Питерская трагедия своими глазами Взрыв в метро Санкт-Петербурга совпал с медиафорумом ОНФ, на котором были и журналисты из Перми

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Вся страна уже знает, что 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Погибли 11 человек, ещё 45 находятся в больницах. Шестеро из них — в тяжёлом состоянии. В эти дни в Санкт-Петербурге проходил ежегодный медиафорум Общероссийского народного фронта.

Фото: Елена Лодыгина

Выяснять, что подвигло террористов взорвать именно в этот день именно эту станцию, будет следствие. Но если сложить все пазлы минувшего события, которые произошли буквально на наших глазах, то картина получится следующей.

Перегон между упомянутыми станциями находится в четырёх остановках от основного места проведения медиафорума — отеля Park Inn, что возле станции «Московская» на Московском проспекте. Синяя ветка, по которой участники форума добирались до гостиницы и обратно, проходит как раз через этот перегон. Поэтому мне сложно отказаться от мысли, что взрыв связан с медиафорумом с участием главы государства.

Время, в которое прогремел взрыв, тоже наводит на размышления. Пресс-конференция лауреатов премии журналистского конкурса ОНФ с президентом России Владимиром Путиным должна была начаться 3 апреля в 12 часов, но началась на час позже. В результате журналисты вышли с неё намного позже и не поехали в метро в ранее предполагаемое время. Ведь 3 апреля был единственным днём, когда участникам форума дали время погулять до вечера, и многие собирались ехать в центр города. Если бы не этот час задержки, медиафорум в Северной столице мог бы закончиться совсем иначе...

Когда прогремел взрыв, пресс-конференция с президентом была в самом разгаре. Предполагалось, что общение с президентом займёт не менее двух часов. Но вдруг Путин, который, видимо, получил какую-то информацию, резко встал с места и направился в сторону выхода.

Фото: Елена Лодыгина

Мы тогда ещё не поняли, что произошло. Паренёк, что сидел слева, успел крикнуть Путину вдогонку: «Привет Лукашенко!» Президент резко остановился и строго его спросил: «От кого? От тебя?!» Потом какое-то время помедлил, затем тяжело вздохнул и сказал: «Хорошо. Передам». И быстро вышел из зала.

А через несколько минут всё узнали уже и мы...

Добравшись до гостиницы и глядя в закрытые окна, за которыми были видны разрывающие небо вертолёты, гудящие пожарные машины и скорые, мы пытались первое время осознать происходящее. Затем начались звонки. Телефон буквально разрывался. Звонили отовсюду и все сразу.

Мне было страшно не от того, что я в опасности, а от того, что всё это возможно, всё это случилось рядом и неспроста. Я не могла объяснить, где я нахожусь, потом хотела казаться беззаботной и весёлой, но смех не шёл — душили слёзы.

Несколько десятков человек. Ещё недавно они ехали каждый по своим делам и были далеки от политики, войны, но уже вчера они стали частью этой страшной петербургской истории.

К сожалению, частью этой истории вчера по роковой случайности стали и мы.

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