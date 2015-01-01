В Африку гулять В галерее «Уникум» открылась выставка скульпторов-керамистов Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой

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Выставка, возможно, последняя на родине: с 10 марта в мастерской керамисток работает художник Константин Николаев, а печку для обжига изделий они уже продали. Отныне их жизнь и работа связаны с Болгарией, хотя, по уверениям художниц, они будут часто приезжать домой, особенно если будет проводиться художественный салон «Арт-Пермь».

Тем не менее выставка «Охота на Африку», даром что небольшая, обладает статусом События. Выставка открылась в галерее «Уникум». Там, как известно, два выставочных зала: в одном сменяются художественные выставки, а в другом расположилась постоянная экспозиция африканских трофеев — жутковатая инсталляция из голов несчастных антилоп и ног несчастных слонов. В первом — художественном — зале в настоящее время работает прекрасная выставка Владимира Немужина и его друзей-современников и будет работать ещё долго. Небольшая же экспозиция керамики пока ещё пермских художниц расположилась прямо внутри африканского зала. Две витрины — «Африканская деревня» и «Саванна».

Говоря об Африке, Наталья и Инна не просто создают скульптуры на африканские темы. Они и стилистики придерживаются «африканской». Работы лишены всяческого намёка на глянец: даже те, что покрыты блестящей «металлической» патиной, нарочито брутальны, элегантно неряшливы — чрезвычайно эстетичная, ни секунды не переходящая вкусовые границы имитация примитивной керамики. Для тех, кто знаком с аборигенным африканским искусством, здесь множество намёков: загадочные, с отрешённым взглядом глиняные головы, напоминающие о древнем Бенине; традиционные маски, словно из страны догонов; ритуальные фигуры священных леопардов, вотивные куклы, невероятные музыкальные инструменты, предметы обихода — посуда, оружие... Кажется, что-то подобное можно приобрести на антикварном рынке где-нибудь в Аруше, но там, конечно, ничего подобного не найти, потому что даже самое нарочито простое изделие несёт на себе авторский почерк, видный невооружённым глазом.

В экспозиции «Саванна» собраны все африканские «знаменитости», каждая — в своей немыслимой, фантастической индивидуальности, которую художницам удалось мастерски схватить. Носороги, слоны, бегемоты, жирафы, птицы, хищники... Потрясающая антилопа гну — этакий гривастый лось с коровьими рогами. Множество черепашек с узорчатыми панцирями. Все они вольготно гуляют, словно в настоящей Африке, по берегам реки из блестящих кристаллов в окружении экзотических камней, плодов и орехов — Корчёмкина и Рогова, как известно, сильны в создании объектов, имитирующих природные.

Эти объекты всегда были ударной позицией пермских керамисток — у них сильное декоративное начало, что не мешает и прикладному аспекту: так, большой ажурный объект, в котором угадывается и шар перекати-поля, и сильно увеличенный скелет микроскопического моллюска, может служить как ваза и как ароматическая лампа.

Самое, наверное, примечательное в африканской серии Корчёмкиной и Роговой — разнообразие техник и материалов. Здесь самая разная глина — чёрная, красная, абсолютно белая; самые разные способы обжига — и так называемый «капсульный» обжиг, и японская техника раку, и другие профессиональные «навороты», позволяющие достичь разнообразных декоративных эффектов — цветной патины, тонкой «сеточки» и того самого «металлического» отлива.