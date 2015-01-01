Неземной свет Пермский театр кукол представил одну за другой две премьеры

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По словам художественного руководителя Пермского театра кукол Дмитрия Вихрецкого, театр старается жить так, чтобы каждую неделю давать повод для обсуждений. В самом деле: плотность событий в «куклах» такова, что приходится несколько информационных поводов объединять в один материал.

«Меня зовут Лёк»

«Меня зовут Лёк» — «привет» от бывшего художественного руководителя театра Александра Янушкевича, нежнейший, добрейший и прекраснейший. Всё-таки Янушкевич — не просто профессионал-кукольник, но ещё и Художник — с самой что ни на есть большой буквы.

Спектакль для малышей — от трёх лет — погружает зрителей в волшебный, сказочный мир. На сцене малого зала театра — «страна дремучих трав»: одуванчики двухметрового роста, гигантские линзы капель росы... Всё это сияет неземными цветами — буквально сияет, светится; недаром в программке кроме имён постоянных соавторов Янушкевича — художника Татьяны Нерсисян и композитора Александра Литвиновского — значатся ещё имена неведомых театру специалистов: светооператор — Игорь Пересадин, специалист по электрификации кукол и декораций — Юрий Детельс.

Словно в сказку входит в летний мир природы героиня спектакля, девочка, которую играют по очереди Кристина Цуркан и Анастасия Кузнецова. Как и в прочих спектаклях Янушкевича, актриса здесь не прячется за ширму и не делает вид, что «куклы могут сами говорить». Нет, режиссёр понимает, что суть кукольного театра — игра, детская игра в куклы, вот и героиня одновременно общается с насекомыми и играет в них. Никаких проволочек, перчаток и прочих ухищрений: надо передвинуть улиточку — берёт и переставляет; надо изменить выражение «лица» мотылька — руками поворачивает глазки, расправляет усики. Удивительно, но волшебный эффект от этого не теряется — куклы оживают, как это и должно быть в настоящей самозабвенной игре.

При всём этом «Меня зовут Лёк» — спектакль, интересный далеко не только малышам. Взрослые выходят совершенно очарованные: пространство, созданное Янушкевичем и его художниками, — это произведение искусства, говоря современным языком — арт-объект, большой, современный, стильный, полный неожиданных эстетических решений. Это особая атмосфера, и недаром перед началом премьеры Дмитрий Вихрецкий самолично вышел перед залом и очень убедительно попросил не пользоваться телефонами, дабы не разрушать сказку.

Следом за «Лёком» «куклы» представили спектакль из «обязательной» программы детского театра — «Сказки Пушкина». В двух небольших отделениях инсценированы «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Замысел у постановщика Вадима Смирнова был замечательный: на сцене — три Арины Родионовны, живые актрисы, и один Пушкин — перчаточная кукла; действие в жанре скоморошины, с шуточками, танцами и музыкой. Актёры справились блестяще, Пушкин говорит голосом Андрея Тетюрина, что само по себе — гарантия успеха. Но после полного креатива и передовой эстетики спектакля Янушкевича «Сказки Пушкина» разочаровывают, прежде всего из-за внешнего облика героев и кукол: всё слишком пёстрое и в то же время слишком обычное.

Всё же «Сказки Пушкина» — это успех, потому что те, кому спектакль предназначен, младшие школьники, смотрят его с удовольствием и очень смеются.

Не успели остыть впечатления от двух свежих «кукольных» премьер, как театр анонсировал следующую: 31 марта будет представлен спектакль для взрослых «Говорит Ленинград» по мотивам документальной прозы Ольги Берггольц.