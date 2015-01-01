Тарифам предписана «прозрачность» Недоработка регулятора привела к необходимости пересмотра в Прикамье утверждённых тарифных решений

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы констатировала: «В пермском регуляторе был бардак». Именно такими словами охарактеризовал итоги проверки антимонопольным ведомством деятельности Региональной службы по тарифам руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин. Сейчас расчёт тарифов придётся проделать заново, чтобы устранить возможные ошибки и пресечь сознательно допущенные нарушения законодательства.

Федеральная антимонопольная служба начала проверку Региональной службы по тарифам (РСТ) месяц назад на основании обращения общественных организаций, которые представляют в Прикамье интересы потребителей коммунальных ресурсов (прежде всего тепла и электрической энергии). Дмитрий Махонин подчеркнул, что это не эксклюзивное событие: подобные проверки проводятся и в других российских регионах. В частности, параллельно такая работа идёт в Тюменской области, а в ряде субъектов Федерации она уже завершена.

Комиссия, которая состояла из представителей ряда профильных управлений ФАС, а также Пермского УФАС России, проинспектировала документы, которыми обязана располагать РСТ при утверждении тарифов для тех или иных организаций. Руководители ведомства подчёркивают, что проверялся именно регулятор, а не компании, для которых эти тарифы устанавливались.

На основании акта, который был составлен по итогам работы комиссии, глава Управления ФАС перечислил основные нарушения, которых оказалось немало. Одно из самых главных, по его мнению, это отсутствие прозрачности в самом процессе регулирования. Комиссия сделала такие выводы на основании документов ряда инфраструктурных организаций Прикамья.

В теплосетевом комплексе рассматривалась документация пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», «Березниковской сетевой компании», а также компании «Инвестспецпром» (Чайковский). Вскрытые нарушения оказались практически идентичными. Они связаны с отсутствием на предприятиях учетной политики.

Например, в Пермском филиале «Т Плюс» не было зафиксировано разделения затрат по регулируемым и не регулируемым видам деятельности. В такой ситуации, по мнению представителей ФАС, сложно определить прозрачность тех или иных цифр, которые учитывались по конкретному виду регулируемой деятельности.

В статье, касающейся фонда оплаты труда, комиссия установила наличие двойного учета затрат по двум видам регулируемой деятельности. А поскольку численность на предприятии достаточно большая, то сумма получилась внушительной.

Есть целый ряд статей, затраты на которые не подтверждены документально. А статья «услуги банков» с одобрения регулятора была превышена в 32 раза относительно суммы, фактически подтверждённой компанией.

В ООО «ПСК» расчёты операционных расходов были проведены с нарушением законодательства, в статье «амортизация» документами оказался не подтверждён ввод новых объектов. Кроме того, в тариф был включён завышенный процент по налогам на имущество. Плата за поставляемое тепло в тарифных планах была не обоснована, не подтверждены документально сомнительные долги. И это лишь часть вопросов, ответы на которые комиссия намерена получить.

В «Березниковской сетевой компании» нарушения касаются добровольного страхования, аренды, расходов по сомнительным долгам.

«Инвестспецпром» (Чайковский) недостаточно обосновал фонд оплаты труда, договор аренды не содержит расчёта арендных платежей, а амортизационные отчисления не имеют экономического обоснования.

То есть, как отмечают антимонопольщики, РСТ при принятии решений либо не запрашивала все необходимые документы для утверждения обоснованного тарифа, либо просто не представила их комиссии.

Аналогичная ситуация сложилась и в сфере энергетики. В пермском филиале «МРСК Урала» зафиксированы случаи включения расходов на электроэнергию и тепловую энергию в состав неподконтрольных расходов, что является неправомерным. В тариф были также необоснованно включены расходы на межевание в размере 114 млн руб. Незаконно учтена в тарифах арендная плата на сумму 230 млн руб. (речь идёт об аренде объектов генерации у ПАО «Уралкалий»).

В тариф также были включены потери в сетях сверх установленных объёмов (вместо 11,5% значилось 11,64%). Причём, как отметил Дмитрий Махонин, замечания УФАС были энергетиками проигнорированы.

