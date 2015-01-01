Двойной удар Экспортные доходы региона определяют колебания курсов и мировая конъюнктура

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Внешнеторговый оборот Пермского края продолжает снижаться. В 2015 году он сократился на 24%, в 2016 году — на 31%. Всего за эти два года он упал вдвое. За это же время сальдо внешней торговли снизилось на 47%. Основные причины — снижение мировых цен и курс валют.

85% экспорта Пермского края обеспечивают топливно-энергетическая и химическая отрасли

Фото: Константин Долгановский

Курс не спас

Основные потери региона связаны с сокращением стоимостного объёма экспорта. По данным Федеральной таможенной службы, он снизился на 31% за 2016 год и на 46% за 2015—2016 годы. Столь резкий обвал затронул две основные товарные группы, в сумме формирующие 85% регионального экспорта, — топливно-энергетические товары и продукцию химической промышленности.

Данные Пермстата показывают, что значительных изменений в производстве главных экспортных товаров не произошло. Выработка минеральных удобрений в 2016 году сократилась на 5%, а добыча нефти возросла на 2%. Это значит, что сокращение внешнеторговой выручки объясняется, в том числе, неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

Если говорить о минеральных удобрениях, то снижение мировых цен — это основной фактор снижения экспортной нефти. Эксперты называют мировой рынок минеральных удобрений стагнирующим и говорят о снижении средних цен на 20—30% в зависимости от их вида.

Что касается сырой нефти, тут ситуация несколько сложнее. Снижение мировых цен на нефть brent на 15% привело к тому, что для добывающих компаний стало выгоднее часть ранее экспортировавшейся нефти перерабатывать внутри России. Например, в Пермском крае индекс производства нефтехимии в 2016 году составил 108%, хотя ещё пару лет назад эта отрасль стагнировала.

Таким образом, снижение внешнеторговой выручки в группе топливно-энергетических товаров вызвано как снижением мировых цен, так и сокращением объёмов экспорта.

Если в 2015 году потери, понесённые экспортёрами из-за падения цен, в основном нивелировались за счёт девальвации рубля, то в 2016-м ситуация изменилась. За прошлый год курс рубля к доллару снизился лишь на 9%.

Двое на одного

Период спада во внешней торговле Пермского края совпал по времени с несколькими разноплановыми событиями: началом мирового экономического кризиса, а также введением санкций против России и соответствующих контрсанкций.

Влияние кризиса выразилось в колебаниях цен на мировых рынках и снижении спроса — как потребительского, так и инвестиционного. На нетто-экспортёра, которым является Пермский край, оба эти фактора оказали негативное влияние.

Надо отметить, что под влиянием кризиса 2008—2009 годов внешнеторговый оборот Прикамья тоже сокращался вдвое. Однако тогда спад длился лишь год, и уже в 2010-м статистика фиксировала рост этого показателя. Текущий спад продолжается уже два года, и не исключено, что продолжится ещё некоторое время либо (в лучшем случае) перейдёт в режим стагнации.

Более половины импорта Прикамья занимает продукция машиностроения

Что касается контрсанкций, то прикамские экспортёры почти не ощутили на себе их влияния. Дело в том, что продовольственные товары составляют менее 3% от общего объёма импорта региона, а основная часть импортных продуктов питания попадает в Пермский край транзитом через другие регионы.

Напряжённая внешнеполитическая ситуация вокруг России сказывается, скорее, на географической структуре внешней торговли Пермского края. Например, только за 2016 год объём экспорта в США из нашего региона сократился почти в три раза.

Второстепенный рост

Несмотря на существенное снижение активности, Пермский край остаётся одним из лидеров внешнеторговой деятельности. По данным Таможенного управления, в четвёртом квартале 2016 года регион занял 11-е место в России по объёму внешнеторгового сальдо и 16-е место по объёму экспорта. Доля Пермского края в общероссийском объёме экспорта химической продукции — 12,3%.

Из регионов Приволжского федерального округа Прикамье занимает третье место по обеим позициям после Татарстана и Башкортостана. При этом его абсолютные показатели превышают достижения целых федеральных округов — Северо-Кавказского, Крымского и Северо-Западного по показателю сальдо и двух первых — по объёму экспорта.

Структура экспорта региона довольно проста: в сумме на топливно-энергетические товары и продукцию химического производства приходится 85% его объёма.

Несмотря на общую негативную динамику, можно отметить увеличение валютной выручки от продажи текстиля и текстильных изделий (в три раза по сравнению с 2015 годом), кожевенных и меховых изделий (в 3,2 раза) и продуктов питания (в два раза). Однако в структуре экспорта региона доля этих товарных групп минимальна — она не достигает и 1%.

Структура импорта Пермского края чуть менее концентрированна, хотя и здесь основная доля приходится на две товарные группы: машиностроительная продукция (58% от общего объёма импорта) и продукция химической промышленности (21%). Прирост импорта в 2016 году зафиксирован в большинстве товарных групп, наиболее значительно — в продовольственных товарах (в 2,6 раза).