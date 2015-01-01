1922 | В Перми открылась первая детская клиника

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Историю педиатрии в Пермском крае принято считать от первой лекции по детским болезням, которую студентам 4 курса медицинского факультета прочитал Павел Пичугин (1876-1954), приват-доцент из Казани перешедший на работу в Пермский универститет. Произошло это 23 февраля 1920 года.

До революции Пермская губерния была печально известна огромной детской смертностью. Так, по данным на 1912 год в Перми до 1 года на 100 родившихся умирало 42, 1 человек, что превышало средние показатели по стране на 15,2 процента. Особо неблагоприятной была ситуация в Кунгруском уезде, где этот показатель редко опускался ниже 60 процентов.

Более того, по статистике, до возраста пяти лет в Пермской губернии доживало чуть менее 25 процентов, то есть только каждый четвертый родившийся ребенок. Поэтому дореволюционные врачи характеризуя детскую смертность в регионе, употребляли слово «ужасная», а ситуацию характеризовали как вопиющую.

Клинику детских болезней решено было устроить в бывшем Нассоновском женского начального училища по адресу ул.25 Октября, 42.

5 февраля 1922 года клиника, рассчитанная на 30 коек, была открыта. По заключению наркомата здравоохранения она была одним из лучших медицинских учреждений своего времени.

В то время наибольшую проблему составляли инфекционные детские заболевания: смертность от скарлатины, эпидемия которой прошла по СССР в 1924 году, составляла от 5 до 15%. В Перми этот показатель составил 7,8%.

Еще больше была смертность от дифтерии: по данным профессора Пичугина, которые он опубликовал в одном из первых в стране учебников по педиатрии «Записки по детским болезням» (Пермь,1926), в Перми в 1924 году детей до 10 лет болело 11 человек, из них умерло 7, то есть 63,6%.

В 2002 году городской детской клинической больнице №9 (преемницей клиники детских болезней) присвоено имя Павла Пичугина.