«Кукольное» обновление Пермский театр кукол предъявил общественности новое «лицо»

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Пресс-конференция, посвящённая новому фирменному стилю Пермского театра кукол, могла бы стать образцом подобных мероприятий. Здесь было всё: и солидный состав спикеров, и мультимедийная презентация, и артистический перформанс, и хэппенинг с участием всех присутствующих.

История с фирменным стилем театра довольно длинная. Замысел возник более трёх лет назад, когда театром руководил Игорь Тернавский. Тогда многие культурные институции Перми проходили ребрендинг: новым фирменным стилем обзавелись и Театр-Театр, и Театр оперы и балета, и художественная галерея. Их активно консультировал Пермский центр развития дизайна и сотрудничавшая с ним арт-директор Музея современного искусства PЕРММ Наиля Аллахвердиева. Она-то и предложила поработать над «кукольным» стилем молодому пермскому художнику Петру Стабровскому. По словам Аллахвердиевой, это принципиально важно: для других театров «айдентику» разрабатывали столичные дизайнеры.

Стабровский начал с традиционного для многих театров кукол образа — ладони. По словам худрука театра Дмитрия Вихрецкого, многие театры выбирают этот символ, украшая его по-разному: например, в знаменитом театре им. Сергея Образцова на указательный палец ладони-символа надет шарик — кукольная головка. Однако пермский дизайнер пошёл в другую сторону: он создал не просто логотип, а целую систему образов, динамичную, развивающуюся. Образов множество и может быть ещё больше: уже есть человечки, ёжики, лоси, котики, птички, составленные из ладоней, как в домашнем теневом театре. А можно придумать ещё немало подобных фигур — и при этом любая из них будет указывать на Пермский театр кукол благодаря «фирменным» краскам и особенным очертаниям основного элемента — ладони.

Стабровский разработал солидный брендбук, но тут руководство театра сменилось, и новому худруку Александру Янушкевичу стиль не приглянулся: показался слишком детским, ведь Янушкевич ратовал за театр для зрителей любого возраста. А вот Дмитрий Вихрецкий, сменивший Янушкевича, напротив, разработку Стабровского оценил как «игровой, весёлый и модный стиль».

Кроме символа Стабровский предложил и фирменный шрифт — это курсив, который используют в школьных прописях, очень узнаваемый, со множеством ностальгических смысловых оттенков.

Тут очень кстати в театре прошёл капитальный ремонт — самое время для радикального обновления. Вместе с удобными креслами-трансформерами для зрительного зала в театре появилась новая навигация — уже с «фирменной» ладошкой, а капельдинеры, гардеробщицы, администраторы оделись в новые наряды фирменных цветов с логотипами, которые разработала штатный художник театра Мария Гладких.

Чтобы показать, насколько для кукольника важны руки, Вихрецкий предъявил прессе пластический этюд в исполнении студентов группы артистов-кукольников Пермского института культуры. Мини-спектакль был не настолько виртуозным, как в настоящих «ручных» театрах (вроде Театра пластики рук Hand Made из Санкт-Петербурга, который пермяки видели на церемонии вручения Строгановской премии в 2011 году), но всё же очень трогательным. Руки второкурсников прошлись волной, проползли улиточками и улетели бабочками, напоследок сложившись в слово «Пермь».