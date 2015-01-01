Дом как гордость Несмотря на сложную экономическую ситуацию, пермские застройщики с оптимизмом готовятся к традиционной ярмарке недвижимости

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По данным аналитиков рынка недвижимости, в Перми уровень доходности от сдачи квартиры в аренду в городе гораздо выше, чем в Москве. Этот факт — одно из множества обстоятельств, которые даже в нынешней ситуации экономического спада вселяют в застройщиков оптимизм. Они продолжают реализацию новых проектов и готовятся представить их в рамках традиционной городской ярмарки недвижимости, которая состоится 23 марта. Чем же готовы похвастаться пермские строители?

В ТЦ «Карусель» ярмарка недвижимости пройдёт в первые, и застройщики ждут новых посетителей

Фото: Константин Долгановский

Доходные дома

Пермь занимает шестое место среди 15 городов-миллионников РФ по показателю годовой доходности жилой недвижимости. Он составляет 7,9% при средней стоимости «квадрата» 50 536 руб. и средней величине арендной платы 337,9 руб. за 1 кв. м. Окупаемость «средней» сдаваемой в аренду квартиры в Перми составляет 13,3 года.

Возглавляет таблицу Красноярск. Доходность здесь оценивается в 9,3% годовых, срок окупаемости — 11,2 года, средняя стоимость «квадрата» — 51 631 руб., средняя величина арендной платы — 399,6 руб. за 1 кв. м.

Рейтинг замыкает Москва: доходность недвижимости в столице составляет 6,3% в год, срок окупаемости — 15,7 года при средней стоимости «квадрата» 171 781 руб. Средняя величина арендной платы — 910,1 руб. за 1 кв. м.

Такие выводы сделал аналитический центр SRG, изучив февральские предложения аренды жилья.

Самое высокодоходное жильё в Перми, по мнению специалистов SRG, находится в Ленинском районе, доходность составляет 8,3% от стоимости квартиры. В абсолютном выражении это 5415 руб. с 1 кв. м, срок окупаемости — 12,4 года.

На втором месте рейтинга — Свердловский район. Здесь доходность от арендуемой жилой недвижимости равна 8,2%, в абсолютном выражении это 4327 руб. в год с 1 кв. м, а срок окупаемости не превышает 12,5 года.

Наибольшим по сроку окупаемости и, соответственно, наименьшим по доходности оказался Дзержинский район. Для того чтобы возместить расходы на приобретение квартиры в этом районе, потребуется 13,9 года, а годовой доход не будет превышать 7,5%, что в абсолютном выражении составит 3952 руб. с каждого квадратного метра.

Без паники!

Текущая ситуация на рынке, конечно, не восхищает застройщиков, но и не печалит. Они говорят, что, в отличие от предыдущих лет, квартиры сейчас покупают не для инвестиций и получения пассивного дохода, а для проживания.

Генеральный директор ООО «Орсо групп» Александр Бесфамильный замечает, что сейчас на первой стадии в первую очередь продаются студии и однокомнатные квартиры.

По словам начальника отдела маркетинга АО «ПЗСП» Кирилла Николаева, спрос на число комнат зависит от местонахождения дома. В частности, в центре он всегда высок на двух- и трёхкомнатные квартиры. На периферии высок спрос на студии и однокомнатные квартиры.

Помимо местоположения, эксперты отмечают и фактор сезонности в спросе на квартиры. «Сейчас самый сезон спроса — март, после будет летний сезонный спад, когда все уезжают в отпуска. Сейчас самой доступной является ипотека, покупатели её уже не боятся, но переживают за своевременное завершение строительства», — говорит специалист отдела продаж СГ «Развитие» Евгения Данилко и советует перед покупкой изучать документацию застройщика и строящегося объекта.

Банкиры, в свою очередь, также подтверждают высокий спрос на ипотечные кредиты. В Сбербанке отмечают рост количества заявок на покупку в ипотеку квартир у застройщиков и ожидают дальнейшего увеличения объёмов выдачи кредитов.

