Заёмщики под микроскопом Вероятность одобрения кредитной заявки в зависимости от банка колеблется в разы

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В 2016 году банки одобрили лишь 10% поступивших к ним заявок на кредиты. Причём, несмотря на стабилизацию экономики, эта цифра снизилась по сравнению с 2015 годом на 2%. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Так кто же может в нынешних условиях рассчитывать на получение кредита и как относиться к заманчивым сообщениям банков о «предварительно одобренных» кредитах?

Фото: Константин Долгановский

Залоговое преимущество

Эксперты «Нового компаньона» в целом соглашаются со среднерыночными оценками ОКБ. Однако отмечают, что от банка к банку эта цифра может серьёзно разниться и достигать уровня 50% и более.

Кроме того, вероятность одобрения заявок зависит от вида кредита. «Уровень одобрения по кредитам с залогом (ипотека, автокредит) традиционно выше. Карты и потребительские кредиты — существенно более рискованный бизнес, предполагающий высокий уровень аналитических моделей оценки заёмщика и автоматизации процесса одобрения», — говорит Алексей Крейтор, директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный».

Светлана Щёголева, управляющий ВТБ 24 в Пермском крае, продолжает: «Судя по практике нашего банка, в 2016 году выросла доля одобрений по потребительским кредитам и автокредитам на 5 и 13% соответственно, по ипотеке она осталась на том же уровне, а вот по кредитным картам снизилась на 12%».

В то же время Наталья Кондрашова, директор филиала «БКС Премьер» в Перми, утверждает, что при принятии решения по заявке первичен не продукт, на который она подана, а качество заёмщика. «Качественным заёмщикам со средним или невысоким уровнем риска просрочки стоит ожидать одобрения по большинству продуктов — собственно, все эти продукты на него в первую очередь и нацелены», — считает она.

Что касается снижения среднерыночной доли одобрений по сравнению с 2015 годом, то эксперты указывают на разные исходные условия, в которых были рассчитаны эти две цифры. Светлана Щёголева напоминает, что за последние два года с рынка ушло достаточно много кредитных организаций, которые проводили рискованную кредитную политику. На рынке остались более консервативные игроки, и это сказалось на среднерыночной доле одобрений. Кроме того, те банки, которые продолжают работать, изменили подходы к оценке качества своих заёмщиков.

Наконец, всё большее количество игроков кредитного рынка обращаются за сведениями в бюро кредитных историй и, соответственно, предоставляют данные о своих заёмщиках. Общий объём информации о кредитных историях постоянно увеличивается, и этот технический момент тоже влияет на расчётный уровень одобрения заявок на кредиты.

Не до послаблений

По итогам 2016 года Банк России зафиксировал увеличение объёма выдачи кредитов. В частности, в Пермском крае прирост составил 33%. По мнению экспертов, объяснение кроется не в подвижках со стороны банков, а в росте спроса на кредиты. Так, по оценкам ОКБ, в 2016 году количество входящих запросов на займы выросло на 36%.

«Пока рано говорить о возможности послабления условий рассмотрения кредитных заявок. И заёмщики, и банки постепенно адаптировались к текущей кризисной ситуации. Но уроки последствий кризиса, которые извлекли банковская система и население, оказались достаточно дорогими. Поэтому в ближайшем году существенного послабления в части кредитной политики, вероятнее всего, не будет», — говорит Светлана Щёголева.

Наталья Кондрашова подчёркивает, что тема просроченной задолженности остаётся достаточно острой, поскольку расходы на покрытие потерь от невозвратов по плохим заёмщикам — это одна из основных статей расходов в розничном кредитовании.

По словам Алексея Крейтора, единой тенденции на рынке нет и каждый банк имеет свои сдерживающие факторы. Это может быть и специфический стратегический курс, не предусматривающий конкуренции в розничном кредитовании, и неудачный опыт кредитования в прошлом, и ограничение фондирования, и множество других факторов.

Тем не менее Михаил Красных, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Пермскому краю, считает, что дальнейшее улучшение платёжной дисциплины заёмщиков может привести к корректировке скоринговых моделей банков, что сделает кредиты более доступными для клиентов.

Ресурсы позволяют

В целом же определённый уровень аппетита к риску на рынке установился, и банки вновь проявляют заинтересованность к выдаче кредитов — об этом свидетельствует, в частности, усиление рекламной активности.

В отличие от 2014—2015 годов, острой ситуации с фондированием на рынке нет, констатирует Алексей Крейтор. Впрочем, мелкие банки могут испытывать сложности с ликвидностью, поскольку не могут получить межбанковское финансирование, а привлекать депозиты физических лиц могут в ограниченном количестве вследствие политики Центрального банка, уточняет Наталья Кондрашова. По её словам, основными источниками фондирования сейчас являются депозиты физических лиц, межбанковское кредитование, займы от Центрального банка и акционерный капитал.

Наталья Кондрашова говорит о том, что банки постепенно переходят к модели предложения предодобренных кредитов уже имеющимся клиентам. В то же время другие эксперты квалифицируют предодобренные заявки скорее как нестандартный рекламный ход. На деле уведомление о предварительно одобренном кредите означает лишь то, что клиент был проверен с точки зрения его предыдущих отношений с банком. Ни работа, ни уровень дохода, ни состав семьи на этом этапе не учитываются, равно как и другие специфические факторы.

Если клиент откликнется на предложение, будет подана полноценная заявка, и тогда проверка будет проводиться уже более тщательно. Фактически в этом случае вероятность отказа лишь немногим меньше, чем без предварительного одобрения. И даже если кредит будет одобрен, его условия могут отличаться от предварительных как по сумме, так и по ставке.

Таким образом, уведомление о наличии предварительно одобренного кредита — это реклама, ни к чему не обязывающая банк.