Врачи попали под взыскание
Прокуратура просит минздрав разобраться с декларациями соликамских главврачей
На севере Прикамья семь главврачей больниц оказались на грани увольнения из-за прокурорской проверки. Надзорное ведомство обратилось в краевое министерство здравоохранения с требованием принять меры в отношении нарушителей закона. Основанием для этого стало якобы неверное заполнение главврачами деклараций о доходах за 2015 год. Но в самом представлении соликамской прокуратуры допущено столько ошибок, что появляются сомнения, насколько верны результаты проверки.
10 февраля в Министерство здравоохранения Пермского края на имя министра Вадима Плотникова поступило представление из Соликамской городской прокуратуры №2-16-33-2017 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В частности, в документе говорится, что в январе—феврале 2017 года прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и проверила декларации о доходах главврачей за 2015 год.
Было выявлено несколько нарушителей. Так, главврач ГБУЗ ПК «Перинатальный центр г. Соликамска» Армен Абрамишвили скрыл сведения о приобретении в собственность 1 сентября 2015 года земельного участка общей площадью 2 тыс. кв. м, расположенного в деревне Чертёж Соликамского района. Его супруга, главврач Соликамской стоматологической поликлиники №2 Яна Абрамишвили, также не указала в декларации о доходах право собственности на этот земельный участок.
Супруги Абрамишвили комментировать результаты прокурорской проверки отказались, пояснив, что выводы делать рано, необходимо дождаться реакции краевого министерства.
В числе нарушителей соликамская прокуратура называет и главврача Станции скорой медицинской помощи г. Соликамска Людмилу Лукьянченко. Ей вменяется неверное заполнение декларации в части принадлежности земельного участка площадью 414 кв. м в массиве Алёшиха Краснокамского района. Согласно выписке из Росреестра, говорится в представлении прокуратуры, этот объект недвижимости в собственности Лукьянченко не значится.
Эту коллизию разрешила сама Людмила Лукьянченко, представив нам свидетельство о праве собственности на землю, выданное в 1994 году. Как выяснилось, это свидетельство являлось временным документом, а потому земельный участок не был переведён в собственность. Однако, несмотря на это, ежегодно Лукьянченко платила налог за этот земельный участок, и при этом вопросов о праве собственности ни у налоговой, ни у Росреестра не появлялось.
Также в декларации главврача соликамской скорой, говорится в результатах прокурорской проверки, не указан вид и срок пользования жилым домом на ул. Сосновой, 16 в посёлке Николаев Посад. Согласно выписке из декларации о доходах Лукьянченко, ею был указан не только вид собственности дома (индивидуальная), но и дата покупки.
Прокуроры также засомневались в достоверности доходов главврача. В частности, они считают, что сведения о полученном доходе Людмилы Лукьянченко за 2015 год искажены и занижены на 4 тыс. руб. — это сумма страхового возмещения, полученная от АО «СГ «Спасские ворота-М», которая в данном случае подлежит налогообложению, а потому должна быть указана в декларации.
Неверно, по мнению прокуратуры, был указан и год выпуска автомобиля — 2013-й. Тогда как, по информации РЭО ОГИБДД МО МВД России «Соликамский», он должен был быть 2014-м.
Ясность в этот вопрос внесла сама главврач, представив паспорт транспортного средства, где действительно указан 2013 год. Таким образом, ГИБДД предоставила неверные сведения в прокуратуру, и нарушения со стороны главврача нет.
По версии прокуратуры, заниженными оказались сведения о полученном доходе и у супруга Людмилы Лукьянченко — Андрея Викторовича. В частности, в справке о полученном доходе он указал сумму 1 млн 504 тыс. руб., а по данным налогового органа, эта сумма составила 1 млн 509 тыс. руб.
9 марта Андрей Лукьянченко взял справку в ИФНС №11 по Пермскому краю, где указано, что ему действительно была выдана справка 2-НДФЛ за 2015 год на сумму 898 478 руб., тогда как в годовой отчётности за 2015 год в Межрайонную ИФНС №11 по Пермскому краю доход Лукьянченко был указан в размере 903 499 руб. Отклонение в сумме 5021 руб. произошло в результате корректировки данных при сдаче годовой отчётности за 2015 год.
