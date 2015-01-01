Алексей Дёмкин: Мы готовы строить столько, сколько потребует рынок Депутат Пермской городской думы, директор по продажам АО «ПЗСП» — об оптимальных путях развития города, социальных объектах и инновационных решениях

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В работе АО «ПЗСП» слово «инновации» — это не прицел в отдалённую перспективу, а каждодневный труд дня сегодняшнего. Подтверждая свой главный лозунг «Каждый следующий дом должен быть лучше предыдущего», сотрудники предприятия стремятся к улучшениям на каждом новом объекте. Более того, ПЗСП берётся за сложные социальные объекты, доказывая на практике слова Алексея Дёмкина: «ПЗСП под силу построить всё что угодно».

Фото: Алексей Гущин

— Алексей Николаевич, АО «ПЗСП» всё чаще участвует в социальных проектах города. Несколько лет назад вы построили детский сад на Пролетарке. Сейчас ведёте строительство плавательного бассейна на ул. Транспортной, 7, тоже на правом берегу Камы. Раньше вы были сосредоточены только на жилье. Какие сложности возникают при реализации новых, «непрофильных» для вас проектов, всё ли идёт по графику?

— Бассейн на Транспортной строится по графику: забиты сваи, идёт работа по устройству фундамента. Рассчитываем достроить объект в 2018 году.

Думаю, будет точнее назвать этот объект не бассейном, а спорткомплексом, потому что кроме собственно плавательной чаши длиной 25 м на четыре дорожки здесь будут помещения для занятий физкультурой и спортом, сауна и многое другое.

Этот комплекс, кстати, будет похож на аквацентр в Усть-Качке, который знаком уже многим пермякам.

Каких-то особых трудностей при строительстве мы не испытываем. Ведь главное условие нормальной работы на стройке — качество проектной документации. Если проект проработан тщательно, в нём учтены все нюансы, проблем не возникнет. А мы, в свою очередь, имеем такой опыт, специалистов и уровень производства, что можем построить объект практически любой сложности.

— Ещё один социальный объект, который строит ПЗСП, — муниципальный дом на Баранчинской, 10. Это уже второй такой дом, который возводит ваша компания. Означает ли это, что и муниципалитет, и ПЗСП признали первый опыт удачным?

— Да, опыт строительства первого муниципального дома на ул. Сокольской, 12 был признан обеими сторонами успешным. Партнёрскими отношениями с ПЗСП не были разочарованы ни городские власти, ни сами получатели муниципального жилья.

На объекте на Баранчинской все работы идут согласно графику, ход строительства регулярно проверяет администрация Перми.

— И всё же главное направление работы для ПЗСП — строительство жилья для покупателей. Какой объём планируется к сдаче в 2017 году?

— Около 60 тыс. кв. м.

— При этом в 2014 году ПЗСП сдал более 100 тыс. кв. м. Сокращение объёмов отражает ситуацию на рынке недвижимости?

— Да, сдержанность наших производственных планов — прямое отражение нынешних экономических условий, того «осторожно-пессимистичного» настроения, которое сегодня доминирует на рынке. Платёжеспособный спрос снизился, и мы строим ровно столько, сколько реально сможем продать согласно потребностям рынка.

При этом ПЗСП готов в любой момент предложить рынку столько жилья, сколько будут требовать запросы потенциальных покупателей. Наши производственные мощности позволяют резко увеличить объёмы выпускаемых изделий и строящихся квадратных метров.

Вид на квартал №589 — первый в Перми проект реновации застроенных территорий

— Где сегодня возводятся дома от ПЗСП?

— Основные строящиеся объекты находятся на территории Кировского района Перми, микрорайонов Заостровка, Вышка-2, Гайва. Жилые комплексы строятся на улицах Целинной, Судозаводской, Писарева.

Достраиваем дом на ул. Овчинникова, 35а — последний из домов в квартале №589 на границе Дзержинского и Индустриального районов, это проект реновации застроенных территорий.

— Насколько известно, в проектах развития застроенных кварталов ПЗСП также был пионером?

