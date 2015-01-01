Наглядная городская казна Администрация Перми отчиталась об исполнении бюджета города за 2016 год

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Как и в предыдущие годы, расходы краевого центра в прошедшем году сохранили свою социальную направленность. Это стало возможным благодаря выполнению задачи по формированию доходной части городской казны. Эксперты отмечают, что параметры бюджета постепенно возвращаются на докризисный уровень.

По словам и. о. замглавы Перми Веры Титяпкиной, исполнение бюджета в 2016 году происходило в условиях «постепенного возвращения параметров бюджета на докризисный уровень»

Работа городской власти с бюджетом получила высокую оценку на федеральном уровне. В 2016 году на IX Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» Пермь отмечена дипломом в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами». Ежегодный конкурс проводится сообществом финансистов России при поддержке Совета Федерации РФ. В минувшем году в нём приняли участие 84 городских округа и 117 муниципальных районов страны.

Департамент финансов администрации Перми констатировал, что в городской бюджет в 2016 году поступили доходы в сумме 24,3 млрд руб., что составляет 103% от годового плана. В сравнении с 2015 годом доходы увеличились на 2 млрд руб. В первую очередь такая динамика связана с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов на строительство новой школы «Мастерград» и на ремонт городских автомобильных дорог.

Что касается структуры доходов городской казны, то расклад таков: 60% от общего объёма приходится на налоговые и неналоговые поступления, 40% — на безвозмездные перечисления из федерального и краевого бюджетов.

Основным источником наполнения бюджета является налог на доходы физических лиц (7,2 млрд руб., или 30% от общего объёма доходов), поступления от имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) составили 4,1 млрд руб. (17%).

Расходная часть городского бюджета исполнена на 23,9 млрд руб., это 97% от утверждённых значений. Традиционно расходы Перми сохранили свою социальную направленность: на социальную сферу пришлось 64% от общего объёма расходов.

Бюджетные инвестиции в 2016 году достигли 3,4 млрд руб. Средства были направлены в том числе на приобретение зданий для размещения детских садов на 660 мест, а также на строительство школы «Мастерград» на 1,2 тыс. мест.

Кроме того, деньги вкладывались в расселение граждан из аварийного жилья. Площадь расселённого жилищного фонда составила 25,9 тыс. кв. м, в результате 754 семьи получили новые квартиры. Также в прошлом году началось строительство муниципального дома по ул. Баранчинской.

Продолжалась работа по строительству дорожной инфраструктуры. В частности, завершена реконструкция транспортных развязок на ул. Макаренко и на площади Восстания, началась реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.

Публичные слушания отчёта об исполнении бюджета города за 2016 год пройдут в мае.

Власти напоминают, что каждый житель краевого центра может зайти на портал «Публичный бюджет города Перми» и получить всю необходимую информацию, а также сравнить отчёт с показателями городов аналогичного масштаба. «Главный финансовый инструмент представлен в понятной и доступной форме», — подчёркивают в администрации Перми.

Председатель комитета по бюджету и налогам Пермской городской думы Наталья Мельник говорит, что окончательный вывод о качестве исполнения бюджета можно будет делать после того, как он будет рассмотрен депутатским корпусом с привлечением экспертов. Особого внимания, по её словам, потребуют ответы на вопросы, на что были потрачены деньги, заложенные в расходной части бюджета, что удалось сделать, что не в полной мере и почему.

Выводы будут сделаны после майских слушаний.