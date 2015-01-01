Система Решетникова Глава Прикамья представил свою стратегическую линию развития региона

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В минувшую среду, 22 марта, состоялась первая пресс-конференция Максима Решетникова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края. В ней приняли участие представители 54 региональных и федеральных СМИ. Подобные форматы общения планируется проводить регулярно в ежемесячном режиме.

Глава региона попытался донести своё понимание сложившихся в Прикамье проблем и способы их решения. При этом Максим Решетников старался обойтись без популистских заявлений. Представленная программа действий отличалась системным подходом, порой сухой, но убедительной констатацией фактов.

«Меняется ритм работы»

Максим Решетников, и. о. губернатора Пермского края:

— Прошли полтора месяца напряжённой работы после моего вступления в должность. Даже мне, привыкшему к подобному темпу, пришлось достаточно тяжело. В целом меняется и ритм работы правительства, он возрастает. В перечень тем, которыми я занимался в последнее время, вошли вопросы развития территорий, включая Березники, Кудымкар, Чайковский. Постоянно занимаемся краевой столицей — посетил несколько трудовых коллективов города, встречался с представителями предприятий группы «ЛУКОЙЛ», побывал на площадке компаний «Пермские моторы» и «Авиадвигатель». Впереди — «Соликамскбумпром» и «Агрохим».

Безусловно, занимался социальными вопросами, где особое внимание уделил системе здравоохранения, капитального ремонта дорог и благоустройству. Пока не удалось в полной мере пообщаться с жителями Прикамья, это задача следующего этапа моей работы. Во время предстоящих встреч попытаюсь адаптировать те варианты решений, которые уже есть. Предстоит их совместное обсуждение и корректирование.

Несколько вопросов глава региона отнёс к системным. В большей степени это касается внесения поправок в бюджет края, увеличения общего объёма инвестиций, решения задач регионального развития. Будет продолжаться работа по укреплению взаимодействия с краевым парламентом, органами власти Перми, главами муниципальных образований, возобновится деятельность общественных советов. Внутри правительства особые ожидания связываются с началом работы межведомственной комиссии по закупкам, прозрачность деятельности этой структуры позволит снять многие вопросы со стороны контрольных органов, позволит своевременно и ритмично выполнять поставленные задачи.

Предстоит плотное взаимодействие с партиями, прежде всего с самой крупной — «Единой Россией».

Новая площадка для оперного театра

В число главных инфраструктурных объектов, строительство которых предстоит курировать Максиму Решетникову, вошли новая сцена Театра оперы и балета, зоопарк и художественная галерея в краевой столице.

Ситуация со строительством нового зоопарка более понятная: определена площадка и заказчик, все решения приняты. Уже в ближайшее время начнётся реализация проекта.

Новое здание Театра оперы и балета может появиться к 300-летнему юбилею города. Практически окончательно выбрано и место его расположения — квартал №5, ограниченный улицами Монастырской, Окулова, Попова, Осинской.

«Архитектурное бюро Чипперфильда должно представить вариант того, как новый театр впишется в предлагаемый квартал. Одновременно с этим ставится задача создать здесь парковую зону, общественное пространство. Администрации Перми дал поручение обрисовать более широкие границы территории в виде мастер-плана развития от «Телты» до Речного вокзала. В итоге мы получим большое культурное пространство, которое будет интегрировано с набережной Камы», — уверен глава региона.

С переездом художественной галереи в новое здание возникла противоречивая ситуация: с одной стороны есть здание, приобретённое за 600 млн руб., с другой — проект строительства в этих же стенах, который, по сути, его уничтожит. Сегодня объём предполагаемого финансирования проекта составляет 800 млн руб.

Максим Решетников:

— Есть понимание, что этих денег будет точно недостаточно, так как не учтено оборудование здания, а предложенный проект очень рискованный. Главное состоит в том, что итоговым результатом будет недовольна сама галерея, которая уже сейчас не в восторге от проектных решений. Сейчас я жду итоговых вариантов. Возможно какое-то промежуточное решение, так как коллекция дальше храниться в Кафедральном соборе не может. Необходимо найти место и для хранения, и для выставочных экспозиций. Одновременно с этим вернёмся к подбору новых площадок для здания галереи. В качестве одной из них рассматривается «Телта».

