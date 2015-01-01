Бюджет всему голова Депутаты распределили немалые средства в социальную сферу города

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На мартовском пленарном заседании Пермской городской думы депутатский корпус принял ряд важных решений, касающихся эффективного расходования средств бюджета Перми. Были подведены итоги исполнения главного финансового документа города, а также внесён ряд изменений.

Фото: Константин Долгановский

Итоговый плюс

Пермские парламентарии внесли ряд изменений в главный финансовый документ города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Так, в целях приведения объёма межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Пермского края, в соответствие с региональным законом о бюджете увеличиваются доходная и расходная части бюджета Перми: в 2017 году — на 281,8 млн руб., в 2018 году — на 303,6 млн руб., в 2019 году — на 335,3 млн руб.

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева подвела итоги исполнения бюджета города за первые два месяца нынешнего года. В этот период в его доходную часть поступило 2,9 млрд руб., что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 190 млн руб.

Безвозмездные поступления также уменьшились — на 206 млн руб., а вот налоговые и неналоговые доходы выросли на 46 млн руб. Отмечается и сокращение поступлений от земельного налога на 50 млн руб.

В целом же годовое исполнение доходов на 2017 год ожидается на уровне 100,8% утверждённых плановых назначений.

Кроме того, по итогам завершившегося 2016 финансового года в городской казне остались неизрасходованными 534,8 млн руб. По словам и. о. заместителя главы администрации Перми Галины Поповой, большая часть этих средств сохранит целевое назначение в части оплаты заключённых в 2016 году муниципальных контрактов, работы по которым не завершились и оплата не производилась.

Вместе с этим часть оставшихся средств, в частности, пойдёт: на субсидии по возмещению затрат перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Перми, с учётом выполненного объёма работ за 2016 год в сумме 100 млн руб.; на переселение граждан из аварийного жилого фонда по адресам: ул. Достоевского, 4, ул. Петропавловская, 14, ул. Пермская, 66 — 23 млн руб.; на изготовление льготных проездных документов в виде пластиковых карт и оплату услуг диспетчеризации — 33 млн руб.; на работы по ремонту городских садов и скверов — 9,4 млн руб.; на комплексное обследование склонов у жилых домов — 10 млн руб.; на культурно-массовые мероприятия на набережной Камы — 9,9 млн руб.

По словам Юрия Уткина, более 70% высвободившихся средств направлены на инвестиционные нужды

Фото: Константин Долгановский

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— В распределении высвободившихся средств нам удалось соблюсти приоритеты — более 70% из них представляют инвестиционную составляющую. Это те объекты, которые формулировались в виде наказов избирателей депутатскому корпусу, а затем рассматривались и утверждались нашим комитетом по инвестициям. От каждого депутата поступил перечень наказов жителей, который мы систематизировали и передали на исполнение в администрацию Перми. Мы продолжаем планомерно работать над расселением ветхого и аварийного жилья — это наш приоритет. Часть средств инвестируется в ремонт набережной. Мало привести её в порядок, там должна появиться жизнь в виде различных мероприятий, событий.

Один из пунктов решения о распределении остатков бюджетных средств вызвал со стороны депутатов вопросы. Народных избранников от Кировского района Перми Арсена Болквадзе, Валерия Шептунова и Олега Шлыкова заинтересовала выплата компенсаций гражданам в связи с модернизацией Закамского теплового узла на сумму 7,6 млн руб. По их информации, из-за нереализованного проекта у части жителей района плата за поставляемое тепло выросла до 70%, нынешние меры не решат всех возникших проблем.

Для принятия кардинальных мер депутаты предложили до апрельского пленарного заседания гордумы собрать круглый стол с участием представителей администрации Перми, краевого правительства и депутатов Законодательного собрания.

Город для жителей

Дополнительно к проекту решения администрацией Перми внесены 24 поправки, которые направлены на обеспечение софинансирования реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за счёт средств городского бюджета и предусматривают увеличение в 2017 году доходов и расходов бюджета города Перми на 322,5 млн руб.

