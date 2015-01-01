1931 | «Ветхая» Пермь

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«Материалы по развитию Пермского района Уральской области в системе УКК» рисуют безрадостную картину быта города в 1931 году.

Сообщается, что протяженность улиц Перми составляет 435 км, из них мощеных — 75. При этом, все они мощены в дореволюционное время они «почти все разрушились. В дождливое время и осенью, особенно в районе города Молотова (Мотовилиха, — прим. ред.), многие улицы непроходимы».

Столовая пермского судостроительного завода. 1931 год

Кроме того,на мощеных улицах проложен трамвай, поэтому все гужевое движение идет на соседних улицах. Из-за плохих дорог не может получить развитие автомобильный и грузовой транспорт. Последний представлен несколькими машинами малой грузоподъемности. Грузы возятся на лошадях. Всего в городе насчитывается около 400 гужевых обозов.

Огромные проблемы с общественным питанием. Всего в Перми их насчитывается 43 столовых. Сообщается, что общественным питанием охвачено 13 % населения.

Еще в 1927 году комиссия Наркомпроса отметила невозможное состояние школ Перми и Молотова: «Помещения настолько устарели, что буквально угрожают обвалом, потолки держатся на временных подставках.» Занятия в школах в Перми 1931 года велись в 3 смены — 16 часов в сутки.

Не меньшие проблемы были с медицинской помощью. Помощь на дому оказывали восемь врачей, а кроме пермской поликлинники построенной в 1923 году, не было ни одной амбулатории для приема больных.

Бараки завода №19. 1931 год

Огромной была детская смертность: детей до года на 100 родившихся в Перми умирало 22,9, в Молотово — 21,5.

В составе всей заболеваемости и причин смертности наибольшее место занимали эпидемические и инфекционные болезни (сейчас — сердечно-сосудистые заболевания — прим. ред.), главным образом брюшной тиф.

Это связано с неудовлетвторительным состоянием водоснабжения и удаления нечистот в Перми и Молотве. Достаточно сказать, что в последнем водопровода и вовсе не было, хотя там проживало до 60 тыс. человек.

Отмечено, что в Перми всего две общественные бани, но «из-за скверного устройства и ветхости они должны быть закрыты».

Жилищный фонд Перми 1931 года состоял из деревянных строений. Они составляли 90,3% всех домов.