Инвалиды не должны остаться без работы

Одним из ключевых вопросов для Максима Решетникова является трудоустройство инвалидов. Необходимо решить проблему образования детей с ограниченными возможностями здоровья, желающих получить второе и третье образование. Это поможет им в дальнейшем приобрести большее количество навыков, снимет определённые сложности в поиске работы. Совместно с общественными организациями инвалидов предстоит дополнить перечень возможных специальностей. Ключевым вопросом станет дальнейшее сопровождение тех инвалидов, которые получают эти специальности, при трудоустройстве. Очень важно добиться эффективного взаимодействия социальных служб и служб по трудоустройству.

Жильё для сирот, земля для многодетных

Ситуация с предоставлением некачественного жилья для пермских детей-сирот остаётся достаточно сложной. Глава региона дал поручение разобраться, каким образом не прошедшие госэкспертизу дома были приняты государственным заказчиком. Предстоит обследование всего жилфонда и выделение средств на его ремонт.

«Предстоит это сделать раз и навсегда: неприемлемо тратить деньги на косметический ремонт, а через год всё повторять. Дети останутся с теми же проблемами. Выделим необходимые средства из бюджета и постараемся закрыть вопрос. Если экспертиза покажет, что это сделать не получится, будем думать над другими решениями. Эта тема является для меня приоритетной на ближайшие два—три месяца», — отмечает Максим Решетников.

А вот тема предоставления земельных участков многодетным семьям простого решения не имеет. Многие муниципалитеты очень активно взялись за решение этой программы, но столкнулись с последствиями в виде необходимости обеспечения участков инженерными коммуникациями, создания социальной инфраструктуры. В результате бюджеты всех уровней столкнулись с необходимостью траты значительных денежных средств.

«Слишком высокую цену мы платим. Уже очевидно, что всех обеспечить землёй не сможем, придётся искать другие формы поддержки многодетных семей. Эта тема требует расчётов и особого подхода, она не терпит популизма», — говорит глава Прикамья.

Вопросы проблемного жилья

К самым острым проблемам в своей работе Решетников отнёс и проблемы с переселением жителей Березников, обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона», собственников домов в охранных зонах магистральных трубопроводов.

В вопросе с Березниками позиция краевых властей нашла поддержку в Министерстве строительства РФ. Есть поручение председателя правительства Дмитрия Медведева подготовить соответствующее предложение. В марте—апреле ситуация должна выровняться. Тем не менее на сегодняшний день это ни коим образом не влияет на процесс переселения жителей. Краевое правительство и компания «Уралкалий» с опережением перечислили денежные средства — финансов для обеспечения продолжения строительства достаточно, договоры долевого участия березниковцы могут заключать без всяких ограничений.

С «Первым пермским микрорайоном» вопрос остаётся очень сложным. По словам Максима Решетникова, ситуация здесь крайне запущенная. Застройщик оказался явным мошенником, он успел вывести все свои активы. По договорам долевого участия проданы 287 квартир. 220 квартир находятся у компании, находящейся в процедуре банкротства. Кроме того, они обременены залогом банка, который также проходит процедуру банкротства. Реализовать здесь какой-либо инвестиционный проект с привлечением инвестора не получится.

«Скорее всего, тот вариант, который мы нащупываем, предполагает необходимость захода в процедуру банкротства. Объект незавершённого строительства предстоит оформлять на жилищно-строительный кооператив, сформированный дольщиками. Дальше мы выделим заём для достройки всех объектов этому ЖСК, скорее всего, это будет ПАИЖК. После этого будем разбираться с собственниками квартир по поводу денег: либо предложим оформить льготную ипотеку, либо посмотрим другие варианты. В крайнем случае попробуем выделить средства из бюджета. Это очень сложная конструкция, завязанная на множество юридических процедур. Прорабатываем всю схему, очевидно, она не будет быстрой, потребует постоянных усилий краевых властей. В течение нескольких недель мы эти вопросы постараемся закрыть. После этого будет понятно, какие обязательства мы сможем на себя взять», — отмечает и. о. губернатора Прикамья.

