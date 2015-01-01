Николай Благов: Тепловой комплекс Прикамья катится в пропасть Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» — о природе и последствиях задолженности за газ

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Долги за потреблённый газ — давняя, уже набившая оскомину тема. Задолженность мешает обновлять инженерную инфраструктуру, а в ряде территорий и вовсе угрожает «энергетической безопасности» жителей. При этом есть опыт успешного решения проблемы в регионах страны и муниципалитетах Прикамья, и Николай Благов объясняет, как следует применять этот опыт в Прикамье.

— «Газпром межрегионгаз Пермь» часто заявляет о больших долгах за газ, накопленных в Пермском крае. Поясните, какова ситуация сейчас?

— Сегодня рост долгов за газ связан только с теплоснабжающими организациями (ТСО), которые вырабатывают горячую воду и тепло для населения. Все остальные — промышленные предприятия, население — платят за газ исправно на уровне 100%. Долги ТСО на 1 марта достигли уже 3 млрд руб. Это большая часть «дебиторки» компании.

При этом в структуре наших поставок газа доля ТСО невелика — порядка 20%. Являясь не самой крупной категорией потребителей, они создают самые большие проблемы. За последние пять лет ежегодный прирост долга этой категории в среднем составляет примерно 500 млн руб.

— С чем связано накопление долгов именно тепловиками?

— Нет какой-то одной причины, это комплексная проблема. В первую очередь на накопление долгов за газ влияет низкий уровень платежей населения за коммунальные услуги. Сегодня средний уровень платежей в зоне действия ТСО, которые потребляют наш газ, — около 90%. Оставшиеся 10%, казалось бы, незначительны, но пока тепловики не получат этих денег, им невозможно полностью расплатиться за газ.

Мы провели анализ, который показывает, что стоимость газа, который идёт на выработку тепла и горячей воды для населения, составляет порядка 3 млрд руб. в год. Если жители Пермского края не заплатили за эти услуги ТСО 10%, то только по этой причине в год формируется 300 млн руб. долга за газ.

Вторая по значимости причина — изношенная инфраструктура, из-за которой тепловики несут большие потери. Некоторые предприятия в финансовом отношении потребляют газа больше, чем продают тепла. Отсюда возникает убыток от несоответствия фактических доходов и расходов. Мы понимаем, что если предприятие не получает необходимой выручки, то за газ оно платит в последнюю очередь. Сначала они платят зарплату своим работникам, выполняют текущие мелкие ремонты, без которых предприятие просто может остановиться. Всё, что остаётся, идёт на оплату электроэнергии и газа. Как раз оставшихся денег на полную оплату газа не хватает. Чтобы средств хватало, необходимо увеличить тариф либо привести в нормативное состояние котельные и сети. В том и в другом случае необходимы серьёзные вливания: например, для увеличения тарифа нужны компенсации из бюджета.

Наконец, ещё одна причина, о которой приходится с сожалением говорить, — нецелевое использование денежных средств. Сегодня руководители многих предприятий, невзирая на долги за газ, используют деньги по своему усмотрению, проще говоря — воруют. Мы активно работаем с правоохранительными органами, прокуратурой, чтобы пресекать такие случаи и этих деятелей наказывать. Были уголовные дела, которые закончились и реальным сроком, ряд дел находится сейчас в производстве.

— Где хуже всего обстоит ситуация с долгами за газ?

— В первую очередь в Лысьве. Уже несколько лет подряд там худшая ситуация с расчётами за газ и самая стремительная динамика роста задолженности — только в 2016 году на 200 млн руб. Причём как раз там есть предпосылки к тому, чтобы долги вообще отсутствовали. В Лысьве была создана понятная и прозрачная схема теплоснабжения, когда муниципальное предприятие управляет процессом и является единой ТСО, которая реализует всё тепло в городском округе. Руководитель этого предприятия назначается муниципалитетом. В такой связке они вроде должны были выстроить экономику предприятия, наладить достаточный уровень сборов, который позволял бы эффективно работать в рамках установленных тарифов. Но этого нет.

