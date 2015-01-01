ОСАГО в натуре Правозащитники не видят в новом законе серьёзных рисков для автовладельцев

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Автовладельцев ждёт кардинальное изменение системы ОСАГО. Принятый в третьем чтении законопроект устанавливает приоритет натурального возмещения ущерба. Но этот закон не будет иметь обратной силы и будет распространяться только на новые договоры. Предполагается, что эта мера позволит ослабить напряжение на рынке ОСАГО, вызванное деятельностью автоюристов (юристов, специализирующихся на автомобильной тематике, в том числе на требовании адекватных компенсаций от страховых компаний при ДТП).

Фото: Константин Долгановский

Без вариантов

По итогам 2016 года убыточность ОСАГО в среднем по стране составила 74%, хотя ещё год назад была равна 57%. При этом в 14 регионах в прошлом году она превысила 100%, ещё в 12 находилась в промежутке от 80 до 100%. Такую динамику и участники рынка, и правозащитники связывают с недобросовестными действиями автоюристов.

Ситуация в Пермском крае одна из самых благополучных: сумма выплат по ОСАГО составила лишь 53% от объёма собранных премий и колеблется в пределах 45—55% уже несколько лет.

Попытки ограничения деятельности автоюристов предпринимались и ранее, однако они оказались неэффективными: убыточность ОСАГО продолжала расти.

К концу 2016 года ситуация на рынке ОСАГО накалилась до предела. Достаточным свидетельством этого стал уход с рынка нескольких крупных игроков — страховой группы «Уралсиб» и «Альянса», а «ВТБ Страхование» решило добровольно отказаться от лицензии на этот вид страхования. В «Уралсибе» своё решение объясняют в основном соображениями финансового характера: «Такое решение было принято в связи с тем, что в 2015 году на моторный портфель пришлось две трети всего убытка компании. При этом в 2016 году ситуация на рынке «автогражданки» продолжила усугубляться: росла убыточность этого вида страхования, увеличился уровень мошенничества, что сделало работу на этом рынке нерентабельной для компании».

«ВТБ Страхование» не планирует отказываться от работы в сегменте КАСКО, а основной причиной отказа от лицензии на ОСАГО в компании называют сохранение неопределённости на рынке обязательной «автогражданки».

Неверно думать, что проблема убыточности ОСАГО ложилась только на страховщиков. Все без исключения автовладельцы почувствовали её на себе, когда повышались тарифы по ОСАГО. А те из них, кому «повезло» жить в регионах с наибольшей убыточностью ОСАГО, столкнулись с невозможностью купить полис — так страховщики защищали себя от финансовых потерь.

В этой ситуации натуральное возмещение убытка оказалось инструментом, способным снизить остроту ситуации, не прибегая к очередному пересмотру тарифов.

Пан или пропал

Несмотря на то что законопроект называют лоббистским, принятым в интересах страховых компаний, сами страховщики ожидают дальнейшего роста убыточности ОСАГО. «С учётом того, что при ремонте будут использоваться новые детали, а также того, что на СТОА чаще будут обнаруживаться скрытые дефекты, мы ожидаем роста убыточности», — говорит Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах». Суммарный прирост выплат составит не менее 30% — таковы оценки СК «МАКС».

Вместе с тем страховщики надеются сэкономить на судебных издержках. Денежные выплаты делали возможными спекуляции автоюристов, теперь же их «бизнес» будет в значительной степени свёрнут, надеются страховщики.

По словам Сергея Смирнова, редактора журнала «За рулём», в 2016 году объём выплат по суду составил около 26 млрд руб., из которых только половина — страховая часть, а остальное — нестраховые расходы, в основном отсуженные автоюристами.

Кроме того, страховщики надеются на то, что в будущем удастся снизить убыточность ОСАГО. «Сегодня в поправках прописан ремонт с использованием новых деталей. Но мы надеемся на продолжение дискуссии с целью приближения к европейской практике, где используется понятие «качественной» детали», — говорит Виталий Княгиничев.