«Ситуация с собственниками жилья, находящегося в охранной зоне трубопроводов, находится не в сфере компетенции краевой власти», — подчеркнул Решетников. Тем не менее глава региона намерен в ближайшее время провести переговоры с владельцами трубопроводов, выяснить обоснованность установления этих охранных зон. Но глава региона признал, что очевидных решений этой проблемы пока нет.

При этом Максим Решетников убеждён, что решения всех сложных вопросов не найти на митингах и акциях протеста: «Они возникают, когда у людей нет понимания того, что власть их слышит и решает проблемы. Задача — создать систему, когда бы власть понимала проблемы, когда они возникают, без всякого появления митингов. Необходимо вырабатывать действенные схемы решения накопившихся проблем по каждой точке. Собираться и абсолютно честно говорить, чем мы можем помочь людям и какие при этом существуют ограничения. Надо выстраивать диалог и только после этого брать на себя обязательства. Думаю, в этом случае пространства для уличной протестной активности просто не останется».

Спорт высоких достижений

По мнению главы Прикамья, система поддержки профессиональных команд в крае формировалась в последние 10—15 лет. С этой точки зрения к ней стоит подходить бережно и с уважением: «Это вершина, которая должна опираться на широкую основу любительского, детского спорта, тех же ночных и студенческих лиг. Наша задача состоит в интеграции, чтобы профессиональные команды создавали тягу к спорту с его самых основ».

Максим Решетников коснулся проблемы введения в строй футбольного манежа «Пермь Великая». Этот проект осуществлялся на принципах софинансирования из краевого и федерального бюджетов, заказчиком выступило государственное унитарное предприятие. Манеж был построен с допущенными отклонениями от технической документации, прошедшей госэкспертизу. В настоящее время он готов на 98%, продолжается устранение всех выявленных недостатков. В мае—июне текущего года эта тема должна быть закрыта.

«Здравоохранение системно больно»

Краевым властям предстоит отвечать на всё новые вызовы в сфере здравоохранения. Сейчас одновременно приходится запускать стратегические вещи и решать тактические задачи.

Максим Решетников:

— Погружаясь дальше и глубже, обнаруживаю всё новые проблемы. Изначально перед нами стояла задача по решению комплексных вопросов, связанных с новой схемой медицинской помощи, оказания услуг населению. Однако выяснилось, что у нас банально существует кредиторская задолженность, «кредиторка» есть даже по заработной плате в учреждениях здравоохранения, что вообще недопустимо. На первом этапе надо говорить даже не о ремонте, а о финансовой санации ряда организаций.

Здравоохранение у нас системно больно, и для его лечения совсем не достаточно одной универсальной «пилюли». Надо готовить комплексное решение по его экстренному лечению. Сейчас не нужны резкие шаги, будем заниматься диагностикой, подбирать команду врачей, управленцев в здравоохранении.

К стратегическим планам стоит отнести пилотный проект, связанный с повышением качества оказания поликлинической помощи. Стоит задача обеспечить доступность не только терапевтов, но и узких специалистов. Одна из предполагаемых мер — «распараллеливание» потоков, то есть организация отдельных очередей для выписки справок, рецептов, приёма и т. д.

В отдельную тему выделяется проблема ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов). На сегодняшний день в Прикамье их создано достаточное количество, но с точки зрения тарифной политики система здравоохранения их не поддерживает, они обременительны для поликлиник. В результате в ФАП не удаётся привлечь квалифицированный персонал, не хватает денег на их содержание. Схема оказания первичной помощи на селе остаётся для главы региона отдельным приоритетом, требующим особого подхода.

В муниципалитеты — местные кадры

По мнению главы региона, на работу в муниципалитетах надо смотреть с точки зрения практических результатов, обеспечивает ли существующая схема эффективную власть, которая даёт результат, или нет.

«Мы должны подбирать эффективных управленцев, с одной стороны, с другой — они не могут быть эффективными, если не имеют корней и связи со своими территориями. Они должны быть полностью в них адаптированы, понимать существующие условия и специфику работы. На примере тех назначений, которые нам предстоят, необходимо подобрать квалифицированных, ответственных, порядочных управленцев, к которым нет лишних вопросов. Эти люди должны быть с территорий и получать оттуда поддержку. Без поддержки значимых вещей не сделать», — уверен Максим Решетников.

