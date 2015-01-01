Замкнутый круг Представители бизнеса на площадке Пермской ТПП обсудили меры по защите своих интересов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Совет Пермской торгово-промышленной палаты заслушал информацию «о мерах защиты предпринимателей и взаимодействии с контрольно-надзорными органами». Обмен мнениями оставил двойственное впечатление: бизнес-сообщество и его защитники осознают, что система работает не в том направлении, в котором бы хотелось. Но как остановить эту «машину», пока не знает никто.

Фото: Пермская ТПП

Тон разговору задал и. о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальёв, рассказав, с какими вопросами чаще всего в ведомство обращаются предприниматели.

«Бизнес-сообщество жалуется на проблемы, которые возникают, в частности, при подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций. Честно говоря, я удивлён: проблемы должны иметь отражение в жалобах, которые поступают в УФАС. Но за весь 2016 год от хозяйствующих субъектов поступило лишь шесть жалоб на действия сетевых организаций, связанных со спорами о подключении к сетям и заключении договоров», — высказал недоумение представитель ФАС.

Он пояснил, что если споры, возникающие при подключении к сетям, не решаются путём договоров с сетевыми организациями, необходимо обращаться с жалобами в антимонопольную службу. И только в этом случае можно будет говорить, что у бизнес-сообщества «есть вопросы». Иначе претензии воспринимаются как голословные, не подтверждённые фактами.

По словам представителя ведомства, с 2016 года в действующее законодательство введена статья о том, что антимонопольные органы должны рассматривать жалобы в семидневный срок, если они связаны с действиями субъектов естественных монополий, организаций или органов власти в части подключения к сетям.

«За весь 2016 год УФАС получило только одну жалобу на действия одной из теплоснабжающих организаций, и в рамках семидневного её рассмотрения теплоснабжающая организация самостоятельно устранила все нарушения, которые могли быть выявлены. Такой порядок помогает хозяйствующим субъектам в короткие сроки устранить причины, ведущие к нарушению прав», — пояснил Антон Удальёв, выражая сожаление, что бизнес не использует надлежащим образом своё право на обращение в антимонопольную службу в рамках закона о защите конкуренции.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов представил свой взгляд на проблему защиты предпринимателей при взаимодействии с контрольно-надзорными органами.

В 2016 году аппарат уполномоченного получил 404 жалобы. Больше всего обращений касалось избыточного числа проверок предпринимателей и высоких штрафов. В прошлом году в адрес уполномоченного было направлено 26 жалоб на контрольно-надзорную деятельность, что составляет 24% от общего количества обращений. Это высокая цифра, которая говорит о том, что тема переместилась с третьего на первое место в рейтинге системных проблем предпринимательства. И это при том, что статистика свидетельствует об общем снижении числа проверок.

«Почему бизнес не соглашается, что число проверок снижается? Если к административной ответственности в 2015 году было привлечено на 44% больше предпринимателей, чем в 2014, а в 2016 году ещё на 14% больше, а по внеплановым проверкам рост вообще составил 69% (в прошлом году), то говорить о реальном улучшении ситуации не приходится», — поясняет омбудсмен.

Вячеслав Белов уверен, что налицо тенденция роста контрольно-надзорных мероприятий со стороны региональных органов контроля. И это, по его мнению, опасно. «Федералы действительно снизили количество плановых и внеплановых проверок. У нас же практически на 10% вырос в 2016 году региональный контроль по количеству дел», — сожалеет уполномоченный.

Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— «Машина» работает: жалобы от граждан, обязательный выход на проверку, поиск формального или неформального нарушения, боязнь того, что если это нарушение не зафиксировать и виновного не наказать, а граждане снова пожалуются, возникнет риск уголовной ответственности за непринятие мер. И вот эта конструкция, как заведенная машина, молотит без остановки. У нас в ежегодном докладе есть конкретные предложения, что надо поменять в связи с этим на федеральном уровне. Должна быть сформирована такая позиция контрольно-надзорных органов, чтобы они не оказывались инструментом разборок между гражданами и бизнесом, бизнесом и бизнесом, гражданами и гражданами.