Впрочем, определённая доля возмещений по-прежнему будет выплачиваться в денежной форме. Одни страховщики оценивают её в 20%, другие считают, что она не будет ниже 35%. В СК «МАКС» говорят, что эта доля будет формироваться из страховых событий, когда произошла гибель транспортного средства, если превышен лимит стоимости ремонта в 400 тыс. руб., в случае гибели потерпевшего или причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, возмещение в денежной форме будет осуществляться по договорённости сторон, если страховщик не может организовать восстановление повреждённого имущества на СТОА.

Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, полагает, что в первую очередь от этого законопроекта выиграют крупные и средние авторемонтные предприятия — именно они получат дополнительный портфель заказов на восстановительный ремонт. В выигрыше будут и страховщики — в основном за счёт вытеснения с рынка автоюристов, которые вместе с автомастерами и «гаражными» мастерскими понесут наибольшие потери.

Впрочем, Денис Макаров, руководитель управления андеррайтинга обязательных видов компании «АльфаСтрахование», полагает, что рост убыточности после введения натурального возмещения может спровоцировать дальнейшее сокращение количества игроков на рынке.

Что касается автовладельцев, то одна их часть окажется в выигрыше, другая — в проигрыше. К последним относятся автолюбители «с руками», которые могли, получив деньги, самостоятельно отремонтировать машину, и автолюбители «со связями» среди хороших мастеров. С другой стороны, те автолюбители, которые не знают, как чинить автомобиль и к кому обратиться, могут оказаться выигрыше, поскольку ремонт по минимальным стандартам с новыми запчастями им гарантирован законом.

Весь вопрос в СТО

В изложении СК «МАКС» процедура возмещения ущерба будет выглядеть так. Страховщик будет выдавать направление на СТОА. После этого потерпевший обращается на СТОА в соответствии с направлением, СТОА производит согласование со страховщиком объёма ремонта и производит ремонт. Таким образом, потерпевший получает восстановленный автомобиль, а страховщик производит взаиморасчёты со СТОА. Предполагается, что сервис будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнёров. Существует возможность отремонтировать машину на СТО, с которой у страховщика нет договора, но только по письменному согласованию со страховой компанией.

Дмитрий Гаскаров, директор Пермского филиала СК «Ренессанс Страхование», называет следующие критерии отбора СТО: срок ремонта не более 30 рабочих дней; не более 50 км по минимальному маршруту, кроме случаев, когда доставку организует или оплачивает СК; сохранение гарантии предприятия — изготовителя транспортного средства для автомобиля не старше двух лет. Эксперт полагает, что сложностей для формирования пула таких станций в целом нет. В случаях возникновения трудностей с их подбором будет по-прежнему применяться выплата деньгами.

Эксперты полагают, что одним из самых важных критериев будет готовность и возможность СТОА обеспечить качество и сроки ремонта, поскольку по обоим этим параметрам страховщик будет нести ответственность. «Законом предусмотрена ответственность СТОА по предоставлению гарантии. Минимальный гарантийный срок на результат восстановительного ремонта транспортного средства составляет шесть месяцев, а на результат кузовных работ и работ, связанных с использованием лакокрасочных материалов, — 12 месяцев», — говорит Дмитрий Гаскаров. В СК «МАКС» уточняют, что в случае поступления претензии к качеству ремонта страховщики будут обязаны организовать проверку её объективности и обеспечить устранение всех выявленных недостатков.

Ответственность страховщика усиливается нормой, согласно которой Банк России имеет полномочия ограничивать право компании на натуральное возмещение в случае большого количества жалоб на качество ремонта. Страховщик будет вынужден вернуться к денежной форме возмещения и, соответственно, проблемам с автоюристами.

В целом же натуральная форма возмещения убытка не является новой для страховщиков: она применяется уже не один десяток лет в сегменте КАСКО, поэтому страховые компании имеют определённый пул партнёрских СТО. «Сейчас у нас порядка 400 действующих договоров. После принятия поправок это количество достаточно быстро можно удвоить и утроить», — говорит Виталий Княгиничев.

