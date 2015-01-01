Платёжеспособные женщины В Галерее туфельки показывают деньги с изображениями великих женщин

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Пермяк Николай Шафранский более 30 лет проработал на фабрике «Гознак», где был заместителем директора по экономике. Неудивительно, что деньги стали для него не только профессией, но и хобби. Хобби далеко не самое странное: монеты и банкноты числятся среди самых популярных предметов коллекционирования во всём мире. Однако в данном случае речь идёт о специфической коллекции: Шафранский уже семь лет собирает банкноты с изображением женщин.

Фото: Константин Долгановский

Именно на его коллекции построена 13-я по счёту выставка из проекта «Коллекционер» в Галерее туфельки, которая открылась накануне Международного женского дня.

Первым толчком к началу собирательства стала для Шафранского 100-рублёвая ассигнация 1910 года с портретом Екатерины Великой — знаменитая «катенька», которая до Первой мировой войны считалась одним из самых «твёрдых» денежных знаков благодаря высокой обеспеченности золотом. Став случайно обладателем такой банкноты, коллекционер задумался: а какие ещё есть женские портреты на деньгах? Оказалось, что их немало: к настоящему времени в коллекции Шафранского уже 600 «женщин».

Самая «денежная» женщина в мире — английская королева Елизавета II: её изображение украшает банкноты не только Великобритании, но и всех стран Британского содружества, от Канады до Восточного Тимора. Правда, изображения на них часто повторяются: существует всего пять портретов королевы, «узаконенных» для тиражирования на деньгах.

Елизавета II — не единственная женщина-правитель, присутствующая на дензнаках. Легендарная грузинская царица Тамара украшает даже не одну, а две национальные банкноты!

Николай Шафранский и экспонаты его коллекции

Своего легендарного премьер-министра Голду Меир запечатлели на пластиковой купюре в 10 шекелей израильтяне, а тайцы увековечили в деньгах королеву Сирикит.

Среди других дам, удостоенных чести украсить собой национальные валюты, преобладают борцы за свободу, суфражистки и аболиционистки, революционерки и национальные героини. Так, на банкнотах Доминиканской Республики изображены три женщины сразу — сёстры-революционерки Мирабаль, убитые по приказу диктатора Трухильо. Сестёр было четыре, но одна уцелела, поэтому на портрете не запечатлена.

В канун 8 Марта очень уместно было поместить в экспозицию портрет Клары Цеткин на 10 «гэдээровских» марках. Вообще, в коллекции много банкнот из уже несуществующих стран и прекративших своё существование платёжных систем, ведь практически вся Европа сегодня на единой валюте, с точки зрения коллекционеров не очень интересной.

Фото: Константин Долгановский

О каждой героине своей коллекции Николай Шафранский знает всё. Почти каждый новый сюжет его экскурсии на вернисаже в Галерее туфельки начинался со слов «О, это такая интересная женщина!» — и далее следовал обстоятельный рассказ. В самом деле: педагог Мария Монтессори (1000 итальянских лир), писательницы Астрид Линдгрен и Сельма Лагерлёф (обе — 20 шведских крон), Божена Немцова (500 крон Чехии), Камилла Коллетт (50 и 100 норвежских крон), Леся Украинка (300 украинских гривен), дважды лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри (20 тыс. польских крон), актриса Грета Гарбо (100 шведских крон), легендарная Эвита Перон (100 аргентинских песо), всеми любимая босоногая африканская дива Сезария Эвора (2000 эскудо Кабо-Верде)... Последняя «попала на деньги» более чем справедливо, ведь она буквально кормила всю свою бедную страну налогами с гонораров!

Коллекция Шафранского примечательна не только героинями, но и авторами: в ней есть банкноты, напечатанные с эскизов Альфонса Мухи, Ивана Билибина... Есть и просто курьёзные экземпляры: так, банкноту в 100 триллионов зимбабвийских долларов тоже украшает женский портрет! Правда, это не какая-то великая женщина, а просто собирательный образ африканской красавицы.

Самый старинный экземпляр в коллекции — кубинский песо 1896 года. Что за дама на нём изображена, даже Google не подсказал.

Конечно, пока что мужчин на дензнаках мира больше, чем женщин. Но эта ситуация постепенно исправляется! Так, в США, где до сих пор на банкнотах изображали лишь президентов, в 2020 году выйдет первая 20-долларовая купюра с изображением аболиционистки Гарриет Табмен, которую выбрали на специальном национальном конкурсе.

В России «женских» денег пока нет, однако Николай Шафранский уверен, что скоро будут. Ведь в России немало женщин, которые внесли свой вклад в мировую историю! Первым кандидатом коллекционер считает женщину-космонавта Валентину Терешкову.

Выставка «Деньги о женщинах, женщины о деньгах» работает в Галерее туфельки до 15 апреля