Чтобы добавить в довольно унылую картину долю оптимизма, докладчик сообщил о появлении инструментов защиты. Так, с 1 января 2017 года произошли серьёзные изменения в сфере взаимодействия контрольно-надзорных органов с контролируемыми предпринимателями. Теперь перед принятием различных мер к провинившимся от контрольно-надзорных органов потребуют проведения профилактики — по принципу «сначала расскажите, как надо делать, а потом наказывайте». Появилась также такая форма профилактической работы, как предостережение. Дана возможность не привлекать предпринимателей сразу к административному штрафу, а выносить сначала предупреждение.

Фото: Пермская ТПП

Должен порадовать бизнес также запрет на требование предоставлять документы до начала проверки, не говоря уже об ещё одной новации: контрольно-надзорные органы обязали устанавливать автора жалоб (чтобы ликвидировать так называемый потребительский терроризм).

Дело в том, что государственные органы обязаны выходить с проверкой на каждое обращение. До последнего времени они должны были это делать и при получении анонимок. Сейчас законодательство предполагает идентификацию жалобщиков, даже если жалоба подаётся в электронном виде через сайты государственных ведомств.

Не менее важный момент связан с использованием устаревшей нормативной базы. Как пояснил Вячеслав Белов, до сих пор контрольно-надзорные органы активно используют документы СССР и РСФСР, устанавливающие нормы и правила. С 1 июля 2017 года будет запрещено проверять выполнение требований этих нормативных документов. А также документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством РФ.

По словам Вячеслава Белова, институт уполномоченного предлагает «дорожную карту» для совершенствования контрольно-надзорной деятельности, а на федеральном уровне рассматривается кардинальное изменение подходов к ней.

«Создаётся система, которая реагирует только на жалобы»

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Мы подготовим предложение для руководства региона о возобновлении работы постоянно действующего совета, который, по сути, даст возможность бизнесу, ресурсоснабжающим предприятиям и представителям естественных монополий выявлять проблемные области и открыто их обсуждать. Такой совет пять лет назад точно действовал. Потом он был переформатирован, создан вновь, после чего провёл только одно заседание. Сегодня такой целевой площадки нет. И реанимировать её — значит начать решать целый ряд проблем, из-за которых страдает бизнес.

Нам надо выносить проблемные вопросы на качественно иной уровень. Сегодняшняя позиция и контролирующих ведомств, и правозащитников звучит так: «Вы нам жалуйтесь, тогда мы будем принимать меры». Это меня несколько настораживает. Должны происходить системные изменения. Должна складываться ситуация, в которой у бизнеса не возникала бы потребность жаловаться. Но сейчас всё наоборот: создаётся система, которая реагирует только на жалобы.

Более того, мы иногда получаем ситуацию, когда жалобы работают не во благо, а во вред самой системе. Ситуация, которую озвучил уполномоченный по правам предпринимателей, действительно критична. На сегодняшний день все органы в обязательном порядке по каждой жалобе должны принимать меры. И с учётом того, что среди нашего населения есть записные жалобщики, которые делают это по призванию (как говорил известный литературный герой Портос: «Я дерусь, потому что я дерусь»), а государственные органы должны на этом основании принимать решение с обязательным наказанием кого-нибудь, вся эта система действует не на разрешение ситуации, а на её ухудшение. Моя неудовлетворенность сегодняшними докладами связана именно с этим. Нужно попытаться найти способы вырваться из замкнутого круга.

Да, решения нет на поверхности, но это не означает, что его не надо искать. До тех пор, пока мы его не нашли и радуемся схеме «пожалуюсь — среагируют», позитивных изменений ждать не приходится. Надо менять мышление. И, наверное, первый шаг к решению проблемы — это чётко её сформулировать. Чем точнее, тем лучше.