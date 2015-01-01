Верхний мир Урала Записки путешественника Сергея Аверьянова о Главном Уральском хребте

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Словосочетание «Уральский хребет» вызывает в воображении большинства приблизительно знакомых с географией слушателей тёмную полосу на физической карте мира, протянувшуюся от Северного Ледовитого океана до Приаралья. Это Уральские горы, древнейшие на планете и известные с античности под названием Гиперборейских. Среди хребтов и гор Урала, раскинувшегося более чем на 2 тыс. км, есть хребет, называющийся Главным. Он находится на границе Пермского края и Свердловской области, по нему проходит не только административная граница, но и водораздел бассейнов рек Камы и Оби, а также граница между Европой и Азией.

Фото: Сергей Аверьянов

Могучий кряж, возвышающийся над окружающими его лесами, виден издалека и притягивает взгляды путешественников. Летом за его серые склоны зацепляются низко летящие облака и обрывки тумана, а зимой вершины и хребты сияют белизной снегов. Из нижнего, дольнего мира, в котором мы обитаем, мир горный, верхний кажется недоступной чудесной страной, не предназначенной для людей. Однако Уральские горы по причине небольшой высоты и относительной пологости вполне доступны для посещения. Они давно освоены и изучены, а для того чтобы насладиться с вершины видом простирающегося у ног мира, не надо быть ни Заратустрой, ни Норгеем Тенцингом.

Высочайшая точка ГУХа (так сокращённо называют Главный Уральский хребет) — гора Гумбольдта, её высота — 1410 м. Своё название она получила в 2001 году в честь немецкого учёного и путешественника Александра фон Гумбольдта, который по приглашению правительства Николая I посетил Россию в 1829 году и проводил исследования в Уральском горнопромышленном районе. Также именем Гумбольдта названа горная система в США, пик в Андах, высочайшая вершина Венесуэлы, течение в Тихом океане, один вид пингвинов и один вид обезьян. Перед путешествием в Россию 60-летний барон Гумбольдт писал: «Урал и озеро Байкал носятся передо мной, как заветные образы». На старых картах гора Гумбольдта фигурирует как Лямпа Кутимская, мансийское же её название, которое сейчас почти никто не помнит, — Пусясхалчахль.

Фото: Сергей Аверьянов

Южнее вершины хребет понижается, образуя Ходовой перевал. По нему манси, коренные жители этих мест, перегоняли стада оленей через хребет, а сейчас им пользуются туристы и охотники. На перевале сохранилась изба, построенная оленеводами более 50 лет назад. Ни манси, ни оленей в этих краях в наше время не встретишь. Последнее стадо пасли в горных тундрах плато Кваркуш, западнее ГУХа, представители мансийского рода Бахтияровых до начала 2000-х годов, потом исчезли и они.

Удивительная и живописная горная страна, которую представляет собой Главный Уральский хребет с примыкающими к нему кряжами и вершинами, активно осваивается туристами. Добраться до этой части Пермского края проще через Свердловскую область: из Североуральска к подножию Кваркуша ведёт дорога, по которой многочисленные автопутешественники едут к каскаду Жигаланских водопадов. По этой же дороге можно добраться до турбазы «Звезда», расположенной у южной оконечности ГУХа. Ещё одна база, «Крив», находится севернее, в долине реки Сосьвы, неподалёку от Ходового перевала. В летнее время до обеих баз можно доехать на легковой машине, зимой же и в межсезонье не всякий внедорожник способен на это. В темноте на дороге нередко можно увидеть сов, слетающих при приближении автомобиля, а зайцы, застигнутые врасплох, подолгу бегут перед машиной, не в силах вырваться из света фар.

Фото: Сергей Аверьянов

Наиболее посещаемая часть Главного Уральского хребта — южная, по причине легкодоступности и наличия инфраструктуры в виде турбаз. По пологим склонам можно подняться до границы леса, от которой начинаются каменные осыпи, курумники, образующие большинство Уральских гор. Россыпи камней, покрытых разноцветными лишайниками, местами перемежаются альпийскими лугами и тундровой растительностью. Вершины, шесть из которых превышают отметку 1000 м над уровнем моря, возвышаются над пологим хребтом и состоят из каменных нагромождений. Зимой они покрываются твёрдым снежным покровом — фирном, который образуется под воздействием ветра, бушующего здесь в любое время года. Ветер забивает снегом промежутки между глыбами и утрамбовывает его до значительной плотности. Долины рек, стекающих в Европу и Азию, образуют живописные, защищённые от ветра оазисы, по ним лес поднимается выше, чем на склонах, а весной и в начале лета здесь долго сохраняется снег.

Зимний поход на ГУХ — серьёзное мероприятие, требующее опыта и подготовки. Чтобы добраться до границы леса, потребуются лыжи или снегоход. Дальнейшее продвижение по фирну требует осторожности, так как местами он превращается в лёд, что на крутых участках грозит неконтролируемым скольжением вниз. На склонах горы Гумбольдта есть лавиноопасные участки. Впрочем, от базы «Звезда» на хребет ведёт пологая и безопасная тропа, поднявшись по которой можно любоваться заходящим за снежные поля Кваркуша солнцем, увидеть чуть в стороне голую вершину Казанского Камня и огромный массив Конжаковского Камня на юге. На севере видна конусообразная вершина Денежкиного Камня, а при хорошей погоде — Шудья-Пендыш, очень живописная гора за северной оконечностью хребта. Турбазы также являются отправной точкой для туристов на снегоходах, их маршруты пролегают через ГУХ. Упорные добираются до Кваркуша, но чаще ограничиваются однодневным катанием по окрестностям с ночёвкой в тёплых домиках.

Фото: Сергей Аверьянов

Летом технические способы подъёма на хребет недоступны, это время пеших походов. С весны до осени на ГУХ отправляются любознательные туристы, которых не пугает переменчивая уральская погода. Леса у подножия хребта богаты грибами и ягодами, а рыбаки могут испытать своё умение и удачу на Сосьве. Путешествие по вершине хребта затруднено отсутствием воды и дров, для ночлега приходится спускаться в лесную зону, однако газовая горелка и снежники, лежащие на северных склонах до середины лета, решают эту проблему. При соответствующей подготовке можно двигаться от вершины к вершине, по альпийским лугам и цветастым курумникам, обозревая одновременно просторы Азии и Европы, устанавливая палатку на водоразделе великих рек и наблюдая, как бесконечные гряды облаков и грозовые фронты пересекают границу континентов, преодолевая Каменный пояс. Глядя на древние холмы Уральских гор, пологими волнами уходящие к горизонту, легко представить парящих над ними птеродактилей, кажется, что мира людей внизу не существует. Но ночью огни посёлков, разбросанных по тайге, и зарева городов на горизонте напоминают, что это лишь иллюзия.

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