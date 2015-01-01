Как я была Ждуном Мой первый опыт одиночного пикета

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«Мне всегда было интересно: как люди доходят до жизни такой, чтобы вот так стоять с плакатом?» — молодой мужчина в пальто задаёт много вопросов о пикете, потом фотографирует и уходит, а через 10 минут после его визита приходит полицейский и тоже задаёт вопросы. Вопросов о том, как же так получилось, что мы с искусствоведом Галиной Сущек «ждали, пока снег растает», в одиночных пикетах, поступило много, и вот я честно отвечаю: дошла до такой жизни совершенно случайно.

Фото: Тимур Абасов

Это был сложный день: нужно было успеть посетить три пункта назначения, ничего при этом не сломав. И ведь почти удалось, но практически на финишной прямой я обидно поскользнулась, когда оставалось всего 150 метров до трамвая и час до ужина. С синяком в полруки я вернулась домой. В фейсбуке при этом написала: «Упала, грустно», получила сочувствующие комментарии и уснула. Завтра ждал прекрасный день — 8 марта, выходной. Но и на следующий день от того, чтобы не свалиться на дороге, меня не спасло даже крепкое мужское плечо.

Вечером знакомый добавляет в обсуждение проблемы гололёда на улицах. Варианты «что делать» были предложены самые разные — от «вооружиться лопатой и бороться со злом самостоятельно» до передвижения ползком и ненакрашенными — видимо, чтобы напугать чиновников. В ходе обсуждения я написала что-то типа: «Ну да, упала, что теперь, пикет устраивать?» — и получила ответ: «Да, давай!»

Что ж, почему бы и нет. Тем более что только накануне я закончила статью о протестной активности пермяков. Дописалась, значит. Но ведь нужно найти того, кто меня сменит! «Конечно, постою час после тебя», — ответила искусствовед, активист и пассионарий Галина Сущек. Теперь уж точно «заднюю» не включить. «А что на плакате написать?» — воззвала я к ФБ-сообществу, но всех единомышленников уже и след простыл.

Чтобы по дороге не упасть, надела суперустойчивые сапоги — танки, а не сапоги. Утром купила ватман и красный маркер (позже пришла в голову идея купить густо-фиолетовый, как мои синяки, но момент был упущен). На работе намалевала плакат, гениальный слоган придумала сменщица: «Подождём, пока растает». Ждун, как все помнят, стал новым символом русской национальной идеи буквально месяц назад. Минут пять ушло на совещание, ставить в конце знак вопроса или нет. Решили остановиться на утвердительном варианте — выглядит более стильно. Когда выходила, коллеги сказали, что боятся за меня: могут и побить. Да и я сама боялась.

Пришла на место быстро. Минуту потопталась на месте, раскрыла плакат. И тут же мир засиял новыми красками. Все проезжающие мимо меня водители улыбаются, пассажиры в трамваях машут руками, прохожие кричат: «Молодец!», фотографируют...

В общем, работа Ждуна добавляет невероятное количество энергии. Потом даже от дозы кофеина отказалась, солнце не разморило, и на скучных лекциях не уснула. Так что пикет как бодрящее средство всем советую.

Жаль, правда, полицейского не застала. Он подошёл к Галине Сущек — я видела это уже из окна трамвая. Заволновалась было, но потом узнала, что всё прошло хорошо: пикетчица его обаяла.

На самом деле эта колонка — не про снег и гололёд вовсе, а про более тонкие материи. Уже во время пикета, когда замёрзли пальцы и от улыбок болели щёки, я поняла, что стою с плакатом не для себя и даже не совсем для чиновников, а для тех, кто сейчас улыбается из окна трамвая и автомобиля, щурит глаза, пытаясь рассмотреть лозунг.

Один мужчина специально перешёл на мою сторону дороги:

— Что, будешь так стоять, пока не растает?

— Сейчас я постою, потом другие постоят. А подождём мы с вами все вместе.