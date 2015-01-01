Пермь и Пермский округ Уральской области

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3 ноября 1923 года Пермская губерния была упразднена и в результате новой административной реформы появился Пермский округ с центром в городе Пермь. В него вошли районы: Мотовилихинский, Лысьвенский, Чусовской, Сергинский, Юговской, Ленинский, Добрянский, Ильинский, Нердвинский, Сивинский, Красно-Верещагинский, Карагайский, Очерский, Нытвенский, Оханский, Култаевский, Частинский, Черновский и Осинский.

В Пермском округе проживало 600 тыс.человек.

С 1917 года это была уже вторая администратино-территориальная реформа: во время первой, летом 1919 года, из состава Пермской губернии выделилась Екатеринбургская губерния. На этом власти не остановились и подвергли бывшую Пермскую губернию новому раздроблению: на ее территории, кроме Пермского, были созданы еще Верхне-Камский, Сарапульский и Кунгурский округи.

К районированию готовлиись почти год и проходило оно бурно. Профессор Пермского университета Генкель, входящий в комиссию по районированию, писал репортажи с заседаний, как с футбольного матча: «сначала все проходит гладко и пермяки, скрепя сердце, идут на это харакири. Но вдруг, для всех неожиданно, в феврале выплывает новый проект — устроить новый округ Кунгурский и отдать ему Кунгурский и Красноуфимский уезды. Тут уж пермяки не выдержали и что всего интереснее возроптали сами кунгуряки: не хотим де быть столицею округа когда в 90 верстах от нас Пермь. (…) но стоило уехать представителям Перми и вопрос вернулся в первоначальную стадию (…)».

Бурное недовольство пермяков выразил профессор Пермского университета Павел Богословский: «Пермь, имеющее за собой 200- летнее существование в качестве крупного промышленно-экономического и культурного центра, созданный благоприятными природными фаткорами, никак не может сойти на положение небольшого окружного пункта вроде Оханска, Алапаевска и т.д. Необходимо переоценить значение Перми»

»Чем же вызвано было это решение?», — спрашивает профессор Пермского университета Генкель в журнале «Экономика» за 1923 год. И сам же отвечает: «Один из уважаемых и старых членов совещания выразил общее мнение так: «нельзя давать усиливаться Перми, а то она опять голову подымет и начнет с нами тягаться. Округ так округ, а не губерния!»

Экономика на новые административные решения отвечала галопирующей инфляцией: в Перми цены с 1 октября по 1 ноября 1923 годы выросли в два раза, а дрова даже в три. Рост цен с 1 ноября по 1 декабря составил уже 240%, в том числе мясо за месяц выросло в цене в 4,3 раза.