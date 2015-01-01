«Заточены» на реальность Лесопромышленники и представители науки обсудили тенденции развития целлюлозно-бумажной отрасли

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В Перми 24—25 марта состоялась V Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности». За пять лет конференция бумажников стала уникальной площадкой, на которой представители действующих производств, научных кругов и профильных учебных заведений обсуждают перспективы развития отрасли и узкоспециальные вопросы, представляют оригинальные наработки, позволяющие повысить эффективность работы предприятий.

Идея организации в Перми научно-практической конференции, которая объединила бы лесопромышленников, бумажников и «производителей» кадров для этой отрасли — профильные вузы, возникла несколько лет назад. Организаторы мероприятия — АО «Соликамскбумпром», Группа предприятий «ПЦБК» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) — решили таким образом поддержать хорошую традицию подготовки в регионе узкоспециализированных кадров для целлюлозно-бумажной отрасли на базе политехнического вуза.

Однако на деле конференция уже не ограничивается вопросами подготовки кадров. Тематика научных докладов, прозвучавших на шести секциях и круглых столах форума, обширна: поднимались вопросы промышленного маркетинга, управления инновациями, лесопользования, экологии. На первый взгляд, эти темы весьма общие, но доклады, которые звучали в ходе конференции, имели не только узкую, прикладную направленность, но и вполне конкретную практическую ценность для участников.

Евгения Писоцкая, директор по персоналу АО «Соликамскбумпром»:

— В прошлом году мы впервые перевели конференцию в двухдневный формат и стали организовывать круглые столы, на которых специалисты предприятия и преподаватели получили возможность обсуждать проблемы взаимодействия и отрасли в целом. На тот момент это была «проба пера», проверка, насколько интересен такой формат работы всем сторонам. Наше начинание полностью оправдало все ожидания, и уже в этом году модераторы готовились к круглым столам заранее, формулировали темы, в рамках которых шло обсуждение. Практические результаты этой работы налицо: было затронуто множество очень важных для отрасли тем, в ходе дискуссий озвучены идеи, которые в дальнейшем позволят ЦБП развиваться и прогрессировать.

Вполне вероятно, что в недалёком будущем конференция вновь изменит формат. Мы не собираемся отказываться от двухдневной программы, но, возможно, оставим ПНИПУ только теоретическую часть встречи, а практическую вернём на базу АО «Соликамскбумпром». Такой запрос есть: те коллеги, которые впервые приехали к нам в этом году, хотели бы посмотреть на масштабы нашего предприятия, на организацию процесса, изучить наш опыт деятельности в целлюлозно-бумажной отрасли.

Участниками форума были представлены интересные доклады, в которых они сделали попытки проанализировать перспективы развития отрасли на десятки лет вперёд. Так, отраслевые эксперты отметили, что на протяжении 15—50 лет целлюлозно-бумажная отрасль будет расти уверенными темпами, несмотря на все негативные тенденции, связанные с электронизацией информационных ресурсов, колебаниями цен на нефть и т. д.

По словам одного из докладчиков, ассоциированного партнёра компании McKinsey & Company Алексея Павлушкина, в ближайшие 10—15 лет средний класс в мире вырастет в 2—2,5 раза, что повлечёт за собой увеличение потребления упаковочной продукции, санитарно-гигиенических изделий и других продуктов отрасли. Эксперт отметил также, что сегодня в целлюлозно-бумажной промышленности демонстрирует значительный рост макулатурная ветвь — производство бумаги не из древесины, а из вторсырья.

С интересным докладом выступил представитель УГЛТУ, рассказавший о мировых тенденциях, связанных с появлением лесных плантаций, дающих неограниченные возможности выращивания сырья для ЦБК.

Из высказываний докладчиков было очевидно, что их выводы имеют под собой серьёзную научную основу.

Евгений Глезман, исполнительный директор Группы предприятий «ПЦБК»:

— Когда мы подводили итоги первого дня, уже понимали: цель, которую мы ставили — вывести конференцию на тот уровень, когда она станет самодостаточной, когда к участию в ней будут не привлекать организаторы, а стремиться сами участники, — достигнута.