Раньше уровень сбора в Лысьве был близок к 100% и долгов там перед «Газпром межрегионгаз Пермь» не было. Ситуация стала ухудшаться пять лет назад, и это мы чётко связываем с приходом в Лысьве к власти нынешней администрации. Ведь с тем же оборудованием, с теми же жителями не было таких проблем, какие возникли сейчас.

Несмотря на то что глава должен обеспечивать надёжное теплоснабжение, продолжается рост долгов. Все попытки каким-то образом повлиять на эту ситуацию не привели к результату.

— Как-то власти Лысьвы объясняют причину произошедшего?

— Говорят об убытках, о высоких расходах. Это в территории, которую ну никак нельзя назвать депрессивной! Там есть промышленность, значит, нет проблемы с рабочими местами, люди работают. А уровень сбора платежей в Лысьве скатился до 80%, и очень надо было постараться, чтобы этого достичь. Всё это значит, что местные органы власти там неэффективны.

Если есть проблема с тарифами, то можно через суд решать эту проблему. Никаких судебных действий они не предпринимали. Местная администрация говорит, что есть инвестиционный проект, который, по их мнению, способен изменить ситуацию. Однако группа экспертов с участием представителей краевого правительства пришла к иному выводу.

То есть реального и понятного доклада, куда тратятся деньги и что можно сделать, чтобы не копить долги, не было. Поэтому мы обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в финансовой стороне деятельности муниципального предприятия в Лысьве. Сейчас заведено уголовное дело по факту действий лысьвенского МУУП «Теплоэнергоремонт».

— Есть муниципалитеты, где ситуация лучше?

— Сегодня нормализовалась ситуация в Перми, где был системный рост задолженности. Власти города приняли определённые решения, и сегодня мы видим, что долги больше не растут.

Положительная динамика в Березниках. Ещё есть ряд территорий, которые работают «в ноль», соблюдая все договорные обязательства. То есть работать без долгов при желании можно.

— Вы говорите о том, что власти муниципалитета могут построить работу так, чтобы в территории не копились долги. Как им это сделать?

— Сегодня большая часть теплоснабжающего оборудования находится в муниципальной собственности. Поэтому задача власти как собственника — умело распоряжаться этим имуществом, привлекать к эксплуатации оборудования профессионалов, способных наладить ситуацию с экономикой, платежами за ресурсы, технической составляющей.

На практике же мы видим, что теплоснабжающий комплекс отдавался одному частному предприятию, потом другому, и всё это заканчивалось плохо. Приходили люди с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и никакой ответственности за будущую деятельность предприятия фактически не несли. Поработали, не получилось, ушли. Имущество возвращается в муниципалитет, но оно доведено уже до такого состояния, что туда приходится вкладывать ещё больше, чтобы хоть как-то его эксплуатировать. В итоге муниципалитет остаётся у разбитого корыта.

В первую очередь от этого страдают жители. Сегодня теплоснабжение и подача горячей воды нестабильны. Мы знаем истории, когда жители крупных городов, таких как Кизел, Александровск, фактически не получают горячей воды. Где-то это уже технически невозможно, так как сети никто не поддерживает в рабочем состоянии.

Что остаётся главам? Брать ситуацию в свои руки, создавать муниципальное казённое предприятие и самостоятельно решать все вопросы. Мы говорим про организацию работы именно в форме муниципального казённого предприятия, потому что местный бюджет в этом случае несёт субсидиарную ответственность за его деятельность. В нашем понимании это должно быть ключевым фактором. Глава и руководитель предприятия, которого он назначит, будут заинтересованы не только морально, но и финансово, чтобы не допустить обращения взыскания долга на бюджет. Они должны предпринять все усилия для того, чтобы муниципальное казённое предприятие работало, не накапливало долги и занималось развитием своей инфраструктуры.

— Что ещё можно предложить, чтобы улучшить ситуацию?

— Нужно понимать, что, акцентируя внимание общественности на долгах за газ, мы тем самым вскрываем проблему общего плачевного состояния теплоснабжающего комплекса края, в котором накопилось критическое количество системных проблем. Наши специалисты накопили большое количество аналитики, и мы с уверенностью можем говорить, что без должного внимания правительства Пермского края и муниципалитетов ситуацию не исправить. Мы говорим, что назрела острая необходимость создания краевой программы модернизации теплоснабжающего оборудования. После проведения необходимых мероприятий по реконструкции предприятия смогут вписываться в нормативы и не нести потерь, после этого можно управлять экономикой и решить вопросы с долгами за ресурсы.

