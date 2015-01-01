Архитектура плоскости В галерее «Уникум» открылась выставка Владимира Наседкина

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Как и предыдущие выставки «Уникума» и его куратора Вадима Зубкова, «Геометрия бесконечности» состоит из работ, принадлежащих некоему пермскому коллекционеру, у которого, судя по всему, наберётся экспонатов на солидный музей. И какие имена! На сей раз показаны работы Владимира Наседкина, востребованного во всём мире живописца, графика и скульптора, который, несмотря на нынешнюю столичную прописку, остаётся стопроцентным коренным уральцем, родившимся и выросшим в Свердловской области и учившимся в Нижнем Тагиле.

Немного Родченко, немного Малевича… И — никого из них: Наседкин не наследник, не ученик, а просто творит в той же геометричной, архитектурной, индустриальной логике, продиктованной не столько находками предшественников, сколько собственным жизненным опытом, собственным представлением об устройстве жизни и миссии искусства. В своих работах он очищает до схемы, до графической основы города и заводы, пейзажи и тексты, тем самым проявляя их глубинную простоту и логичность.

Самый заметный экспонат выставки в «Уникуме» — большая серия иллюстраций к «Венецианским строкам» Иосифа Бродского. В 2011 году эта книга художника демонстрировалась на Венецианской биеннале в качестве параллельного проекта — в старинном интерьере, на пюпитрах, с точечным светом. Загадочные и одновременно простые абстракции корреспондируют с поэтическими строками, выявляя и подчёркивая их загадочность и многослойность. «Гравюры передают авторское видение особого пространства Венеции — одновременно физического и умозрительного, сегодняшнего и вневременного, того уникального пространства, которое существует только здесь — на границе земли, неба и огромной водной глади. Из этого единства метафоричности и топографической точности возникает ощущение погружения к материковым пластам культуры конкретного genius loci, которые переживаются как личный опыт» (Андрей Толстой, доктор искусствоведения, профессор).

В этой же технике и стилистике — более предметная, более тёплая серия «Курганы», где одна из любимых тем Наседкина — сибирская древность — предстаёт в виде загадочных криптограмм: то ли схематизированных рентгеновских снимков погребальных курганов, то ли попыток древних поговорить с нами при помощи графического языка.

В теме самая яркая работа — полиптих «Сибирь», серия из четырёх больших ксилографий: снова криптограммы, древние письмена, послания из толщи времени — и стремление художника не столько расшифровать их, сколько приблизиться к их чистейшей простоте выражения.

Эта «сложная простота» высказывания — основа большой живописной серии «Промзона» (на выставке в «Уникуме» присутствуют три полотна из серии), которая выставлялась на Первой Уральской индустриальной биеннале и за которую Наседкина номинировали на Госпремию. Это не просто схематизированный вид промышленных площадок с птичьего полёта, но и исследование противоречивой природы промышленного ландшафта, его энергии, его тьмы и света.

Особая история — с серией «Русская крепость». Декоративные листы со схематичным цветным изображением неких строительных объектов — на самом деле чертежи построек, которые Наседкин хотел бы воплотить в реальность, но пока не нашёл средств. Каждая из «русских крепостей» — это лабиринт, проходя по которому, зритель неизбежно приходит к помещению, в которое нельзя зайти, можно лишь заглянуть. В общем, в каждой русской крепости есть нечто невозможное.

О Наседкине много и хорошо пишут искусствоведы, архитекторы, коллеги-художники, философы. В экспозиции в «Уникуме» присутствует несколько текстов, которые невозможно не процитировать:

«Искусство Владимира Наседкина восходит к идеографике греческой традиции, к геометрии Евклида, античному «черчению», никогда не терявшему чувственные тела идей. Её среда обитания — метапространство, неотделимое от пространства земли, её топосов, её строения и пропорций геоландшафта… Осваивая повседневное жизненное пространство, он развивает, как говорил Чаадаев, «географические факторы русской идеи», учитывая не только универсальность национального опыта, но и конкретные почвенные особенности пространства, где он творчески существует в данный момент». (Виталий Пацюков, Frankfurt am Main, 2002)

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