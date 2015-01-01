Врачи попали под взыскание Прокуратура просит минздрав разобраться с декларациями соликамских главврачей

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На севере Прикамья семь главврачей больниц оказались на грани увольнения из-за прокурорской проверки. Надзорное ведомство обратилось в краевое министерство здравоохранения с требованием принять меры в отношении нарушителей закона. Основанием для этого стало якобы неверное заполнение главврачами деклараций о доходах за 2015 год. Но в самом представлении соликамской прокуратуры допущено столько ошибок, что появляются сомнения, насколько верны результаты проверки.

По мнению прокуратуры, главрач Соликамской детской больницы Николай Левко скрыл от налоговой доход, полученный им от администрации города

10 февраля в Министерство здравоохранения Пермского края на имя министра Вадима Плотникова поступило представление из Соликамской городской прокуратуры №2-16-33-2017 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

В частности, в документе говорится, что в январе—феврале 2017 года прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и проверила декларации о доходах главврачей за 2015 год.

Было выявлено несколько нарушителей. Так, главврач ГБУЗ ПК «Перинатальный центр г. Соликамска» Армен Абрамишвили скрыл сведения о приобретении в собственность 1 сентября 2015 года земельного участка общей площадью 2 тыс. кв. м, расположенного в деревне Чертёж Соликамского района. Его супруга, главврач Соликамской стоматологической поликлиники №2 Яна Абрамишвили, также не указала в декларации о доходах право собственности на этот земельный участок.

Супруги Абрамишвили комментировать результаты прокурорской проверки отказались, пояснив, что выводы делать рано, необходимо дождаться реакции краевого министерства.

В числе нарушителей соликамская прокуратура называет и главврача Станции скорой медицинской помощи г. Соликамска Людмилу Лукьянченко. Ей вменяется неверное заполнение декларации в части принадлежности земельного участка площадью 414 кв. м в массиве Алёшиха Краснокамского района. Согласно выписке из Росреестра, говорится в представлении прокуратуры, этот объект недвижимости в собственности Лукьянченко не значится.

Эту коллизию разрешила сама Людмила Лукьянченко, представив нам свидетельство о праве собственности на землю, выданное в 1994 году. Как выяснилось, это свидетельство являлось временным документом, а потому земельный участок не был переведён в собственность. Однако, несмотря на это, ежегодно Лукьянченко платила налог за этот земельный участок, и при этом вопросов о праве собственности ни у налоговой, ни у Росреестра не появлялось.

Также в декларации главврача соликамской скорой, говорится в результатах прокурорской проверки, не указан вид и срок пользования жилым домом на ул. Сосновой, 16 в посёлке Николаев Посад. Согласно выписке из декларации о доходах Лукьянченко, ею был указан не только вид собственности дома (индивидуальная), но и дата покупки.

Прокуроры также засомневались в достоверности доходов главврача. В частности, они считают, что сведения о полученном доходе Людмилы Лукьянченко за 2015 год искажены и занижены на 4 тыс. руб. — это сумма страхового возмещения, полученная от АО «СГ «Спасские ворота-М», которая в данном случае подлежит налогообложению, а потому должна быть указана в декларации.

Неверно, по мнению прокуратуры, был указан и год выпуска автомобиля — 2013-й. Тогда как, по информации РЭО ОГИБДД МО МВД России «Соликамский», он должен был быть 2014-м.

Ясность в этот вопрос внесла сама главврач, представив паспорт транспортного средства, где действительно указан 2013 год. Таким образом, ГИБДД предоставила неверные сведения в прокуратуру, и нарушения со стороны главврача нет.

По версии прокуратуры, заниженными оказались сведения о полученном доходе и у супруга Людмилы Лукьянченко — Андрея Викторовича. В частности, в справке о полученном доходе он указал сумму 1 млн 504 тыс. руб., а по данным налогового органа, эта сумма составила 1 млн 509 тыс. руб.