Реализация этой программы может базироваться на одном краевом предприятии, которое бы объединило в управлении котельные на местах и смогло реализовать мероприятия в первую очередь технического плана. Проблема ведь ещё в чём? На местах не хватает толковых специалистов, которые могли бы сформировать грамотную инвестиционную программу, найти правильное техническое решение.

Создавая предприятие, можно изучать опыт других субъектов, аккумулировать технический потенциал и уже с этим реализовывать те или иные мероприятия. Появляется возможность получить финансовую поддержку федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. В краевом предприятии найдутся специалисты, которые подготовят правильные документы.

— Была ли в предыдущие годы попытка создания такой краевой программы?

— Все эти вопросы отдавались на откуп муниципалитетам. Значит, муниципалитеты вынуждены выискивать средства, чтобы хоть как-то обеспечить надёжность системы теплоснабжения. Но мы понимаем, что их бюджеты ограниченны. Поэтому какой-то серьёзной модернизации ожидать не приходится.

— Вы говорите про опыт других субъектов, в чём он заключается?

— Областное предприятие в теплоэнергетике создано в Самарской области. Программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры есть в Оренбургской и Тульской областях. Есть опыт других субъектов в решении тарифных вопросов. Необходимо понимать, что раз нельзя поднять тариф для населения, значит, надо предусматривать в региональном бюджете средства на выпадающую разницу. Это реализовано в Кировской, Тверской, Волгоградской областях. Мы знаем об опыте предоставления субсидий из бюджета на подготовку и прохождение отопительного сезона, а также о выделении средств на погашение долгов за газ — в Ульяновской, Астраханской, Ивановской областях.

— Какие действия будет предпринимать ваша компания для возврата долгов за газ?

— Как у поставщика ресурсов наши возможности влиять на должника — это обращение в суд и меры по ограничению газа. Если предприятие не рассчиталось за газ, то у нас остаётся право применить меры по ограничению и полному прекращению подачи газа.

Законодательство не стоит на месте: в конце 2016 года вышло постановление правительства РФ №1245, которое позволяет сегодня поставщику газа полностью ограничить ресурс в связи с систематическим нарушением сроков оплаты газа. Это действенная мера, чтобы заставить руководителей предприятий и глав муниципалитетов работать и принимать какие-то меры, которые позволят предприятиям держаться на плаву. Ещё в феврале этого года были внесены изменения в правила поставки газа, утверждаемые правительством РФ. Теперь в случае неуплаты долга мы будем требовать от покупателя газа предоставления банковской гарантии.

— Насколько успешна судебная работа по взысканию долгов?

— Со своей стороны «Газпром межрегионгаз Пермь» делает всё необходимое, чтобы взыскивать задолженность. При этом сегодня процедура взыскания долга через суд достаточно длительная. Решение реально мы получаем на третий—четвёртый месяц, затем передаём его в службу судебных приставов. Что потом происходит? Служба судебных приставов накладывает аресты на расчётные счета предприятия, но ведь на эти счета ещё должны поступить средства. Как я уже говорил, если сегодня директор предприятия и глава муниципалитета не предпринимают должных усилий, чтобы сбор платежей был на уровне, близком к 100%, то получается, что средства поступают не в полном объёме и их не хватает на полное погашение долгов. То есть рост задолженности продолжается.

Кроме того, для предприятий это тупиковая ситуация. Сегодня мы провели судебную работу, все счета предприятий арестованы, и средства, которые они получают, пойдут на погашение задолженности за газ. Фактически предприятие, которое готовится к отопительному сезону, лишено финансового ресурса, не может закупить материалы и вынуждено использовать «кривые» схемы. А это уклонение от исполнительного производства, за что сегодня предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому ещё раз хочется сказать, что без системных решений теплоснабжающий комплекс Прикамья катится в пропасть.