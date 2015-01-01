Упоённая самостоятельностью Впечатления Юлии Баталиной о внезапно случившейся поездке в столицу Словакии

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Не так давно в социальных сетях циркулировала анимированная карта Европы, показывающая изменения государственных границ за последние 100 лет. До того поучительное зрелище! Оказывается, европейская территория всё это время кроилась-перекраивалась, государства исчезали и появлялись… Один из свежих и очень наглядных примеров — Словакия. Страна, которой ещё 30 лет назад не было.

Фото: Юлия Баталина

Славный городок

Большинство туристов прибывают в Братиславу на теплоходах во время круиза по Дунаю и сразу бегут на обзорную экскурсию. Компактная словацкая столица чрезвычайно удобна для пеших прогулок — недаром весь исторический центр превращён в пешеходную зону.

Здесь есть всё, что положено уважающей себя европейской столице: замок — Братиславский град — на горе; парадный дворец — резиденция правителя; роскошный оперный театр и пышный филармонический зал; несколько прекрасных соборов, с которыми связаны трогательные исторические факты и легенды; авангардные постройки модных архитекторов (кое-что спроектировала Заха Хадид) и исторические особняки, декорированные то в стиле ампир, то модерн. И, конечно, Национальная галерея в классическом здании, а музей современного искусства — в современном, навороченном.

Фото: Юлия Баталина

Есть и легкоузнаваемые приметы недавнего социализма, в первую очередь огромный мемориальный комплекс Славин, посвящённый победе во Второй мировой войне и советским солдатам-освободителям. Монументальный мавзолей в центре воинского кладбища, с высоченной стелой и очень живыми бронзовыми скульптурами, расположен в самой высокой точке Братиславы — на холме, с которого открываются умопомрачительные виды.

Никто не пытается оспорить роль освободителей, не стремится превратить их в захватчиков. Здесь доброжелательно относятся к России, и в школах до сих пор популярно изучение русского языка.

Что особенно странно и приятно — прекрасные отношения словаков с чехами: лет 30 назад, во времена единой Чехословакии, были обиженные разговоры о том, что Прага принижает Братиславу, не держит за столицу, но сейчас об этом давно забыли. Братислава и вся Словакия упивается самостоятельностью, им нет дела до старых обид.

Страна ниоткуда

Словакия, с одной стороны, страна древняя и сохраняющая свои национальные особенности тщательно и успешно. Её язык похож на русский больше, чем на соседний чешский: в лифте отеля, например, есть табличка: «Prilojtе kľúč od izby», что означает: «Приложите ключ-карту от номера». Понятно без перевода. Это потому, что письменность в Словакию принесли те же греческие братья Кирилл и Мефодий, что и в Россию, и словацкая письменность тоже существовала в двух разновидностях алфавита — кириллице и глаголице, точно как в Древней Руси. Словакия богата глаголическими памятниками, и язык в них тот же, каким написаны русские памятники Средних веков, — церковнославянский.

Фото: Юлия Баталина

С другой стороны, древняя и самобытная Словакия никогда не была государством! Всегда входила в состав других — то Германии, то Священной Римской империи, то Австро-Венгрии, то просто Венгрии, то Чехословакии, а дольше всего (в Средние века) — в состав Великой Моравии. Впервые она обрела самостоятельность лишь в 1993 году. Это было примерно так же, как с отделением бывших республик Советской Прибалтики: «Да куда ж они без нас? Пропадут же!» А лет через 10 глядишь — и не пропали, а вовсе поднялись и процвели.

В 2009 году Словакия вошла в зону евро, а год спустя была официально признана «самой растущей экономикой Евросоюза», продемонстрировав рекордный темп роста ВВП. Этот титул страна поддерживает по сей день. В 2015 году рост реального ВВП составил 2,5%, а инфляция — всего 1%!

97,6% промышленной продукции страны отправляется на экспорт. Что же это за продукция? В первую очередь — автомобили. В Чехословакии эта территория была примерно тем же, чем в СССР Урал: здесь делали танки и ракеты. По всей Словакии разбросаны машиностроительные заводы, работавшие на оборону стран Варшавского договора. После распада системы социализма заводы подверглись удачной конверсии: сейчас Словакия производит больше автомобилей, чем любая другая европейская страна, а в мире является чемпионом по производству автомобилей на душу населения: 181 автомобиль на 1 тыс. человек в год. 12 международных концернов по производству автомобилей разместили в этой стране производство около 20 марок машин; так, именно Словакия — первая страна, которой Porsche доверил своё производство за пределами Германии. Столь популярные у русских нуворишей кроссоверы Porsche Cayenne делаются именно здесь.

Фото: Юлия Баталина

Вслед за автомобилями пришла электроника: на словацких заводах изготавливаются, например, сотовые телефоны премиальных марок. Производители довольны: словаки — народ трудолюбивый и очень образованный — 92% населения свободно владеют английским языком, страна удобно расположена в центре Европы, что позволяет снизить транспортные расходы, вот и размещают производство товаров для всей Западной Европы. Жители страны говорят, что здесь есть рабочие места для всех желающих, без работы сидит только тот, кто сам не хочет работать. Средняя зарплата словака до вычета налогов — 824 евро в месяц, подоходный налог довольно высокий — 22%.