Мы сегодня ставим перед собой амбициозную цель — добиться того, чтобы Пермский край стал центром новаций в ЦБП для России. У нас для этого имеются все предпосылки: четыре отраслевых предприятия, которые конкурентоспособны, ресурсы, квалифицированные кадры, логистика. И то, что мы за пять лет уже сделали площадку, аналогов которой в отрасли нет, говорит о том, что мы можем успешно решить поставленную задачу.

В ходе одного из круглых столов, посвящённых вопросам подготовки кадров, свою систему обучения специалистов презентовал «Соликамскбумпром». На комбинате проверенная временем схема внутреннего обучения персонала, которая позволяет постоянно совершенствовать профессиональные навыки рабочих. Так, в данный момент непосредственно на предприятии учатся 1000 работников.

Профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев отмечает, что участие в конференции даёт возможность учёным, замкнутым большую часть времени в своих лабораториях, рассказать о своих достижениях, задачах и проблемах, презентовать свои результаты.

Владимир Коротаев, профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ:

— Это площадка для дискуссий, обмена мнениями, знакомства. Любая научная организация, любое высшее учебное заведение этот формат использует постоянно. В последнее время к участию в конференции стали привлекаться и предприятия. У них есть потребность и необходимость в обсуждении разных аспектов производства. Взаимодействие с предприятиями в таком формате — своего рода специфика Пермского политехнического университета. Практически любая научная проблема, которую мы решаем, как правило, привязана к какому-то реальному производству. В этом ценность нашего университета — в том, что мы работаем, как правило, для конкретных производств. Целлюлозно-бумажная промышленность — одна из таких отраслей, с которыми у нашего университета сложились давние добрые отношения. Важно, что появились неравнодушные люди, в том числе представители ЦБК, которые понимают, что наука — это основа развития отрасли, и есть практические результаты. Например, ведущие специалисты Группы предприятий «ПЦБК» выступают в роли преподавателей и ведут практические занятия для студентов электротехнического факультета.

Цель этой конференции — собраться и рассказать о том, какие есть ожидания, какие претензии, какие достижения. Сюда мы привлекаем школьников и дошкольников. Нам хотелось бы, чтобы эти ребята пришли в университет, а предприятиям — чтобы, пройдя через университет, они пришли к ним.

Оба дня конференции отличались насыщенностью и разнообразием. На пленарном заседании участники активно обсуждали стратегию развития лесопромышленного комплекса России вплоть до 2020 года; дискутировали на тему формирования новых подходов к развитию как лесопромышленного комплекса, так и целлюлозно-бумажной промышленности — в Пермском крае и в России в целом; искали решение тех глобальных проблем, которые тормозят сегодня развитие отрасли. Во второй день в актовом зале и аудиториях электротехнического факультета ПНИПУ на дискуссионной площадке встретились специалисты предприятий отрасли, студенты и школьники, чтобы обсудить вопросы экологии, бумажного производства, лесовосстановления.

Евгений Ведерников, начальник отдела лесного хозяйства АО «Соликамскбумпром», модератор круглого стола «Лесопользование Пермского края»:

— Главный плюс этой конференции, по моему мнению, в том, что на одной площадке собираются отраслевые специалисты крупных и средних предприятий, представители власти, науки, без которой сегодня невозможно полноценное развитие предприятия. В этом заинтересованы все. И потому дискуссия идёт не ради дискуссии, а для того, чтобы получить практический результат. Например, сегодня в Пермском крае уже ведутся работы по подготовке рекомендаций для развития лесопромышленной отрасли — их готовит УГЛТУ для всех целлюлозных предприятий региона, и это важное достижение.

Много вопросов, много проблем, которые требуют решения. Приятно, что в ходе экологической секции нам удалось в своём докладе показать, насколько социально ответственное лесопользование ведёт АО «Соликамскбумпром», как сочетаются заготовки древесины и экологически ответственное лесопользование. Но важно и другое: на каждой секции было очень много докладов о тех новшествах, которые в дальнейшем могут быть внедрены на предприятиях лесопромышленной отрасли.

Все участники юбилейной конференции, комментируя её итоги, единодушно подчеркнули: статус мероприятия повышается, значимость растёт, а значит, у конференции большое будущее.

В V Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности» приняли участие более 400 специалистов, учёных, студентов и школьников пяти высших учебных заведений, имеющих компетенции, привлекательные для ЦБП более 25 регионов