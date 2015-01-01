Тень прошлого Бывает, что какая-то книга пройдёт в своё время тихо-незаметно, а спустя лет 20—30 за ней начинают гоняться

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Истинным книголюбам эту книгу, вышедшую в 1990 году, приятно даже просто в руках подержать — сразу вспоминаются лучшие годы пермского книгоиздания. Вроде бы технологии и материалы — самые примитивные: бумага желтоватая, ломкая; строчки неровные, одна буква ярче, другая бледнее — печатали в Типографии №1 (в одном из корпусов исторического Чёрного рынка) на линотипчиках, которые стояли там с 1950-х годов; дешёвый коленкор на переплёте. Но какие имена! Рецензент — Лев Давыдычев; фамилия обведена траурной рамкой, стало быть, это одна из последних книг, которым дал «зелёный свет» Лев Иванович. Художественный редактор — Светлана Можаева, знатоки поймут. Художник — Аркадий Амирханов. Перед каждым хочется замереть и не дышать.

Но главный сюрприз — имя автора: Виктор Шмыров. Да, тот самый. Близкие знакомые автора говорят, что детективно-приключенческий роман он написал чуть ли не на спор со старинным приятелем — писателем Леонидом Юзефовичем. Но, читая книгу, понимаешь, что, как бы ни возник замысел романа, результат стал не просто текстом, написанным «на спор»: в нём много такого, что не может не тронуть истинного пермяка и любителя чтения.

Действие книги происходит преимущественно в Чердыни, описанной с таким знанием и пониманием, что у каждого, кто бывал в этом городе, возникает приятнейшее чувство узнавания. Виктор Шмыров в 1970-е годы работал здесь в краеведческом музее, и действие книги отнесено к тому же времени — к 1974 году. Сюжет вертится вокруг главной чердынской легенды — клада купца Алина (в книге он Олин, и это оправдано — биографию ему Виктор Александрович сочинил совсем не похожую на алинскую). Удивительно, что эта легенда, которая актуализировалась буквально три года назад во время проведения серии событий под общим названием «Чердынские клады», ещё в 1970-е будоражила умы любителей приключений.

К золоту у автора романа отношение прямо-таки бажовское: как и в «Уральских сказах», здесь золото обладает мистическими свойствами, а также вздорным и непредсказуемым характером — оно то есть, то нет; обманывает, водит за нос и всё время провоцирует на смертоубийство. Прямо-таки клад нибелунгов.

Автор использует модный и в наши дни приём параллельного повествования о событиях, происходящих в разное время: в 1848, в 1918 и в 1974 годах. По настроению и пафосу книга напоминает хорошие советские фильмы про милицию, работающую в глухомани, вроде «Хозяина тайги» и «Пропавшего свидетеля». Милиционеры и учёные — главные и самые симпатичные герои. Что же касается «недобитых» богатеев, то они, к чести автора, не все оказываются злодеями.

Самое удивительное в этой книге — её литературное качество. Крепкий, складный текст, замечательный словарь, живые диалоги. Простота изложения в сочетании с отличным знанием языка. Впрочем, для тех, кто читал эссе и публицистические тексты Шмырова, это вовсе не сюрприз. Название только подкачало: хочется чего-то более броского и оригинального, чем «Тень».

С таким очевидным писательским потенциалом странно, что первая художественная книга историка оказалась и последней (по крайней мере, на сегодняшний день). Как говорят люди из близкого окружения Виктора Александровича, после выхода романа он сказал что-то вроде: «Ну вот, я убедился, что у меня это получается. Больше мне это не интересно», — и отправился заниматься своей непосредственной работой, гражданский подвиг совершать.

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