Новый рояль! Новый театр! Новый министр! Новый губернатор!»

Пермский ТЮЗ и его награда

Фото: Константин Долгановский

В капустнике ТЮЗа, эпиграфом к которому стала фраза: «Нет повести печальней на раёне, чем анекдот в 59-м регионе», тоже обыгрывали тему нового рояля Театра-Театра и с помощью той же известной песни.

В ТЮЗе озаботились тем, что будущее — за музыкальным театром и надо этому тренду соответствовать: «Мы готовы петь и плясать под чужую дудку, раз своей нет!» — «Но у нас же есть «Каравай»!» Действительно, квартет «Каравай» — участник уже нескольких постановок ТЮЗа, но вместо четырёх музыкантов на сцену вышел один Станислав Юнкинд с бас-балалайкой. «А где же квартет?» — удивились артисты. «Какой бюджет, такой квартет!» — ответил музыкант.

С этим аккомпанементом выступил очередной «капустный» «Курентзис» в очень смешном исполнении Евгения Замахаева: «Ехал грека через реку, видит грека — Пермский край!» Под музыку песни «Баю-баюшки-баю» из мультфильма о бременских музыкантах «Теодор» исполнил арию о новой сцене: «Не сдаётся Теодор! Обостряет разговор! — «Положу на край!» — «Не лажааааай...» — «Уеду, так и знай!» — «Не уезжааааай!»

Увы, Юнкинд играл недолго: бюджет кончился, музыкант ушёл. Тогда тюзовцы решили собирать деньги на новый рояль: «Сергей Павлович Ф. перевёл 666 рублей!», «Театр оперы и балета перевёл 10 рублей», «Кудымкарский драматический театр перевёл 20 килограммов солёных рыжиков», «Анатолий Евгеньевич П. перевёл бабушку через улицу!»

Актёры Дмитрий Юрков и Иван Донец отправились по залу с пакетиками для сбора денег и кое-что даже собрали, но на рояль не хватило, и тогда решили ограничиться «ложками победы». На эту тему опять спели. Зал уже лежал под стульями...

Капустник Театра оперы и балета был не настолько гомерическим, зато именно в нём прозвучала самая острая шутка конкурса в исполнении остроумного Олега Иванова: «У нас в фойе бюст Петра Ильича замироточил!» За это театр получил специальный диплом.

Капустник Коми-Пермяцкого драматического театра — «Сказка о рыбаке и рыбке» по-вампиловски — был и остроумным, и запоминающимся, и, в отличие от всех прочих конкурсных миниатюр, очень трогательным. Два пожилых актёра — Василий Макатерский и Анатолий Радостев — на рыбалке вытаскивают синеволосого «русала», который берётся исполнить три желания на двоих. Радостев выбирает богатство, Макатерский — снова молодость; по этому случаю была исполнена блестящая пародия на эстраду 1980-х годов: вместо седобородого Василия Степановича появился сияющий, ярко одетый, в меру упитанный и в самом расцвете сил «опять молодой, безбородый Василий», который в компании трёх барышень, одетых в стиле ретро, спел и сплясал под мелодию «Летящей походкой ты вышла из мая».

Разумеется, желания не пошли впрок старичкам. Когда оказалось, что в новых ипостасях они не смогут больше вдвоём рыбачить, они хором желают вернуть свою прежнюю жизнь и удаляются под песню «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит»... Очень по-вампиловски — сначала смешно, а потом трогательно до слёз.

Капустник кудымкарцев был буквально нафарширован очень уместными цитатами из пьес Вампилова. В финале вслед за воссоединившимися друзьями вышагивает «русал» с плакатом: «Не будем ссориться. Пусть нам завидуют! А. Вампилов», а когда плакат оказывается повёрнут к зрителям изнанкой, на нём оказывается надпись: «Мы против палёного алкоголя. А вы?»

Жюри, как уже было сказано, работало дружно, почти без споров. Победители выявились сразу, но распределить их по местам было непросто. В результате обсуждения первое место было присуждено Театру юного зрителя; второе разделили Театр-Театр и «Новая драма», на третьем месте — Театр кукол и и Коми-Пермяцкий драматический театр. Персональные призы за лучшие актёрские работы получили Михаил Орлов из Театра-Театра и Максим Максимов, исполнявший роль Бориса Мильграма в капустнике Театра кукол.