На благоустройство дворовых территорий в рамках софинансирования выделяется 235 млн руб., из них около 20 млн руб. — за счёт средств городского бюджета; на благоустройство общественной территории — 160 млн руб. и 53 млн руб. соответственно.

«В 2017 году мы приступаем к реализации приоритетного совместного федерального и краевого проекта формирования комфортной городской среды. Наведение порядка в междворовых территориях, асфальтирование дорожек, кронирование деревьев — именно те накопленные за последние несколько лет проблемы, которые придётся решать», — отмечает Юрий Уткин.

Подарок детям

Важным вопросом, который обсудили депутаты на состоявшемся заседании гордумы, стало приобретение в собственность города трёхэтажного здания на ул. Машинистов, 43а в микрорайоне Пролетарском. В нём разместится муниципальный детсад на 360 мест. На его приобретение из городского бюджета думцы приняли решение утвердить выделение средств в объёме 279 млн руб.

«Открытие детсада на этой территории позволит достаточно серьёзно разрешить проблему с наличием свободных мест в дошкольных учреждениях», — рассказала Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми. Планируется, что детсад откроется уже в начале лета. Он будет называться «Конструктор успеха».

Детский сад смогут посещать в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья: здесь есть лифты, подъёмники и пандусы. Как отметила депутат Ирина Горбунова, депутаты также выделили учреждению 7,4 млн руб., которые пойдут на приобретение специальных средств обучения, включая игрушки, интерактивное и спортивное оборудование, оснащение творческих мастерских.

Проездному быть

На пленарном заседании городской думы депутаты приняли взвешенное решение, касающееся льготных проездных документов. Теперь льготным проездным могут пользоваться и иногородние студенты, а лимит поездок увеличился.

«Отличие от предыдущего проекта состоит в исключении норм предоставления дополнительной меры социальной поддержки только гражданам, постоянно или преимущественно проживающим на территории Перми, а также в увеличении ранее установленного максимального лимита поездок в месяц до 120», — пояснил заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич перед утверждением проекта.

Инициатива депутата Геннадия Сторожева о возврате безлимитного социального проездного не прошла

Фото: Константин Долгановский

При этом месячный лимит может пополняться на 30 и 60 поездок, но не более 120. Увеличение числа поездок потребует увеличения финансирования из бюджета Перми на 55,7 млн руб. — всего потребуется 112,5 млн руб. до конца 2017 года.

Одновременно на рассмотрение думы был вынесен альтернативный проект решения, который озвучил депутат Геннадий Сторожев. Суть его предложения состояла в возврате к безлимитному проездному билету. Этот проект получил четыре отрицательных заключения: от Контрольно-счётной палаты, управления экспертизы и аналитики, администрации и прокуратуры Перми, так как в нём не были указаны источники финансирования такого расходного обязательства. Проект был отклонён при состоявшемся голосовании.

Курс на эффективность

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рекомендовали администрации города совместно с депутатским корпусом и КСП Перми разработать до 1 сентября 2017 года критерии предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям. По словам председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, это связано с необходимостью сделать порядок выделения помещений общественным организациям прозрачнее и понятнее, способствовать более рациональному управлению и распоряжению муниципальным имуществом.

До выработки критериев будет приостановлено действие отдельных норм «Положения о порядке передачи муниципального имущества города Перми в безвозмездное пользование». При этом администрация города будет иметь возможность продлить договоры с организациями, у которых срок аренды истекает в 2017 году, но не более чем на 10 месяцев.

«При этом арендаторы не пострадают — договоры в случае их окончания в этот период будут продлены», — отметил Юрий Уткин.

Какая такая собака?

Обсуждение темы содержания и отлова безнадзорных животных вылилось в большую дискуссию, которая состоялась в рамках «Часа депутата». Городская администрация предложила своё видение решения этой проблемы и вынесла на рассмотрение депутатов реализацию соответствующей муниципальной программы, увеличение финансового обеспечения государственных полномочий.

