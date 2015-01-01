Вопрос рисков Неэффективная система госуправления ограничивает приток вложений в Пермский край

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Инвестиционная активность в Пермском крае продолжает падать. В 2016 году предприятиями региона в основной капитал было вложено 188,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 7% меньше, чем год назад. Такие данные приводит Пермьстат в своём последнем отчёте.

Наиболее сильные составляющие инвестиционного потенциала края — природно-ресурсный (шестое место среди всех регионов), потребительский, туристический и финансовый (13-е по каждой позиции)

Фото: Константин Долгановский

Третий год подряд

Негативная тенденция сохраняется вот уже третий год подряд. Как отмечает статистическое ведомство, сильный провал произошёл в 2014 году, когда объёмы вложений сократились сразу на 19%. До начала кризиса инвестиции в основной капитал в Прикамье росли.

Несмотря на общую негативную тенденцию, некоторые отрасли активно увеличили объём вложений в основной капитал. Среди лидеров — гостиничный и ресторанный бизнес (рост в 2,9 раза), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+88%), строительство (+56%), торговля (+35%).

Однако отрасли, на которые в сумме приходится более половины всех капиталовложений, — обрабатывающая промышленность, транспорт и связь — свою инвестиционную активность снизили на 12 и 8% соответственно.

В последние годы изменения претерпела структура вложений. В период кризиса инвесторам пришлось выбирать только самые необходимые инвестиционные цели, и в результате несколько снизилась доля инвестиций в износостойкие нежилые здания и сооружения, а в машины, оборудование и инструменты — выросла. Однако эти два направления по-прежнему остаются ведущими целями инвестирования и в сумме составляют 83% всех вложений.

В качестве позитивной тенденции 2016 года можно отметить снижение доли собственных средств в общем объёме источников финансирования с 74 до 67%. Банковское кредитование постепенно «размораживается»: по данным Банка России, объёмы корпоративного кредитования в 2016 году увеличились в Пермском крае на 13% по сравнению с предыдущим. Соответственно, по данным Пермьстата, если в 2015 году за счёт банковских кредитов было осуществлено 3% инвестиций в основной капитал, то в 2016-м — уже 19%. Вклад бюджетов всех уровней в инвестиционный процесс остался неизменным: порядка 8%.

Средний потенциал

В сравнении с другими регионами Пермский край сохраняет достаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности. Согласно опубликованному очередному рейтингу инвестиционного климата регионов, подготовленному RAEX («Эксперт РА»), интегральный рейтинг Пермского края остался на том же уровне, что и в предыдущие годы — 2B, что означает средний инвестиционный потенциал при умеренном риске.

Согласно оценке «Эксперт РА», по уровню инвестиционного потенциала регион занимает 14-е место из 85 регионов. Рейтинговое агентство отмечает, что наиболее сильные составляющие инвестиционного потенциала края — природно-ресурсная (шестое место среди всех регионов), потребительская, туристическая и финансовая (13-е место в каждой из позиций).

Национальное рейтинговое агентство, ежегодно разрабатывающее аналогичный рейтинг, также оценивает уровень инвестиционного потенциала Пермского края как средний. Правда, при этом Прикамье попало в число лишь девяти регионов, инвестиционный рейтинг которых по итогам 2016 года был повышен.

Это хороший результат, однако инвестиционная привлекательность Пермского края отчасти нивелируется существующими рисками. За 2016 год оценка рискованности инвестиций в экономику Прикамья ухудшилась: регион занял 57-е место по сравнению с 53-м (годом ранее).

За последний год Пермский край серьёзно ухудшил свою позицию в оценке финансовых (переместившись с 38-го места сразу на 49-е) и криминальных рисков (с 25-го на 39-е).

Слабое место

В последние годы традиционно самыми значимыми рисками инвесторов являются экологический и управленческий.

За те 11 лет, что «Эксперт РА» «рейтингует» регионы, по уровню экологического риска Пермский край опустился с 56-го до 67-го места в списке регионов, в том числе за последний год на одну позицию. Основной фактор здесь — высокий уровень загрязнения окружающей среды, поясняют в «Эксперт РА».

Пермский край занимает одно из худших мест по объёму выбросов в атмосферу от стационарных и передвижных источников, а также по сбросу загрязнённых сточных вод.

Хуже всего обстоит дело с управленческими рисками: восьмое место в 2006 году, но 71-е — в 2016 году. Эта позиция характеризует качество управления регионом и оценивается в «Эксперт РА» по следующим параметрам: качество управления бюджетом, наличие программно-целевых документов, степень развитости системы управления, а также уровень младенческой смертности как интегральный показатель результатов работы социальной сферы.

Выводы «Эксперт РА» подтверждаются Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, разрабатываемым Агентством стратегических инициатив. Согласно его результатам, слабым местом инвестиционной привлекательности Пермского края является существующая в регионе регуляторная среда, то есть качество предоставления государственных услуг. А именно — время прохождения, количество процедур и удовлетворённость предпринимателей типовыми административными процедурами (например, регистрация юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, подключение к электросетям).

Несмотря на эти недостатки, с точки зрения конечного результата — достигнутого объёма вложений — Пермский край занимает 17-е место по объёму инвестиций в основной капитал среди всех регионов России. Правда, при этом почти все регионы-конкуренты оказались впереди: Татарстан, Башкортостан, Свердловская и Самарская области. Исключение — Нижегородская и Челябинская области, которые по этому показателю отстают от Прикамья.