Регион нуждается в новых авиаперевозчиках

Региональная власть намерена усилить работу по привлечению большего числа авиакомпаний в край. Новый аэропорт создаётся с большим запасом — потенциальный поток 3,5 млн пассажиров в год при действующем 1,2 млн пассажиров.

Относительно возобновления авиаперевозок из Березников и внедрения альтернативных видов транспорта с использованием малой авиации пока позиция не выработана. Первоочередной задачей является завершение строительства и ввод нового терминала в Перми: «Мы его дождёмся».

Что касается реанимации водного транспорта, то здесь необходимо решать вопрос с точки зрения обновления плавсостава. Для этого требуются долгосрочные контракты, увеличение сроков субсидирования, так как при заключении соглашений на один год серьёзных инвестиций не сделать. Создание возможной схемы является ещё одной задачей нынешнего года.

Кстати, в 2017 году возможно возобновление работы водного маршрута Березники — Быстрая, на котором два последних года отсутствовал перевозчик. Краевая власть намерена выделить на его открытие необходимую субсидию.

Во главе кампании — встречи с избирателями

Также Максим Решетников объявил о подготовке к участию в предстоящих выборах губернатора Пермского края. Выдвижение его кандидатуры ожидается 31 марта на заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Затем кандидат в течение последующих двух месяцев должен будет заручиться поддержкой первичных организаций партии.

Максим Решетников:

— В этот период хотелось бы повстречаться с максимальным числом их руководителей, членами партии «Единая Россия». Необходимо донести те идеи, которые на сегодняшний момент формируются. Рассчитываю максимально дополнить программу с учётом всех поступивших предложений.

Сами выборы должны быть максимально насыщены встречами с избирателями, жителями территорий края. На этом предвыборном этапе моя программа будет постоянно обогащаться, так как знаю по своему 15-летнему управленческому опыту: видение ситуации из кабинета очень часто отличается от реального положения дел и тех проблем, которые ставят жители. Считаю, надо пройти ногами всю территорию, пообщаться с жителями и заручиться их поддержкой. Это будет двустороннее общение — мы будем честно говорить, что власть сможет и не сможет сделать. Есть вещи, за которые я готов отвечать, а за иные — нет. Окончательно сформированная программа должна стать программой развития края — это те обещания, на которые надо будет ответить через пять лет. Участие в выборах является ответственным решением, нельзя обмануть ожидания жителей края.

В своей предвыборной кампании и. о. губернатора будет использовать труд разных политконсультантов, как московских, так и местных. Команда уже формируется: «Очевидно, что своими выборами я буду заниматься лично. Других схем я не вижу».

До встречи в соцсетях

На состоявшейся пресс-конференции Максим Решетников объявил о создании собственной странички в инстаграме. Помимо этого, в сетях Facebook и ВКонтакте появились официальные аккаунты пресс-службы главы Прикамья, которые будет курировать Наталья Летаева.

Максим Решетников:

— Мы сделаем блоги пресс-службы, в которых можно будет оперативно, в течение одного—двух часов получать ответы. Я же попытаюсь поработать в Instagram, поскольку много езжу и вижу какие-то кадры, которые хочется запечатлеть и поделиться. Свой блог в других соцсетях не планирую вести, так как понимаю, насколько это ответственно и трудоёмко. Туда будут обращаться люди, которые захотят лично получить ответы, а в этом надо серьёзно разбираться. Будем всё делать на системной основе. Я буду лично контролировать все поступившие в пресс-службу вопросы.

Для конкретных жалоб и предложений мы предусмотрим другую схему обратной связи — портал, где раскроем всю информацию, что делается в крае. Начнём с программы по ремонту дорог и дворов. Затем будем её обогащать за счёт итоговых перечней строительства и ремонта школ, поликлиник, больниц и т. д. Впоследствии дадим возможность людям пожаловаться, выразить своё отношение. Например, работы не начались или идут с нарушением регламента. В эту систему включим и общественный контроль, который в крае весьма неплохо развит. Тем самым конкретное мнение наших жителей дойдёт до чиновников и подрядчиков, которые за это отвечают. Я же со своей стороны буду контролировать эту систему, которая заставит реагировать чиновников не отписками, а эффективной работой. Портал планируется открыть в начале апреля.