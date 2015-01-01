О Каме и Перми Как пермяки написали Тотальный диктант

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В 2017 году акция «Тотальный диктант» прошла в 866 городах на шести континентах планеты. Среди площадок, где собрались желающие проверить свою грамотность, были железнодорожный вокзал, самолёты компании S7, крейсер «Аврора», Кунгурская ледяная пещера и специально воссозданный для мероприятия по чертежам эпохи Петра I корабль.

Всего в России Тотальный диктант написали почти 200 тыс. человек — на 30% больше, чем в прошлом году, когда в акции приняли участие 145 тыс. человек. В Перми Тотальный диктант — 2017 прошёл на 40 площадках и объединил около 3 тыс. пермяков.

Даже самые небольшие площадки Перми в этом году показали рост числа участников: например, в библиотеке №14 диктант написали 60 человек — в два раза больше, чем в прошлом году. В библиотеку №8 им. Н. А. Островского проверить свои знания пришли 49 человек. Там диктовали текст заслуженный учитель РФ Людмила Варова и пермская писательница Наталья Земскова, автор романов «Детородный возраст» и «Город на Стиксе». Впервые в Перми в Театре кукол появилась семейная площадка — для мам, пап и малышей.

Среди «диктаторов», как официально называются те, кто диктует текст, были главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов, главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель, депутат Пермской городской думы Надежда Агишева, основатель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, актёры, телеведущие и множество филологов.

Диктатор Владимир Гурфинкель

Фото: Константин Долгановский

Те, кто принял участие в акции, хором отмечают отличную организацию и весёлое настроение, обеспеченное особой подачей диктанта: для начала всех «экзаменуемых» расслабили весёлыми «Хобостями», затем повторили кое-какие правила орфографии, а после этого выслушали видеоприветствие писателя Леонида Юзефовича и его же чтение всего авторского текста.

Юзефович написал не один текст, а три. Все они были посвящены городам, важным в судьбе писателя, и рекам, протекающим через эти города. Тексты распределялись в соответствии с часовыми поясами: на востоке писали эссе об Улан-Удэ и Селенге, на западе — о Санкт-Петербурге и Неве, а пермяки, разумеется, писали о Перми и Каме:

«Пермяки утверждают, что не Кама впадает в Волгу, а, наоборот, Волга в Каму. Мне не важно, какая из двух этих великих рек является притоком другой. В любом случае Кама — та река, которая течет через моё сердце».

Фото: Константин Долгановский

Итоги онлайн-диктантов станут доступны в личном кабинете 10 апреля, остальные результаты появятся на сайте Тотального диктанта после 12 апреля.

Перед этим на сайте Тотального диктанта члены Экспертного совета проведут онлайн-разборы всех частей текста. Разбор третьей части текста проведёт главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Владимир Пахомов 10 апреля в 19:00. На следующий день, 11 апреля в 16:00, вторую часть текста разберёт председатель экспертного совета Тотального диктанта, доктор филологических наук Наталья Кошкарёва. Разбор первой части текста проведёт профессор кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ, доктор филологических наук Людмила Горбунова 12 апреля в 13:30 (время везде указано московское). Задать вопросы филологам по поводу своей работы в Перми можно 17, 18, 19 и 20 апреля с 18:00 в библиотеке им. Горького.