В своём докладе заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев отметил, что на 2017 год из краевого бюджета выделяются субвенции в объёме около 13 млн руб. Включая затраты городского бюджета, общий объём выделяемых средств составит 29,9 млн руб. Они пойдут на отлов, содержание, стерилизацию, лечение 2040 собак в муниципальном приюте на ул. Соликамской, 271. Для сравнения: в 2016 году в рамках софинансирования на эти цели общая сумма составила более 18 млн руб. на 1050 собак.

С мая по декабрь 2016 года муниципальной службой были отловлены 1292 собаки, стерилизованы и кастрированы — 515, от населения были приняты 392 особи и 713 выданы на попечение. С начала 2017 года были отловлены 432 собаки, стерилизованы — 146, приняты от населения — 93, выпущены в места отлова — 355. На сегодняшний день в муниципальном приюте содержатся 643 собаки.

В нынешнем году на капитальный ремонт помещений и вольеров МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» из городского бюджета предусматривается выделение 4,1 млн руб., ещё 1,5 млн руб. находится в стадии утверждения.

В планах администрации города стоит дальнейшее обеспечение безопасности горожан и снижение возможных покусов.

Однако нынешнее состояние дел и предпринимаемые меры по регулированию численности безнадзорных животных на улицах города не удовлетворяют депутатский корпус.

Арсен Болквадзе заявил, что любит собак, но людей любит больше

Фото: Константин Долгановский

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:

— Не первый раз слушаем такую обширную информацию, ремонтируем приюты, выделяем всё новые и новые объёмы денежных средств на отлов и вакцинацию, лечение. С каждым годом цифры только увеличиваются, а проблемы не решаются. Задача стоит вольеры ремонтировать или численность собак контролировать? Ко мне на депутатский приём приходят родители, директора учебных заведений, которые просто боятся за детей. Сейчас продолжается порочная практика выпуска собак в места обитания — они что, меньше кусают? Не хочу выглядеть человеком, который не любит животных, но людей я люблю больше. У нас уже город становится не для людей, а для собак. Мы их лечим, кормим и выпускаем обратно. Может быть, надо предпринимать кардинальные решения и более жёсткие меры. В рамках действующего законодательства необходимо стабилизировать численность собак, а затем решать, кого возвращать в места обитания. Мы чего сейчас ждём, введения чрезвычайного положения? Необходимо концептуально менять отношение к проблеме.

Депутат Василий Кузнецов потребовал предоставить конкретные сроки и окончательную сумму для полного решения «собачьего» вопроса.

Андрей Ярославцев в решении «собачьего вопроса» возлагает надежды на закон об ответственном отношении к животным

Фото: Константин Долгановский

Андрей Ярославцев, заместитель главы Перми:

— Определить перспективы и назвать дату решения вопроса очень сложно. Понятно, что идеальным решением представляется схема: отлов — эвтаназия, и никакого содержания. Это бы повлекло моментальное сокращение безнадзорных животных на улицах города, числа укусов и страхов горожан. На сегодняшний день гражданское законодательство не позволяет вести такую радикальную работу. Эвтаназия осуществляется по строго определённым критериям для агрессивных или больных собак. Резкого прорыва сейчас ожидать не стоит, но снизить напряжённость в наших силах. Я думаю, нам сможет помочь и скорейшее принятие закона об ответственном отношении к животным.

В планах администрации города есть возвращение к проекту строительства ещё одного приюта — на ул. Теплопроводной, 3. Инвестиционный проект предполагает освоение 56—58 млн руб.

Юрий Уткин:

— Мы сегодня обсудили супердискуссионный вопрос. Необходимо найти разумный гражданский компромисс, где, с одной стороны, должна быть полная безопасность жителей, с другой — гуманное отношение к животным.