Словакия гордится своим инвестиционным климатом: он чуть ли не самый мягкий в Европе. Это касается не только крупных инвесторов, но и малого бизнеса. Если открыть в Братиславе или, например, в городе Кошице парикмахерскую или кафе, тут же получишь вид на жительство и кучу льгот.

Вечная столица

Хотя Словакия стала самостоятельной страной чуть больше 20 лет назад, Братислава была столицей испокон веку. Чего столицей? Да хоть Венгрии! Когда с 1541 по 1684 год Будапешт был захвачен турками, венгерская столица была здесь — в городе, который по-венгерски называется Пожонь.

От собора Святого Мартина по мощёным улочкам старого города ведёт коронационный путь венгерских королей — любой турист может его пройти, надо лишь смотреть время от времени под ноги и замечать маленькие металлические короны, вмонтированные в брусчатку. Купол колокольни собора Святого Мартина — ещё одно напоминание о тех временах, ведь он сделан в форме короны венгерских правителей.

Фото: Юлия Баталина

Ещё одно историческое название Братиславы — Пресбург. Связывают его с главной сельскохозяйственной культурой здешних мест — виноградом и одним из главных промыслов — виноделием. В отличие от соседней Чехии, Словакия — не пивная, а винная страна, гордящаяся своими белыми сортами — сильванером, мюллер-тургау, зелёным вельтлинером и, конечно, рислингом.

Своё нынешнее название столица Словакии получила лишь в 1919 году. То, что словаки, будучи на протяжении веков жителями немецкой провинции, умудрились сохранить язык и национальный характер, совершенно удивительно. Письменность, правда, уже не кириллическая, как у русских, а латинская, как у чехов.

Что же касается «немецкой провинции», то здесь сказалось расположение маленькой дунайской страны: до 1936 года из Вены, находящейся от Братиславы в паре десятков километров, можно было приехать сюда на городском трамвае! Граница Австрии находится от Братиславы всего в 3 км. Историческая Братислава вся на правом берегу Дуная — так легче было оборонять город, а на левом берегу выстроены новые спальные микрорайоны. Живущие в них братиславцы рассказывают, что до начала 1990-х годов ездили на работу вдоль огромной бетонной стены с колючей проволокой, а в соседнем лесочке то и дело раздавались выстрелы: пограничники преследовали перебежчиков.

Фото: Юлия Баталина

Сейчас нет стены и практически нет границы: обе страны входят в Шенгенскую зону и в Евросоюз. Аэропорт Братиславы является одним из международных аэропортов, обслуживающих австрийскую столицу, так что русский турист может попасть сюда не только по Дунаю, но и задёшево по воздуху — авиакомпанией «Победа».

На пути из аэропорта наш чувствительный к материальному миру земляк не может не впечатлиться количеством и размерами торговых центров, окружающих Братиславу. В самом городе здесь ничего подобного не строят, ценят исторический центр, но за его пределами!.. Огромная IKEA, многоэтажные модные бутики, сияющие автосалоны… Зачем столько роскошных магазинов в городе, где население около 400 тыс. человек? А это австрийцы сюда ездят на шопинг!

Славный городок (продолжение)

Побывавшие в Братиславе туристы обычно суммируют свои впечатления примерно так: «Я ведь не планировал сюда ехать, а зря: ведь славный городок!»

Действительно, Братислава производит очень душевное, умиротворяющее впечатление. Это городок, соразмерный человеку, не подавляющий величием, но трогательно увлекающий туриста. Здесь за каждым углом — какая-нибудь фишечка, особенно преуспели жители словацкой столицы по части уличных арт-объектов. Именно в этом городе появился первый в мире вылезающий из люка водопроводчик! Зовут его Чумил, и в его честь даже установлен специальный дорожный знак, чтобы никто не запнулся.

Симпатяга Наци — ещё один бронзовый братиславский чудик. К нацистам он отношения не имеет; просто его имя — уменьшительное от Игнац. Это памятник добрейшему городскому сумасшедшему, установленный на том самом углу, где Наци, всегда с иголочки одетый и сияющий приветливостью, кланялся каждому прохожему.

Даже памятники великим людям здесь необычные. Например, Ханс Кристиан Андерсен останавливался в Братиславе лишь на одну ночь, но словаки сочли, что этот факт достоин увековечения, ведь писатель-то великий. Памятник Андерсену в Братиславе похож на пермский памятник Дягилеву: он весь облеплен персонажами сказок.

Есть специальные брошюрки-путеводители, по которым туристы совершают своеобразный квест: обходят все уличные памятники словацкой столицы и ставят галочки. Некоторые экскурсионные компании даже предусмотрели призы за успешное выполнение квеста.

Но главное достоинство Братиславы в том, что по ней можно просто гулять, наслаждаясь уютом старого города, без всяких квестов и даже без экскурсий. Следовать по пути венгерских королей, тереть на счастье шишку на шлеме Чумила, пить глинтвейн со сладким пряным хлебом, если чуть приморозило (настоящих морозов здесь не бывает), и удивляться, до чего Дунай голубой — даже в пасмурную погоду.

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