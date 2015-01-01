Север и молодёжь Фестиваль NordFest завершился концертом произведений начинающих композиторов Перми

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Слово «молодой» для этого случая недостаточно молодо: речь идёт именно о начинающих; достаточно сказать, что среди авторов прозвучавших на концерте произведений есть 11-классница. При этом все пять юных композиторов, представленных публике 23 марта, уже могут считаться профессионалами: они не только способны сочинить мелодию, но и прекрасно понимают, что такое жанр и формат музыкального произведения.

Владислав Михайлов и Эрика Шакирова

Концерт Green Music Art завершал программу III Международного фестиваля искусства северных стран NordFest — амбициозного проекта Пермского института культуры, который «вписывает» пермское искусство в широкий культурно-географический контекст. В нынешнем году фестиваль бы поскромнее, чем раньше: не было, например, выставок. Главным направлением, как и в целом в работе вуза, была избрана музыка. В качестве гостей прибыли музыканты из Финляндии: декан департамента культуры университета Novia Сорен Лиллкунг (вокал) и преподаватель университета прикладных наук Centria Улла Ройко-Йокела (фортепиано), которые участвовали в концерте в честь открытия фестиваля и дали мастер-классы.

В организации события принимал участие председатель Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков, который не был бы собой, если бы не посвятил часть фестивальных мероприятий современной музыке. Пермяки получили драгоценную возможность посмотреть суперавангардный оперный цикл «Сверлийцы» (правда, на видео), а музыка начинающих прозвучала сразу после этого.

Здесь не было авангарда. В целом самая юная композиторская поросль ориентируется на стандарты ХХ века. Это, впрочем, ничего не говорит о том, какими будут их зрелые произведения: всё, что прозвучало на концерте с выразительным «зелёным» названием, — произведения ещё ученические.

Составляя программу вечера, Игорь Машуков аккуратно расставил «реперные точки» — произведения классиков современной музыки (мировой и пермской), которые стали не только ориентирами для оценки работы молодых талантов, но и поводом продемонстрировать таланты другого оттенка «зелени» — молодых исполнителей-инструменталистов, специализирующихся на современной музыке. Начали с фортепианных пьес Онеггера, которые исполнил серьёзный и старательный Максим Сон, а завершился концерт духовной музыкой пермяка Василия Куликова — всё же на дворе Великий пост, скоро Пасха.

Владлена Савчук. Ноты перелистывает Игорь Машуков

Василий Куликов умеет на редкость гармонично сочетать духовную традицию с острым, почти авангардным звучанием. В «Распятии и вознесении Иисуса Христа», исполненном на скрипке и фортепиано сёстрами Натальей и Екатериной Васёвыми, на долю старшей выпало сложнейшее скрипичное соло, написанное для особо виртуозных исполнителей. Как раз в этот момент в фойе института культуры, как раз перед входом в Колонный зал, где шёл концерт, начался весьма громкий гомон, но скрипачка не смутилась и доиграла пронзительный пассаж. Она же исполняла и «Листок из дневника» Никиты Широкова — хорошо известную пермским меломанам лирическую миниатюру.

Между этими образцами профессионального композиторского творчества расположились произведения студентов Елизаветы Шихвинцевой, Владислава Михайлова, Владлены Савчук, Артёма Тетерина и Максима Коромыслова. Все они, учась на различных инструментальных специальностях, одновременно занимаются композицией у Игоря Машукова.

Самая младшая — школьница Владлена Савчук — девушка на удивление упорная, с сильным и импульсивным характером. Экспрессивную фортепианную пьесу «Ведьмочка» она, видимо, о себе писала. Вообще, молодые композиторы — это личности. Яркая индивидуальность видна и в Сонатине для скрипки и фортепиано Владислава Михайлова, и в Impossible Tango Артёма Тетерина. Танго весьма жёсткое, мужское.

Несколько особняком — Максим Коромыслов, сочиняющий песенную музыку. К сожалению, его творчество невозможно было оценить по достоинству: два небольших романсовых цикла на стихи русских поэтов начала ХХ века певица исполнила из рук вон плохо. Лишь с большим напряжением фантазии можно было понять, что жанр романса автор в целом понимает.

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