— Действительно, квартал №589 был первым городским проектом развития застроенных территорий. Было много вопросов и нюансов, но сегодня можно сказать, что эта практика уже сложилась и наш опыт получил распространение. В Перми сейчас заново застраивается несколько кварталов, ранее занятых ветхими и аварийными строениями или прекратившими работу предприятиями. И мы также принимаем участие в этих проектах. Пример — комплекс на ул. Судозаводской в Кировском районе, строящийся на месте бывших бараков.

— Почему, на ваш взгляд, проекты освоения застроенных территорий являются перспективными?

— Это наиболее оптимальный механизм развития города. Для застройщика это гарантированный объём работы не на один год. Скажем, перечисленными проектами мы будем заниматься ещё четыре—пять лет: продолжать и заканчивать строительство, вести работы по благоустройству территории.

Городу же это позволяет решать сразу целый комплекс проблем. Значительными темпами идёт сокращение количества ветхих и аварийных домов, жители таких строений получают благоустроенные современные квартиры. На месте территорий, занятых покосившимися бараками, возникают новые красивые кварталы, обновляется инфраструктура, то есть повышается качество жизни конкретной территории.

Меняется и состав населения. По опыту могу сказать, что основной контингент покупателей наших квартир — молодые семьи. И заметное отличие наших домов в том, что вокруг них гуляет очень много молодых мамочек с детьми, благо комфортная организация придомового пространства, которой мы придерживаемся, к этому располагает.

— Известно, что у ПЗСП есть лозунг: «Каждый следующий дом должен быть лучше предыдущего». Каких новинок следует ждать покупателям ваших квартир в ближайшее время?

— Мы разработали поворотную блок-секцию дома с углом в 45 градусов. Ранее наше предприятие уже использовало поворотные секции, но они были выполнены в 10-этажном варианте. В этот раз угол самой секции составит 90 градусов, а размещённые в ней квартиры будут спроектированы с углом стен одной из комнат в 45 градусов. Это позволит получить новые планировочные решения квартир.

Для возведения угловой секции необходимы новые изделия. Планируется, что они будут использоваться на стройке со второго квартала 2018 года. Всего нужно будет порядка 50 видов изделий, около 20 из них — это абсолютно новые позиции, требующие изготовления индивидуальной борт-оснастки.

Работа предстоит серьёзная. Учитывая время на «бумажную часть» работы и на производственный процесс, получить необходимую продукцию планируется примерно через год. Таким образом, с апреля—мая 2018 года новые секции уже могут возводиться.

— Какие ещё проекты ПЗСП намерен реализовать в течение ближайших лет?

— В числе планируемых объектов стоит отметить жилой комплекс класса «комфорт», который мы будем строить на бульваре Гагарина. Проект уже в высокой стадии готовности.

В этом комплексе из двух домов будет примерно 450—470 квартир. Основное отличие состоит в том, что на прилегающей территории не будет места для парковок — для автомобилей жителей предусмотрен подземный гараж из расчёта одно машино-место на квартиру. Это предложение на пермском рынке можно считать уникальным: насколько известно, такой пропорции машино-мест сегодня не предлагает ни один застройщик.

В вопросах внутренней планировки мы также идём навстречу пожеланиям покупателей: например, в квартирах большой площади будет предусмотрен второй санузел. И конечно же, по устоявшейся традиции все квартиры будут сдаваться с нашей «фирменной» отделкой. Практика показывает, что более 80% покупателей она полностью устраивает и не так много людей после покупки идут на какие-то изменения.

На первом этаже будут предусмотрены коммерческие помещения. Но с учётом того, что в приоритете будет именно комфорт жителей и качественная среда, мы проведём дополнительные исследования по вопросу, а что же здесь действительно необходимо, чего не хватает? Ведь не секрет, что иные заведения, расположенные на первых этажах жилых домов, в подвалах, вовсе не добавляют удобства людям...

Кроме того, ведём предпроектные работы на площадке бывшего завода смазок и СОЖ в Свердловском районе. На территории 12 га здесь будет построено около 150 тыс. кв. м. По планам к строительству мы приступим в 2018 году, проект рассчитан примерно на шесть лет.

Чуть более отдалённая перспектива — строительство жилого комплекса площадью около 40 тыс. кв. м на ул. Барамзиной в Дзержинском районе. Сейчас проект в разработке, его реализация начнётся примерно в 2020 году.

В целом все наши планы уже свёрстаны до 2021 года исходя из наличия участков, которые находятся в собственности ПЗСП.

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