В 10 территориальных сетевых компаниях, по мнению антимонопольщиков, «вообще всё плохо». Ряд договоров аренды электросетевого имущества являются фиктивными, заключены на срок меньше положенного по тарифному регулированию. Не подтверждены документально вообще какие-либо ремонты, не проанализирована хозяйственная деятельность, нет штатных расписаний, нет инвестиционной программы.

По словам представителя ФАС, были выявлены также полумошеннические действия, связанные с приобретением в нарушение действующего законодательства электроэнергии, установлена аффилированность нескольких организаций «высокопоставленным должностным лицам в правительстве Пермского края». «Эти материалы будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования», — пообещал Дмитрий Махонин.

«К сожалению, региональная служба по тарифам как в течение 2016 года, так и в первые месяцы 2017 года не сотрудничает с нашим территориальным управлением. Между тем законодательство требует обеспечивать участие УФАС в принятии тарифов. В настоящее время мы выявили порядка восьми признаков нарушений на стадии принятия тарифных решений», — сетует и. о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев. По поводу пяти таких случаев уже выданы предупреждения.

«Мы можем констатировать, что в пермском регуляторе был бардак в части получения документов от контролируемых организаций и в части обеспечения их сохранности. Возможно, при новом рассмотрении этих дел документы будут комиссии представлены. Но сегодня зафиксировано, что регулятор их куда-то дел. Более того, какие-то дела после судов были просто уничтожены. Зачем, когда вся общественность бурлила?» — задаёт риторический вопрос представитель ФАС.

Но признает, что это проблема всей России, а не только Пермского края. Самая главная проблема в этой ситуации то, что потребители не понимают, за что платят. Может быть, в каких-то случаях тарифы обоснованы, но веры в это нет. Поскольку процесс их принятия закрыт до такой степени, что даже ФАС не всегда может получить подтверждающие документы.

По словам Антона Удальева, в Пермском крае такой совет начнёт действовать уже с апреля этого года. А Дмитрий Махонин предупредил, что ФАС уже запросила у дочерней компании «Газпром» тарифы для распределительных сетей в части их пересмотра. И следующий шаг антимонопольщиков в Пермском крае — пересмотр тарифов на газ.

Организации, названные в акте проверки, отреагировали оперативно. Так, директор по экономике и тепловым узлам «Т Плюс» Александр Вилесов, комментируя проверку тарифов Прикамья инспекцией ФАС, отметил, что «Т Плюс» при формировании тарифных заявок предоставляла все экономически обосновывающие документы, а свои обязательства, предусмотренные тарифом, компания выполнит в полном объёме: «Мы заинтересованы в прозрачности и корректности тарифных решений, от которых зависят наши инвестиции и ремонты, а также отношение добросовестных потребителей. Исходя из этого, компания всегда предоставляет полный комплекс необходимых документов в РСТ».

«Мы хотим довести работу до конца»

Дмитрий Махонин

Дмитрий Махонин, руководитель Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:

— В соответствии с действующим законодательством проверяемое лицо имеет право высказать свои возражения, которые должны быть представлены в течение двух недель. Мы допускаем, что могли ошибиться, поэтому не можем говорить о 100%-ной уверенности в цифрах, которые легли в акт. Но основные положения и базовые принципы, которые были выявлены при анализе нарушений, имеют место.

После предоставления регулятором соответствующих пояснений будет принято решение о рассмотрении каждого тарифного дела ещё раз на комиссии ФАС в Москве с заслушиванием организаций, которым были тарифы установлены. И в отношении каждой организации будет принято конкретное тарифное решение.

Мы не хотим, чтобы наша проверка закончилась так, как проверка КПС Пермского края. Тогда прозвучал ряд громких заявлений, а потом депутаты (по совместительству работники регулируемых организаций) надавили на председателя КСП, и тот сдался. Получился холостой выстрел. Мы хотим довести работу до конца, вникнув в каждую цифру и каждый расчёт. И пересчитать тариф. Это не означает, что тариф должен быть в разы снижен. Он должен быть экономически обоснован, прозрачен и утверждён в соответствии с законодательством.

Мы считаем, что тарифные решения должны приниматься с участием потребителей. Говорят, что они «неграмотные». Но поверьте, разберутся.

Мы хотим выстроить в стране такую систему, чтобы не затыкать дыры по регионам, чтобы решения принимались с участием совета потребителей. Люди должны видеть цифры, потому что они платят.