«Рынок оживлён: и на первичном, и на вторичном рынках достаточно объектов, — рассуждает заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Олег Ходус. — Сейчас уникальное время: стоимость объектов не растёт, при этом процентные ставки на кредиты падают».

Ярмарка и «Карусель»

На фоне постоянных изменений на рынке недвижимости в Перми есть и локальные изменения. В частности, в 2017 году традиционная «Ярмарка недвижимости» будет впервые проходить на новой площадке. Тем не менее застройщики высоко оценивают потенциал этого мероприятия и готовятся представить на нём свои новые проекты.

Так, представитель ПЗСП Кирилл Николаев отмечает, что традиционная ежегодная ярмарка может стать местом притяжения новых посетителей. «В «Карусели» ярмарок недвижимости ещё не проводили, ждём новых посетителей. Возможно, ярмарку посетят жители этого района», — предполагает Николаев. По его словам, именно на этой площадке АО «ПЗСП» презентует совершенно новую акцию для покупателей недвижимости. Кроме того, на выставке потенциальные клиенты ПЗСП смогут получить полную консультацию и даже забронировать квартиру в режиме онлайн на неделю без какой-либо предоплаты.

Хорошие ожидания от нового места — не только у ПЗСП. «Особенность этой ярмарки в том, что она впервые будет проходить на данной площадке, поэтому все с нетерпением ждут положительных результатов», — говорит пресс-секретарь СГ «Камская долина» Александра Бахматова.

Но Евгения Данилко пока осторожна в прогнозах. «Как мне показалось, организаторы ещё не доработали программу, возможно, сделают это к открытию. На ярмарке размещаются почти одни и те же лица, мероприятие всё больше становится имиджевым», — рассуждает Данилко.

Чем богаты

На ярмарке недвижимости застройщики, как водится, представят свои объекты.

Так, АО «ПЗСП» порекомендует четыре новых жилых комплекса. Два из них находятся в разных концах микрорайона Вышка-2: на ул. Баранчинской, 12 и ул. Целинной, 57. На ул. Судозаводской в Закамске ПЗСП возводит комплекс жилых домов — из пяти уже сдан один, в стадии строительства находится второй — на ул. Судозаводской, 15а.

Застройщики представят на ярмарке проекты высокой степени готовности ( на снимке — дом на ул. Целинная, 57 от АО «ПЗСП»)

Ещё один жилой комплекс ПЗСП строит на Гайве. Он будет включать в себя четыре дома, сейчас работы идут в третьем доме на ул. Писарева, 25б.

Все квартиры ПЗСП традиционно сдаёт с полной отделкой: в них предусмотрены кафельная плитка в санузле, чугунные ванные, шкафы-купе, окна из премиального профиля. Гарантийный срок обслуживания каждого дома составляет пять лет.

«Пермглавснаб» предложит на ярмарке дома: на ул. Пушкарской, 136а под названием «Вертикаль», ул. Советской, 26а с именем «Советский» и в посёлке Култаево на ул. Парковой, 2а.

ГК «Развитие» выйдет на ярмарку с проектами на ул. Куфонина, 10б — «Ольховский», на ул. Лядовской в Запруде — «Вишнёвый», на ул. Окулова, 24 — «Камские огни», на ул. Карбышева, 41 — «Гармония».

Помимо строящихся домов, на нынешнем форуме недвижимости некоторые застройщики будут представлять и перспективные проекты. Так, АО «ПЗСП» готово рассказать о новых потенциальных площадках строительства: они находятся на бульваре Гагарина, улицах Яблочкова — Куйбышева, в микрорайоне Пролетарском.

Компания ещё не определилась с форматом жилья, которое будет здесь возводить, и в этом рассчитывает на советы и помощь потенциальных клиентов, в том числе в ходе ярмарки. При этом на самом предприятии подчёркивают одну особенность. «У нас сейчас нет проектов с квартирами микроскопической площади (менее 35 кв. м), проектов с маленькими квартирами. Мы строим жильё, в котором хотели бы жить сами, за которое нам не было бы стыдно», — гордится Кирилл Николаев.