9 марта Андрей Лукьянченко взял справку в ИФНС №11 по Пермскому краю, где указано, что ему действительно была выдана справка 2-НДФЛ за 2015 год на сумму 898 478 руб., тогда как в годовой отчётности за 2015 год в Межрайонную ИФНС №11 по Пермскому краю доход Лукьянченко был указан в размере 903 499 руб. Отклонение в сумме 5021 руб. произошло в результате корректировки данных при сдаче годовой отчётности за 2015 год.

Иными словами, бухгалтер, подававший сведения, допустил техническую ошибку при подсчёте цифр и указал неверную сумму.

Также Андрей Лукьянченко указал, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в Алёшихе, но этих данных в Росреестре нет. Как выяснилось, участок был предоставлен ему безвозмездно как работнику бюджетной организации в 1992 году.

Самое интересное, что Андрей Лукьянченко раньше являлся депутатом Соликамской гордумы и как депутат заполнял декларацию о доходах на себя и супругу за 2015 год. По его словам, в апреле 2016 года прошла прокурорская проверка его декларации как депутата и нарушений обнаружено не было.

Спустя почти год при новой проверке нарушения появились.

Указала отсутствующий в собственности земельный участок в Красновишерском районе (квартал №197) площадью 1206 кв. м и дачу площадью 26 кв. м и другой главный врач Краевого детского санатория для больных туберкулёзом №7 «Росинка» Анна Пономарёва. Только вот данных в Росреестре об этом нет.

Ещё один главврач городской детской больницы в Соликамске Николай Левко не указал год изготовления автомобиля, лодки, прицепа к легковому автомобилю. В справке он также исказил размер дохода — 1 млн 452 тыс. руб., а по данным налоговой, его доход составил 1 млн 463 тыс. руб. По данным прокуратуры, им не был указан доход, полученный от администрации города.

Обнаружены нарушения и в декларации о доходах у главврача стоматологической поликлиники №1 Людмилы Пьянковой. Так, была неверно указана площадь имеющейся в собственности квартиры — не 155,9 кв. м, а 78,35 кв. м.

Как пояснила Людмила Ивановна, квартира принадлежит с 2010 года не только ей, но и её совершеннолетнему сыну, поэтому она указала лишь половину этой квартиры, так как у неё ½ доли. Тем самым она не нарушила действующее законодательство. Между тем прокуратура считает иначе.

Второе нарушение Людмилы Пьянковой — не указан год изготовления автомобиля. Это, скорее, незнание правил заполнения декларации. К тяжким нарушениям данный факт отнести сложно, тем более ставить на этом основании вопрос о привлечении главврача с 50-летним стажем работы к дисциплинарной ответственности.

Но в прокуратуре и в министерстве здравоохранения, видимо, придерживаются иного мнения. С нарушителей начальство потребовало объяснительные. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности потребовала и Соликамская городская прокуратура.

Однако в самом представлении прокуратуры содержится ряд неточностей. Так, например, согласно результатам проверки, Людмила Лукьянченко является главврачом не станции скорой помощи в Соликамске, а медучреждения под названием ГАУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника №1 г. Соликамска». Впрочем, в прокуратуре этот факт никак не объясняют.

Как выяснилось, всего было проверено 10 главврачей в Соликамске и Соликамском районе, чьи декларации по поручению краевой прокуратуры особо тщательно проверялись соликамской прокуратурой. В итоге было выявлено семь нарушителей. В прокуратуре не поясняют, что это за важное задание или поручение, ссылаясь на то, что это «служебная информация», и не подтверждают информацию о том, что данное поручение поступило к ним из краевого минздрава.

Напомним, конфликт между главврачами Соликамска и краевым минздравом возник ещё во время работы Ольги Ковтун в должности министра здравоохранения. Именно тогда в ответ на пост в фейсбуке Андрея Лукьянченко о том, что он не желает работать главврачом, так как вынужден «со стыдом смотреть в глаза пациентов в условиях резко сокращающегося финансирования», экс-министр выложила декларацию о доходах Лукьянченко, где указала, что главврачи якобы открыли бизнес в больнице, зарабатывая больше, чем их коллеги.

Правда, спустя некоторое время гневная запись в блоге министра была удалена, а сама она 1 сентября 2016 года уволилась.