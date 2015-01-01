«Все возможно только при совместной работе»

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27 марта общероссийская общественная организация «Опора России» подписала соглашение о сотрудничестве с Пермским краем в лице главы региона Максима Решетникова и с Законодательным cобранием Пермского края. Оно предусматривает совместные действия по совершенствованию правовой базы, созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с органами власти.

Перед подписанием соглашения представители «Опоры России» вместе с Максимом Решетниковым, председателем ЗC Валерием Сухих и предпринимателями приняли участие в совещании о развитии малого и среднего бизнеса. Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что это — знаковое событие. «По инициативе Максима Решетникова были приглашены лидеры организации, приехали люди из регионов России. С руководителем Пермского края «Опора России» взаимодействовала и во время его работы в правительстве Москвы. Там была выстроена очень хорошая система развития малого бизнеса», — отметил Калинин.

Максим Решетников заверил участников, что для региона эта сфера — одна из приоритетных. По его данным, здесь занят каждый третий житель Прикамья, а в прошлом году край получил почти 6 млрд руб. налогов от специальных режимов налогообложения. «Сейчас нужно создать систему лифтов, при которой малый бизнес становился бы средним, а средний — крупным», — обозначил задачу глава Пермского края. Успешными практиками по улучшению условий для бизнес-среды поделились представители «Опоры России» из Ульяновской и Тюменской областей. Интерес участников вызвал доклад председателя тюменского регионального отделения, вице-президента организации Эдуарда Омарова. Он рассказал о двух аспектах. Первый — проведение ежегодного рейтинга результатов работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Если учитывать, что в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ за прошлый год Тюменская область стала пятой, поднявшись на 10 позиций, это работает.

Второй аспект — работа с молодыми предпринимателями: при поддержке «Опоры России» создана «Ярмарка инвестиций», где встречаются бизнесмены от 18 до 35 лет, которые прошли обучение и подготовили проекты. В прошлом году участники ярмарки посмотрели более 700 проектов.

Эта практика показалась применимой в Пермском крае Роману Водянову, депутату ЗС Пермского края и председателю регионального отделения «Опоры России». По его мнению, на сегодня самая продуктивная оценка деятельности власти — оценка работы предпринимателей. По итогам прошлого года Пермский край был отмечен как регион с положительной динамикой и в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ поднялся с 56‑го на 30‑е место. В будущем, по мнению Водянова, Пермскому краю стоит уделить внимание созданию положительного образа предпринимателя, развитию механизмов тайного покупателя для получения госуслуг и заняться вопросом определения правового статуса самозанятости граждан. Сейчас, по его словам, количество самозанятых людей в России составляет около 15 млн. Для них определение правового статуса может стать возможностью открыто рекламировать свои услуги, привлекать кредиты, получать трудовой стаж. «Однако эта работа по выведению из тени частников должна быть проделана очень осторожно», — добавил Роман Водянов.

После совещания участники подвели итоги. И Максим Решетников, и Валерий Сухих пообещали оказывать общественной организации поддержку, воплотить в жизнь намеченные на совещании проекты. Шанс проверить обещания на деле представится скоро, Роман Водянов планирует в ближайшее время рассмотреть возможности расширения списка самозанятых совместно с главой региона и Законодательным cобранием.