Две чаши весов

Правозащитники и эксперты рынка видят в новой системе определённые риски ограничения прав автовладельцев, однако большинство из них уравновешиваются предусмотренными законопроектом санкциями.

Марат Сафиулин считает, что механизм аккредитации СТО страховщиками теоретически порождает возможности для злоупотреблений. Нельзя гарантировать, что при выборе станций страховщики будут ориентироваться исключительно на их технологические, организационные и квалификационные характеристики. В то же время жёсткие требования, которые закон предъявляет к процедуре восстановительного ремонта, скорее всего, нивелируют для потребителей последствия этого субъективизма страховщиков.

Есть и другой риск: страховщик заинтересован в ограничении числа партнёрских станций восстановительного ремонта, поскольку в этом случае меньше будут организационные издержки, зато больше возможностей для получения объёмных скидок, а также меньше рисков. «В то же время страховщик как сторона, которая своими деньгами отвечает перед пострадавшим за сроки восстановительного ремонта, не станет сокращать число партнёров до минимума, поскольку это чревато риском очередей и, как результат, риском несоблюдения сроков ремонта, а соответственно, и штрафов», — уверен Марат Сафиулин.

Более реален риск того, что страховщик будет «не доплачивать». В ходе осмотра транспортного средства в страховой компании эксперт будет определять ущерб «по минимуму», а СТО точно выполнит указания страховой компании, поскольку деньги ей платит именно она.

Сергей Смирнов также не согласен с утверждением, что законопроект разработан исключительно в интересах страховщиков. «Законопроект о натуральном возмещении учитывает в большей степени интересы автовладельцев. Так как именно они получают качественно отремонтированный автомобиль, отремонтированный с помощью новых запчастей (это дополнительная нагрузка на страховые компании) с гарантией: шесть месяцев — на ремонт и 12 месяцев — на лакокрасочные материалы. При этом за качеством обязаны следить страховые компании», — поясняет он свою позицию.

Как потерпевший сможет защитить свои права при ненадлежащем исполнении СТО своих обязанностей по ремонту?

При сдаче машины в ремонт внимательно прочитайте акт сдачи-приёмки, который вам дадут на подпись. В нём должны быть максимально полно и точно отражены все повреждения автомобиля. Когда вы получаете автомобиль, в акте необходимо указать все недостатки ремонта. Скрупулёзность в заполнении документов поможет вам в дальнейшем при разбирательстве претензии.

Если недостатки не были устранены, необходимо готовиться к судебному разбирательству со страховщиком. Для этого необходимо провести независимую автотехническую экспертизу. При этом эксперт-техник, который будет проводить экспертизу, должен быть включён в соответствующий государственный реестр, размещённый на сайте Министерства юстиции РФ.

Оплачивать экспертизу приходится инициатору её проведения, однако если потом суд удостоверится в виновности страховщика, то он с большой вероятностью обяжет компенсировать пострадавшему гражданину расходы на экспертизу. Получив заключение независимой экспертизы, необходимо сначала подать претензию в страховую компанию (именно к страховщику, а не к станции технического обслуживания). В случае отказа страховой компании от выполнения справедливых требований потребителя следует подавать заявление в суд.

При этом следует требовать все полагающиеся выплаты по закону «О защите прав потребителей» (компенсация, неустойка, возмещение морального вреда, штраф за несвоевременное удовлетворение справедливых требований потребителя).

Каждый восьмой водитель даже не знает об автоюристах

Большинство российских автовладельцев не имели опыта обращения к автоюристам, а каждый восьмой водитель вообще не знает, кто такие автоюристы, приводит данные опроса исследовательского холдинга «Ромир» портал banki.ru.

В ходе опроса выяснилось, что 58% респондентов «никогда не сталкивались с автоюристами». Каждый десятый сообщил, что не планирует в будущем пользоваться их услугами. «Стараются избегать» автоюристов 6% опрошенных.

8% автовладельцев с автоюристами сталкивались, «но сотрудничать не стали». Ещё у 2% респондентов есть негативный опыт общения с автоюристами. И всего 5% автовладельцев ответили, что, «возможно, воспользуются услугами автоюристов при необходимости».

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