Иными словами, бухгалтер, подававший сведения, допустил техническую ошибку при подсчёте цифр и указал неверную сумму.
Также Андрей Лукьянченко указал, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в Алёшихе, но этих данных в Росреестре нет. Как выяснилось, участок был предоставлен ему безвозмездно как работнику бюджетной организации в 1992 году.
Самое интересное, что Андрей Лукьянченко раньше являлся депутатом Соликамской гордумы и как депутат заполнял декларацию о доходах на себя и супругу за 2015 год. По его словам, в апреле 2016 года прошла прокурорская проверка его декларации как депутата и нарушений обнаружено не было.
Спустя почти год при новой проверке нарушения появились.
Указала отсутствующий в собственности земельный участок в Красновишерском районе (квартал №197) площадью 1206 кв. м и дачу площадью 26 кв. м и другой главный врач Краевого детского санатория для больных туберкулёзом №7 «Росинка» Анна Пономарёва. Только вот данных в Росреестре об этом нет.
Ещё один главврач городской детской больницы в Соликамске Николай Левко не указал год изготовления автомобиля, лодки, прицепа к легковому автомобилю. В справке он также исказил размер дохода — 1 млн 452 тыс. руб., а по данным налоговой, его доход составил 1 млн 463 тыс. руб. По данным прокуратуры, им не был указан доход, полученный от администрации города.
Обнаружены нарушения и в декларации о доходах у главврача стоматологической поликлиники №1 Людмилы Пьянковой. Так, была неверно указана площадь имеющейся в собственности квартиры — не 155,9 кв. м, а 78,35 кв. м.
Как пояснила Людмила Ивановна, квартира принадлежит с 2010 года не только ей, но и её совершеннолетнему сыну, поэтому она указала лишь половину этой квартиры, так как у неё ½ доли. Тем самым она не нарушила действующее законодательство. Между тем прокуратура считает иначе.
Второе нарушение Людмилы Пьянковой — не указан год изготовления автомобиля. Это, скорее, незнание правил заполнения декларации. К тяжким нарушениям данный факт отнести сложно, тем более ставить на этом основании вопрос о привлечении главврача с 50-летним стажем работы к дисциплинарной ответственности.
Но в прокуратуре и в министерстве здравоохранения, видимо, придерживаются иного мнения. С нарушителей начальство потребовало объяснительные. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности потребовала и Соликамская городская прокуратура.
Однако в самом представлении прокуратуры содержится ряд неточностей. Так, например, согласно результатам проверки, Людмила Лукьянченко является главврачом не станции скорой помощи в Соликамске, а медучреждения под названием ГАУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника №1 г. Соликамска». Впрочем, в прокуратуре этот факт никак не объясняют.
Как выяснилось, всего было проверено 10 главврачей в Соликамске и Соликамском районе, чьи декларации по поручению краевой прокуратуры особо тщательно проверялись соликамской прокуратурой. В итоге было выявлено семь нарушителей. В прокуратуре не поясняют, что это за важное задание или поручение, ссылаясь на то, что это «служебная информация», и не подтверждают информацию о том, что данное поручение поступило к ним из краевого минздрава.
Напомним, конфликт между главврачами Соликамска и краевым минздравом возник ещё во время работы Ольги Ковтун в должности министра здравоохранения. Именно тогда в ответ на пост в фейсбуке Андрея Лукьянченко о том, что он не желает работать главврачом, так как вынужден «со стыдом смотреть в глаза пациентов в условиях резко сокращающегося финансирования», экс-министр выложила декларацию о доходах Лукьянченко, где указала, что главврачи якобы открыли бизнес в больнице, зарабатывая больше, чем их коллеги.
Правда, спустя некоторое время гневная запись в блоге министра была удалена, а сама она 1 сентября 2016 года уволилась.